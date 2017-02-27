RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6294629562966297>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 265
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
71
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
129
Ніяких змін не очікую
17%
46
Всього голосів : 265
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 12:39

  remark написав:
  flyman написав:
діячі тіпа remark, видно, хочуть щоби "трутні" улетіли в сусідню Польщу, або ФРН або Канаду
remark-ам від цього стане краще. І з.п. вчителям взлетить до $4000


Так, хай більшість виїзжає, це не інженери і не лікарі, валітє.

обычный разработчик, пишущий куски банковского программного обеспечения, и получающий за это по меньшей мере вдвое больше водителя автобуса, — это нонсенс. Интеллект, необходимый для кодирования CRUD в любом веб-фреймворке, — заметно ниже среднего.
https://habr.com/ru/post/483592/

remark, а як ви відноситесь до хабарів, які беруть лікарі?

Деякі лікарі можуть мати 10куе в місяць, з яких не сплачуються податки.
Деякі ректори і викладачі так само ...

Що скажете?
change_pm
 
Повідомлень: 1934
З нами з: 03.02.16
Подякував: 59 раз.
Подякували: 428 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 12:43

  sergey_sryvkin написав:
  BIGor написав:Если эта сфера (IT) так легкодоступна для людей с низким IQ и так высокооплачиваема - чего все люди туда не ломанутся? Любой таксист/бариста/маникюрщик за 3 месяца уделает в коде фулл. стек java разраба?

Та ломляться, аж гай шумить.
Звісно не з низьким IQ, а хоча б із середнім.
Та "удєливать в кодє" їм не потрібно, можно просто протирати штани та робити видимість тяжкої праці :)

:mrgreen:
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3843
З нами з: 19.09.10
Подякував: 644 раз.
Подякували: 802 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 12:44

  change_pm написав:
  remark написав:
  flyman написав:
діячі тіпа remark, видно, хочуть щоби "трутні" улетіли в сусідню Польщу, або ФРН або Канаду
remark-ам від цього стане краще. І з.п. вчителям взлетить до $4000


Так, хай більшість виїзжає, це не інженери і не лікарі, валітє.

обычный разработчик, пишущий куски банковского программного обеспечения, и получающий за это по меньшей мере вдвое больше водителя автобуса, — это нонсенс. Интеллект, необходимый для кодирования CRUD в любом веб-фреймворке, — заметно ниже среднего.
https://habr.com/ru/post/483592/

remark, а як ви відноситесь до хабарів, які беруть лікарі?

Деякі лікарі можуть мати 10куе в місяць, з яких не сплачуються податки.
Деякі ректори і викладачі так само ...

Що скажете?


Негативно відношусь. Була би моя воля я би за рахунок хабарників бетонував дороги України, засуджував би їх до виправних робіт, так як це було при СРСР називалось покарання стройкі народного хозяйства, а в народі просто називали хімія, тоді не треба було би турків запрошувати асфальт класти)
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
Повідомлень: 587
З нами з: 25.12.15
Подякував: 122 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 12:50

  change_pm написав:
  remark написав:
  flyman написав:
діячі тіпа remark, видно, хочуть щоби "трутні" улетіли в сусідню Польщу, або ФРН або Канаду
remark-ам від цього стане краще. І з.п. вчителям взлетить до $4000


Так, хай більшість виїзжає, це не інженери і не лікарі, валітє.

обычный разработчик, пишущий куски банковского программного обеспечения, и получающий за это по меньшей мере вдвое больше водителя автобуса, — это нонсенс. Интеллект, необходимый для кодирования CRUD в любом веб-фреймворке, — заметно ниже среднего.
https://habr.com/ru/post/483592/

remark, а як ви відноситесь до хабарів, які беруть лікарі?

Деякі лікарі можуть мати 10куе в місяць, з яких не сплачуються податки.
Деякі ректори і викладачі так само ...

Що скажете?

вони працюють, а тупі прогнери тупо тицяють в кнопки, люба макака так може
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21277
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1160 раз.
Подякували: 1538 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 12:52

  remark написав:
  change_pm написав:
  remark написав:Так, хай більшість виїзжає, це не інженери і не лікарі, валітє.

обычный разработчик, пишущий куски банковского программного обеспечения, и получающий за это по меньшей мере вдвое больше водителя автобуса, — это нонсенс. Интеллект, необходимый для кодирования CRUD в любом веб-фреймворке, — заметно ниже среднего.
https://habr.com/ru/post/483592/

remark, а як ви відноситесь до хабарів, які беруть лікарі?

Деякі лікарі можуть мати 10куе в місяць, з яких не сплачуються податки.
Деякі ректори і викладачі так само ...

Що скажете?


Негативно відношусь. Була би моя воля я би за рахунок хабарників бетонував дороги України, засуджував би їх до виправних робіт, так як це було при СРСР називалось покарання стройкі народного хозяйства, а в народі просто називали хімія, тоді не треба було би турків запрошувати асфальт класти)

є рішення - хабарників на хімію, а ІТ туніядців на лісоповал/янтар,
ой так це ж нью СРСР
совкодрочерам від бородача


Востаннє редагувалось flyman в Суб 29 сер, 2020 12:58, всього редагувалось 2 разів.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21277
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1160 раз.
Подякували: 1538 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 12:52

Простите незнакомые учетки, а лично вы за сколько согласитесь работать после 8 лет обучения с ковидными пациентами? В одной киевской больнице позавчера как только сказали что начинают с ковидом работать увоолились все санитарки... и вот ты такой крутой на лексусе лежишь в говне в койке так как убрать некому. А ты на ивл...
Пока не будет нормальной оф зарплаты, говорить о взятках в медицине может только имбецил.
Nickmess
 
Повідомлень: 3515
З нами з: 16.12.09
Подякував: 74 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 12:58

  flyman написав:вони працюють, а тупі прогнери тупо тицяють в кнопки, люба макака так може

Для того щоби була повага до твоїх прогнерів, хай спробують для України створити аналоги програм Autodesk/Grafisoft/SolidWorks, навіть росіяни створили Компас для інженерів, який так полюбили наші інженери-конструктори, та до цих пір використовують довідники Анур*єва, бо свого нічого не придумали за 29 років, тільки говорять наші айтішніки найкращі.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
Повідомлень: 587
З нами з: 25.12.15
Подякував: 122 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 13:01

  change_pm написав:remark, а як ви відноситесь до хабарів, які беруть лікарі?

Деякі лікарі можуть мати 10куе в місяць, з яких не сплачуються податки.
Деякі ректори і викладачі так само ...

Що скажете?

  remark написав:Негативно відношусь. Була би моя воля я би за рахунок хабарників бетонував дороги України, засуджував би їх до виправних робіт, так як це було при СРСР називалось покарання стройкі народного хозяйства, а в народі просто називали хімія, тоді не треба було би турків запрошувати асфальт класти)

Ось бачите бро, все набагато гірше в інших сферах!
Не розумію, чому вас ойтішнегі зачепили, може шось особисте?!

Імхо, ойтішнегі лише маленька плямка на величезному тілі слона української корупції.

Навіть наші президенти активно використовують схеми по зниженню податкового навантаження, то чому ойтішнегі мають бути дурними і плати все?
change_pm
 
Повідомлень: 1934
З нами з: 03.02.16
Подякував: 59 раз.
Подякували: 428 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 13:03

  Nickmess написав:Простите незнакомые учетки, а лично вы за сколько согласитесь работать после 8 лет обучения с ковидными пациентами? В одной киевской больнице позавчера как только сказали что начинают с ковидом работать увоолились все санитарки... и вот ты такой крутой на лексусе лежишь в говне в койке так как убрать некому. А ты на ивл...
Пока не будет нормальной оф зарплаты, говорить о взятках в медицине может только имбецил.

Вспомнилось
Устроился мужик на работу пожарником. Через месяц встречает друга, тот спрашивает как работается.
- Ты знаешь, неплохо. Зарплата приличная, платят вовремя, паек, обмундирование...
Опять же, ребята хорошие подобрались, в шашки играем, в домино... Но ..., как пожар, так хоть увольняйся!
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3843
З нами з: 19.09.10
Подякував: 644 раз.
Подякували: 802 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 13:07

  BIGor написав:
  Nickmess написав:Простите незнакомые учетки, а лично вы за сколько согласитесь работать после 8 лет обучения с ковидными пациентами? В одной киевской больнице позавчера как только сказали что начинают с ковидом работать увоолились все санитарки... и вот ты такой крутой на лексусе лежишь в говне в койке так как убрать некому. А ты на ивл...
Пока не будет нормальной оф зарплаты, говорить о взятках в медицине может только имбецил.

Вспомнилось
Устроился мужик на работу пожарником. Через месяц встречает друга, тот спрашивает как работается.
- Ты знаешь, неплохо. Зарплата приличная, платят вовремя, паек, обмундирование...
Опять же, ребята хорошие подобрались, в шашки играем, в домино... Но ..., как пожар, так хоть увольняйся!

аналогічно армія була, десь так до 2014
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21277
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1160 раз.
Подякували: 1538 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 6294629562966297>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит, flyman, Igneus і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 718, 719, 720
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7192 1634476
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 сер, 2020 19:13
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1971, 1972, 1973
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19729 2474364
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 сер, 2020 19:49
Zebra
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 49, 50, 51
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
508 116622
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 сер, 2020 00:25
Faceless

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (20342)
29.08.2020 13:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.