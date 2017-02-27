vano80 написав:Страдаешь от работы на оккупантов7 Пожалеть тебя надо... Ты там хоть не для оружия им пишешь?
Не хвилюйтеся, замовники в Україні і "репарації" окупант сплачує практично за повітря, не отримуючи ніяких послуг. Цікавий стартап, шкода, що таких мало. А якби дали можливість команді писати для зброї, то всі їхні ракети або не взлітали або приземлялися б на "Красній площаді"))
VALONI написав:Матрицу создали люди, и как выше уже было правильно сказано, подобное тянется к подобному, чем больше будет людей, которые будут сами хозяева своего положения, тем больше они смогут создать сами и дать возможность создавать другим.
Вместо грызни друг с другом каждый просто будет заниматься тем делом, которое он может лучше всего делать. И чем более свободно общество, чем больше информации о происходящем, тем сложнее скрывать свою некомпетентность и пребывание не на своем месте, и соответственно тем меньше такие люди причиняют вреда.
Бесспорно. Только не стоит возвеличивать ИТ до уровня высшего общества. Не каждый есть хорошим специалистом, не каждый может им стать даже если хочет. Да и не ИТ единым. А то это все стало напоминать ИТ-колхоз - с его стройными рядами и радужными перспективами для вступления всех и каждого.
На дворе лето 1932 года. В газетах, на стенах сельсоветов – плакаты в кроваво-красных тонах. На одних призывно улыбаются розовощёкие комсомолки: «Иди, товарищ, к нам в колхоз». На других крепкие парни цедят сквозь зубы: «Соединёнными усилиями батрака, бедняка и середняка мы раздавим кулака». В новой жизни места для всех нет.
В самом деле, зациклились на этом ИТ.
Вот, к примеру, парикмахер. Берет за стрижку 120, работает примерно 40 мин. 8 часов такой работы эквивалентно 30 тыс в месяц; после налогов и аренды, думаю, что 20+ тыс остается. Не Бог весть что, но все же...
А вот совсем уж обычный каменщик. Кладет 400 кирпичей в день за 3-4 гривны штука. 1400 грн в день и те же 30 тыс в месяц, только уже без аренды. А если у этого каменщика руки выросли из нужного места, то и расценки раза в два (как минимум) выше.
И заметьте, никаких чудес от вышепомянутых не требуется (чудеса оплачиваются отдельно): прийти вовремя на работу, делать ее качественно (в рамках способностей) вне зависимости от того, постоянный это клиент или разовый, надзирают ли за ним, или нет.
Может, дело не в роде занятий (ИТ - не ИТ), а в отношении к ним самого работника? В "ИТ-колхозе" место найдется всем, кроме тех, у кого главное занатие - придумывать, как избежать работы.
remark написав: по суті це трутні які виросли в Україні і взнак подяки нічого взамін для неї не зробили і не збираються робити взагалі, працюють на іноземні компанії, ніякої користі не приносять для держави, мають завищену зарплатню, що дозволяє їм жирувати як частина цивілізації.
Подяки за що? Айтишник приносит валюту в страну и за счет этого курс ниже, чем мог бы быть, и простой пересичный может позволить себе больше импортных товаров. А какую пользу стране приносит кассир? Или грузчик? Или ваша профессия? Это не их зарплата завышена, это ваша занижена. Более того, кроме 5% + ЕСВ еще 20% от их ЗП отдаеться государству в виде ПДВ. Также они тратят деньги на сферу услуг, чем поддерживают другие бизнесы. Для экономики хорошо, когда люди зарабатывают много и тратят много.
Почитайте, что люди знающие пишут: https://dou.ua/lenta/columns/nasty-progs/ Вывод автора, что может когда то, они что то сделают при бурном развитии промышленнности в Украине, а за сим их трутней надо беречь)
Кто сказал что они "знающие"? Я вам конкретно описал экономический эффект и пользу от айтишников. Могу еще раз повторить: 1. Приток валюты в страну -> курс бакса ниже -> все, кто получает ЗП в гривнах, могут позволить себе больше импортных товаров 2. Развитие инфраструктуры. Благодаря ИТ компаниям развиваются бизнес центры, рестораны по-близости с бизнес-ланчами 3. Покупательная способность влияет на развитие многих отраслей - сфера услуг (рестораны, Уберы-Уклоны, развлечения), строительная сфера (покупка квартир в новостройках), сфера аренды жилья, продажи автомобилей и еще куча всего. Именно большая покупательная способность дает экономике жизнь и рабочие места многим другим людям.
Да и по налогам, пусть средняя ЗП 2,5к, это 2500*27.4 = 68 500. 5% составит 3425 в месяц и еще ЕСВ ~1000, имеем 4425 грн налогов в месяц. Многие и того меньше платят, в чем возмущение? 3. Эффект на сферу услуг
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діячі тіпа remark, видно, хочуть щоби "трутні" улетіли в сусідню Польщу, або ФРН або Канаду remark-ам від цього стане краще. І з.п. вчителям взлетить до $4000
flyman написав:щоби "трутні" улетіли в сусідню Польщу, або ФРН або Канаду
А там сколько налог, а? А позволить себе в Германии на эти деньги сможет столько же?
В Німеччинні у "трутня" буде в рік 70К, і понятно що не гривень. Це перший час, поки не вивчить мову. Через рік-два буде легше і додому у вулик не хотітиметься. А ще може забрати з собою свою бджілку (ще +30К) і личинок (-4К на кожну).
Багато досить змінних, щоб точно відповісти на твоє питання, але в перспективі від 5 років, це буде ліпше, чим вна неньці.
flyman написав:щоби "трутні" улетіли в сусідню Польщу, або ФРН або Канаду
А там сколько налог, а? А позволить себе в Германии на эти деньги сможет столько же?
В Німеччинні у "трутня" буде в рік 70К, і понятно що не гривень. Це перший час, поки не вивчить мову. Через рік-два буде легше і додому у вулик не хотітиметься. А ще може забрати з собою свою бджілку (ще +30К) і личинок (-4К на кожну).
Багато досить змінних, щоб точно відповісти на твоє питання, але в перспективі від 5 років, це буде ліпше, чим вна неньці.
С чего бы вдруг за одну и ту же работу в одном и том же проекте стали платить вдвое больше лишь потому, что трутень реплейснулся?
Hotab написав:А там сколько налог, а? А позволить себе в Германии на эти деньги сможет столько же?
В Німеччинні у "трутня" буде в рік 70К, і понятно що не гривень. Це перший час, поки не вивчить мову. Через рік-два буде легше і додому у вулик не хотітиметься. А ще може забрати з собою свою бджілку (ще +30К) і личинок (-4К на кожну).
Багато досить змінних, щоб точно відповісти на твоє питання, але в перспективі від 5 років, це буде ліпше, чим вна неньці.
С чего бы вдруг за одну и ту же работу в одном и том же проекте стали платить вдвое больше лишь потому, что трутень реплейснулся?
це із серії: а чому за однакову стрижку в Україні 80 гнр, в Польщі 30 злотих, а в Німеччині 20 євро.