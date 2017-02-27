Додано: Суб 29 сер, 2020 07:43

ruvex написав: VALONI написав: Матрицу создали люди, и как выше уже было правильно сказано, подобное тянется к подобному, чем больше будет людей, которые будут сами хозяева своего положения, тем больше они смогут создать сами и дать возможность создавать другим.



Вместо грызни друг с другом каждый просто будет заниматься тем делом, которое он может лучше всего делать. И чем более свободно общество, чем больше информации о происходящем, тем сложнее скрывать свою некомпетентность и пребывание не на своем месте, и соответственно тем меньше такие люди причиняют вреда. Матрицу создали люди, и как выше уже было правильно сказано, подобное тянется к подобному, чем больше будет людей, которые будут сами хозяева своего положения, тем больше они смогут создать сами и дать возможность создавать другим.Вместо грызни друг с другом каждый просто будет заниматься тем делом, которое он может лучше всего делать. И чем более свободно общество, чем больше информации о происходящем, тем сложнее скрывать свою некомпетентность и пребывание не на своем месте, и соответственно тем меньше такие люди причиняют вреда.

Бесспорно. Только не стоит возвеличивать ИТ до уровня высшего общества. Не каждый есть хорошим специалистом, не каждый может им стать даже если хочет. Да и не ИТ единым.

А то это все стало напоминать ИТ-колхоз - с его стройными рядами и радужными перспективами для вступления всех и каждого.

На дворе лето 1932 года. В газе­тах, на стенах сельсоветов – пла­каты в кроваво-красных тонах. На одних призывно улыбаются розовощёкие комсомолки: «Иди, товарищ, к нам в колхоз». На дру­гих крепкие парни цедят сквозь зубы: «Соединёнными усилия­ми батрака, бедняка и середняка мы раздавим кулака».

В новой жизни места для всех нет. Бесспорно. Только не стоит возвеличивать ИТ до уровня высшего общества. Не каждый есть хорошим специалистом, не каждый может им стать даже если хочет. Да иА то это все стало напоминать ИТ-колхоз - с его стройными рядами и радужными перспективами для вступления всех и каждого.

В самом деле, зациклились на этом ИТ.Вот, к примеру, парикмахер. Берет за стрижку 120, работает примерно 40 мин. 8 часов такой работы эквивалентно 30 тыс в месяц; после налогов и аренды, думаю, что 20+ тыс остается. Не Бог весть что, но все же...А вот совсем уж обычный каменщик. Кладет 400 кирпичей в день за 3-4 гривны штука. 1400 грн в день и те же 30 тыс в месяц, только уже без аренды. А если у этого каменщика руки выросли из нужного места, то и расценки раза в два (как минимум) выше.И заметьте, никаких чудес от вышепомянутых не требуется (чудеса оплачиваются отдельно): прийти вовремя на работу, делать ее качественно (в рамках способностей) вне зависимости от того, постоянный это клиент или разовый, надзирают ли за ним, или нет.Может, дело не в роде занятий (ИТ - не ИТ), а в отношении к ним самого работника? В "ИТ-колхозе" место найдется всем, кроме тех, у кого главное занатие - придумывать, как избежать работы.