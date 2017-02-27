RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6292629362946295

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 265
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
71
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
129
Ніяких змін не очікую
17%
46
Всього голосів : 265
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 11:16

  flyman написав:
діячі тіпа remark, видно, хочуть щоби "трутні" улетіли в сусідню Польщу, або ФРН або Канаду
remark-ам від цього стане краще. І з.п. вчителям взлетить до $4000


Так, хай більшість виїзжає, це не інженери і не лікарі, валітє.

обычный разработчик, пишущий куски банковского программного обеспечения, и получающий за это по меньшей мере вдвое больше водителя автобуса, — это нонсенс. Интеллект, необходимый для кодирования CRUD в любом веб-фреймворке, — заметно ниже среднего.
https://habr.com/ru/post/483592/
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
Повідомлень: 582
З нами з: 25.12.15
Подякував: 121 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 11:31

  remark написав:
  flyman написав:
діячі тіпа remark, видно, хочуть щоби "трутні" улетіли в сусідню Польщу, або ФРН або Канаду
remark-ам від цього стане краще. І з.п. вчителям взлетить до $4000


Так, хай більшість виїзжає, це не інженери і не лікарі, валітє.

обычный разработчик, пишущий куски банковского программного обеспечения, и получающий за это по меньшей мере вдвое больше водителя автобуса, — это нонсенс. Интеллект, необходимый для кодирования CRUD в любом веб-фреймворке, — заметно ниже среднего.
https://habr.com/ru/post/483592/

Та віддали РФ туніядний Крим, відділився туніядний Донбас, ще 6..10 млн туніядців на заробітках.
Залишаються одні бюджетні лікарі, вчителі, інженери та інші трудяги по попилу бюджета. Гагага.

Цікаво, програміст, він не інженер?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21272
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1160 раз.
Подякували: 1538 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 11:34

  flyman написав:
  remark написав:
  flyman написав:
діячі тіпа remark, видно, хочуть щоби "трутні" улетіли в сусідню Польщу, або ФРН або Канаду
remark-ам від цього стане краще. І з.п. вчителям взлетить до $4000


Так, хай більшість виїзжає, це не інженери і не лікарі, валітє.

обычный разработчик, пишущий куски банковского программного обеспечения, и получающий за это по меньшей мере вдвое больше водителя автобуса, — это нонсенс. Интеллект, необходимый для кодирования CRUD в любом веб-фреймворке, — заметно ниже среднего.
https://habr.com/ru/post/483592/

Та віддали РФ туніядний Крим, відділився туніядний Донбас, ще 6..10 млн туніядців на заробітках.
Залишаються одні бюджетні лікарі, вчителі та інженери. Гагага.

Цікаво, програміст, він не інженер?


Ось вилізе в тебе якийсь там геморой тоді розкажеш до яких лікарів ти підеш, а поки що ностальхуй за туніядцями.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
Повідомлень: 582
З нами з: 25.12.15
Подякував: 121 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 11:41

  remark написав: обычный разработчик, пишущий куски банковского программного обеспечения, и получающий за это по меньшей мере вдвое больше водителя автобуса, — это нонсенс. Интеллект, необходимый для кодирования CRUD в любом веб-фреймворке, — заметно ниже среднего.
https://habr.com/ru/post/483592/

Спасибо за ссылку.
По работе с банками можно сказать, что где-то так и есть :)

Статью можно просто разбирать на цитаты :)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12362
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7109 раз.
Подякували: 3264 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 12:03

  candle645 написав:1. 80% з/п будут потрачены в Украине, и отнюдь не на развлечения и пафосные рестораны, в стоимости которых НДС таки около 20%, а на товары где НДС, таможенные пошлины, акцызы и прочие поборы суммарно составляют ~35%. Это еще 68500 * 0.8 * 0.35 = 19180.

Ну чому 80% населення в нас, разом із заможними ітшниками, навіть ПДВ рахувати не вміють, а це рівень третього класу.

Не *0.8, а /1.2 !
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 687
З нами з: 19.02.14
Подякував: 254 раз.
Подякували: 350 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 6292629362946295
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 718, 719, 720
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7192 1634439
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 сер, 2020 19:13
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1971, 1972, 1973
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19729 2474326
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 сер, 2020 19:49
Zebra
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 49, 50, 51
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
508 116618
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 сер, 2020 00:25
Faceless

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (20330)
29.08.2020 12:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.