flyman написав: діячі тіпа remark, видно, хочуть щоби "трутні" улетіли в сусідню Польщу, або ФРН або Канаду remark-ам від цього стане краще. І з.п. вчителям взлетить до $4000
Так, хай більшість виїзжає, це не інженери і не лікарі, валітє.
обычный разработчик, пишущий куски банковского программного обеспечения, и получающий за это по меньшей мере вдвое больше водителя автобуса, — это нонсенс. Интеллект, необходимый для кодирования CRUD в любом веб-фреймворке, — заметно ниже среднего. https://habr.com/ru/post/483592/
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
flyman написав: діячі тіпа remark, видно, хочуть щоби "трутні" улетіли в сусідню Польщу, або ФРН або Канаду remark-ам від цього стане краще. І з.п. вчителям взлетить до $4000
Так, хай більшість виїзжає, це не інженери і не лікарі, валітє.
обычный разработчик, пишущий куски банковского программного обеспечения, и получающий за это по меньшей мере вдвое больше водителя автобуса, — это нонсенс. Интеллект, необходимый для кодирования CRUD в любом веб-фреймворке, — заметно ниже среднего. https://habr.com/ru/post/483592/
Та віддали РФ туніядний Крим, відділився туніядний Донбас, ще 6..10 млн туніядців на заробітках. Залишаються одні бюджетні лікарі, вчителі, інженери та інші трудяги по попилу бюджета. Гагага.
flyman написав: діячі тіпа remark, видно, хочуть щоби "трутні" улетіли в сусідню Польщу, або ФРН або Канаду remark-ам від цього стане краще. І з.п. вчителям взлетить до $4000
Так, хай більшість виїзжає, це не інженери і не лікарі, валітє.
обычный разработчик, пишущий куски банковского программного обеспечения, и получающий за это по меньшей мере вдвое больше водителя автобуса, — это нонсенс. Интеллект, необходимый для кодирования CRUD в любом веб-фреймворке, — заметно ниже среднего. https://habr.com/ru/post/483592/
Та віддали РФ туніядний Крим, відділився туніядний Донбас, ще 6..10 млн туніядців на заробітках. Залишаються одні бюджетні лікарі, вчителі та інженери. Гагага.
Цікаво, програміст, він не інженер?
Ось вилізе в тебе якийсь там геморой тоді розкажеш до яких лікарів ти підеш, а поки що ностальхуй за туніядцями.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark написав: обычный разработчик, пишущий куски банковского программного обеспечения, и получающий за это по меньшей мере вдвое больше водителя автобуса, — это нонсенс. Интеллект, необходимый для кодирования CRUD в любом веб-фреймворке, — заметно ниже среднего. https://habr.com/ru/post/483592/
Спасибо за ссылку. По работе с банками можно сказать, что где-то так и есть
Статью можно просто разбирать на цитаты
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
candle645 написав:1. 80% з/п будут потрачены в Украине, и отнюдь не на развлечения и пафосные рестораны, в стоимости которых НДС таки около 20%, а на товары где НДС, таможенные пошлины, акцызы и прочие поборы суммарно составляют ~35%. Это еще 68500 * 0.8 * 0.35 = 19180.
Ну чому 80% населення в нас, разом із заможними ітшниками, навіть ПДВ рахувати не вміють, а це рівень третього класу.
remark написав: обычный разработчик, пишущий куски банковского программного обеспечения, и получающий за это по меньшей мере вдвое больше водителя автобуса, — это нонсенс. Интеллект, необходимый для кодирования CRUD в любом веб-фреймворке, — заметно ниже среднего. https://habr.com/ru/post/483592/
Спасибо за ссылку. По работе с банками можно сказать, что где-то так и есть
Статью можно просто разбирать на цитаты
Іт це сучасна бульбашка. Половина проектів просто закінчуються нічим, бо замовник від них відмовляється, або змінює концепцію. І ці дорогі ітшнегі більшість часу пишуть непотріб - не зрозуміло що і навіщо, але за великі гроші...
sergey_sryvkin написав:Іт це сучасна бульбашка. Половина проектів просто закінчуються нічим, бо замовник від них відмовляється, або змінює концепцію. І ці дорогі ітшнегі більшість часу пишуть непотріб - не зрозуміло що і навіщо, але за великі гроші...
Плюсую однозначно, видно що людина знає толк в цій сфері.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
flyman написав: діячі тіпа remark, видно, хочуть щоби "трутні" улетіли в сусідню Польщу, або ФРН або Канаду remark-ам від цього стане краще. І з.п. вчителям взлетить до $4000
Так, хай більшість виїзжає, це не інженери і не лікарі, валітє.
обычный разработчик, пишущий куски банковского программного обеспечения, и получающий за это по меньшей мере вдвое больше водителя автобуса, — это нонсенс. Интеллект, необходимый для кодирования CRUD в любом веб-фреймворке, — заметно ниже среднего. https://habr.com/ru/post/483592/
Если честно написан откровенный бред. Если эта сфера (IT) так легкодоступна для людей с низким IQ и так высокооплачиваема - чего все люди туда не ломанутся? Любой таксист/бариста/маникюрщик за 3 месяца уделает в коде фулл. стек java разраба?
BIGor написав:Если честно написан откровенный бред. Если эта сфера (IT) так легкодоступна для людей с низким IQ и так высокооплачиваема - чего все люди туда не ломанутся? Любой таксист/бариста/маникюрщик за 3 месяца уделает в коде фулл. стек java разраба?
Так в основном молодежь вся туда ломится, куда старикам туда соваться, кододрочер с них не тот будет, да и корпоративная культура не позволяет брать в возрасте, тока молодым вэлкам.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
BIGor написав:Если эта сфера (IT) так легкодоступна для людей с низким IQ и так высокооплачиваема - чего все люди туда не ломанутся? Любой таксист/бариста/маникюрщик за 3 месяца уделает в коде фулл. стек java разраба?
Та ломляться, аж гай шумить. Звісно не з низьким IQ, а хоча б із середнім. Та "удєливать в кодє" їм не потрібно, можно просто протирати штани та робити видимість тяжкої праці