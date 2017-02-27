RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6291629262936294

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 265
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
71
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
129
Ніяких змін не очікую
17%
46
Всього голосів : 265
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 06:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

vano80 написав:Страдаешь от работы на оккупантов7 Пожалеть тебя надо... Ты там хоть не для оружия им пишешь?

Не хвилюйтеся, замовники в Україні і "репарації" окупант сплачує практично за повітря, не отримуючи ніяких послуг. Цікавий стартап, шкода, що таких мало.
А якби дали можливість команді писати для зброї, то всі їхні ракети або не взлітали або приземлялися б на "Красній площаді"))
stryzhko
 
Повідомлень: 1275
З нами з: 04.10.16
Подякував: 316 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 07:43

  ruvex написав:
  VALONI написав:Матрицу создали люди, и как выше уже было правильно сказано, подобное тянется к подобному, чем больше будет людей, которые будут сами хозяева своего положения, тем больше они смогут создать сами и дать возможность создавать другим.

Вместо грызни друг с другом каждый просто будет заниматься тем делом, которое он может лучше всего делать. И чем более свободно общество, чем больше информации о происходящем, тем сложнее скрывать свою некомпетентность и пребывание не на своем месте, и соответственно тем меньше такие люди причиняют вреда.

Бесспорно. Только не стоит возвеличивать ИТ до уровня высшего общества. Не каждый есть хорошим специалистом, не каждый может им стать даже если хочет. Да и не ИТ единым.
А то это все стало напоминать ИТ-колхоз - с его стройными рядами и радужными перспективами для вступления всех и каждого.
На дворе лето 1932 года. В газе­тах, на стенах сельсоветов – пла­каты в кроваво-красных тонах. На одних призывно улыбаются розовощёкие комсомолки: «Иди, товарищ, к нам в колхоз». На дру­гих крепкие парни цедят сквозь зубы: «Соединёнными усилия­ми батрака, бедняка и середняка мы раздавим кулака».
В новой жизни места для всех нет.


В самом деле, зациклились на этом ИТ.

Вот, к примеру, парикмахер. Берет за стрижку 120, работает примерно 40 мин. 8 часов такой работы эквивалентно 30 тыс в месяц; после налогов и аренды, думаю, что 20+ тыс остается. Не Бог весть что, но все же...

А вот совсем уж обычный каменщик. Кладет 400 кирпичей в день за 3-4 гривны штука. 1400 грн в день и те же 30 тыс в месяц, только уже без аренды. А если у этого каменщика руки выросли из нужного места, то и расценки раза в два (как минимум) выше.

И заметьте, никаких чудес от вышепомянутых не требуется (чудеса оплачиваются отдельно): прийти вовремя на работу, делать ее качественно (в рамках способностей) вне зависимости от того, постоянный это клиент или разовый, надзирают ли за ним, или нет.

Может, дело не в роде занятий (ИТ - не ИТ), а в отношении к ним самого работника? В "ИТ-колхозе" место найдется всем, кроме тех, у кого главное занатие - придумывать, как избежать работы.
headshaker
 
Повідомлень: 964
З нами з: 08.05.15
Подякував: 2168 раз.
Подякували: 523 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 08:19

КС визнав обмеження зарплат чиновників під час карантину незаконним
https://www.pravda.com.ua/news/2020/08/28/7264542/
jump
 
Повідомлень: 3220
З нами з: 18.08.09
Подякував: 86 раз.
Подякували: 692 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 08:26

  jump написав:КС визнав обмеження зарплат чиновників під час карантину незаконним
https://www.pravda.com.ua/news/2020/08/28/7264542/

Как по мне, решение КС незаконно, так как эти судьи - прямо заинтересованные лица.
PS: тут все с желчью обсасывают ИТ-шников, но никто не осуждает то что для чиновников 47 тыс. грн - копейки.
ЗП первого в списке судей принявших решение Тупицкий - 271 000 грн в месяц. https://declarations.com.ua/declaration ... dc97479544
Дальше интересный судья Городовенко https://declarations.com.ua/declaration ... 7d8e690fd4 ЗП 342 000 грн в месяц.
Судья Завгородня https://declarations.com.ua/declaration ... 8171e45612 ЗП 344 000 грн в месяц.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3840
З нами з: 19.09.10
Подякував: 644 раз.
Подякували: 799 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 09:01

quote="5045967:Alex2006"
----
  remark написав:
  Alex2006 написав:
  remark написав: по суті це трутні які виросли в Україні і взнак подяки нічого взамін для неї не зробили і не збираються робити взагалі, працюють на іноземні компанії, ніякої користі не приносять для держави, мають завищену зарплатню, що дозволяє їм жирувати як частина цивілізації.

Подяки за що? Айтишник приносит валюту в страну и за счет этого курс ниже, чем мог бы быть, и простой пересичный может позволить себе больше импортных товаров. А какую пользу стране приносит кассир? Или грузчик? Или ваша профессия? Это не их зарплата завышена, это ваша занижена. Более того, кроме 5% + ЕСВ еще 20% от их ЗП отдаеться государству в виде ПДВ. Также они тратят деньги на сферу услуг, чем поддерживают другие бизнесы. Для экономики хорошо, когда люди зарабатывают много и тратят много.


Почитайте, что люди знающие пишут: https://dou.ua/lenta/columns/nasty-progs/
Вывод автора, что может когда то, они что то сделают при бурном развитии промышленнности в Украине, а за сим их трутней надо беречь)

Кто сказал что они "знающие"? Я вам конкретно описал экономический эффект и пользу от айтишников. Могу еще раз повторить:
1. Приток валюты в страну -> курс бакса ниже -> все, кто получает ЗП в гривнах, могут позволить себе больше импортных товаров
2. Развитие инфраструктуры. Благодаря ИТ компаниям развиваются бизнес центры, рестораны по-близости с бизнес-ланчами
3. Покупательная способность влияет на развитие многих отраслей - сфера услуг (рестораны, Уберы-Уклоны, развлечения), строительная сфера (покупка квартир в новостройках), сфера аренды жилья, продажи автомобилей и еще куча всего. Именно большая покупательная способность дает экономике жизнь и рабочие места многим другим людям.

Да и по налогам, пусть средняя ЗП 2,5к, это 2500*27.4 = 68 500. 5% составит 3425 в месяц и еще ЕСВ ~1000, имеем 4425 грн налогов в месяц. Многие и того меньше платят, в чем возмущение?
3. Эффект на сферу услуг

------

діячі тіпа remark, видно, хочуть щоби "трутні" улетіли в сусідню Польщу, або ФРН або Канаду
remark-ам від цього стане краще. І з.п. вчителям взлетить до $4000
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21263
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1160 раз.
Подякували: 1538 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 09:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:щоби "трутні" улетіли в сусідню Польщу, або ФРН або Канаду

А там сколько налог, а?
А позволить себе в Германии на эти деньги сможет столько же?
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3013
З нами з: 15.02.09
Подякував: 117 раз.
Подякували: 1110 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 6291629262936294
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, patrikk і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 718, 719, 720
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7192 1634341
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 сер, 2020 19:13
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1971, 1972, 1973
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19729 2474247
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 сер, 2020 19:49
Zebra
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 49, 50, 51
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
508 116609
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 сер, 2020 00:25
Faceless

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (88921)
29.08.2020 09:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.