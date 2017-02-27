flyman написав: діячі тіпа remark, видно, хочуть щоби "трутні" улетіли в сусідню Польщу, або ФРН або Канаду remark-ам від цього стане краще. І з.п. вчителям взлетить до $4000
Так, хай більшість виїзжає, це не інженери і не лікарі, валітє.
обычный разработчик, пишущий куски банковского программного обеспечения, и получающий за это по меньшей мере вдвое больше водителя автобуса, — это нонсенс. Интеллект, необходимый для кодирования CRUD в любом веб-фреймворке, — заметно ниже среднего. https://habr.com/ru/post/483592/
remark, а як ви відноситесь до хабарів, які беруть лікарі?
Деякі лікарі можуть мати 10куе в місяць, з яких не сплачуються податки. Деякі ректори і викладачі так само ...
BIGor написав:Если эта сфера (IT) так легкодоступна для людей с низким IQ и так высокооплачиваема - чего все люди туда не ломанутся? Любой таксист/бариста/маникюрщик за 3 месяца уделает в коде фулл. стек java разраба?
Та ломляться, аж гай шумить. Звісно не з низьким IQ, а хоча б із середнім. Та "удєливать в кодє" їм не потрібно, можно просто протирати штани та робити видимість тяжкої праці
flyman написав: діячі тіпа remark, видно, хочуть щоби "трутні" улетіли в сусідню Польщу, або ФРН або Канаду remark-ам від цього стане краще. І з.п. вчителям взлетить до $4000
Так, хай більшість виїзжає, це не інженери і не лікарі, валітє.
обычный разработчик, пишущий куски банковского программного обеспечения, и получающий за это по меньшей мере вдвое больше водителя автобуса, — это нонсенс. Интеллект, необходимый для кодирования CRUD в любом веб-фреймворке, — заметно ниже среднего. https://habr.com/ru/post/483592/
remark, а як ви відноситесь до хабарів, які беруть лікарі?
Деякі лікарі можуть мати 10куе в місяць, з яких не сплачуються податки. Деякі ректори і викладачі так само ...
Що скажете?
Негативно відношусь. Була би моя воля я би за рахунок хабарників бетонував дороги України, засуджував би їх до виправних робіт, так як це було при СРСР називалось покарання стройкі народного хозяйства, а в народі просто називали хімія, тоді не треба було би турків запрошувати асфальт класти)
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
flyman написав: діячі тіпа remark, видно, хочуть щоби "трутні" улетіли в сусідню Польщу, або ФРН або Канаду remark-ам від цього стане краще. І з.п. вчителям взлетить до $4000
Так, хай більшість виїзжає, це не інженери і не лікарі, валітє.
обычный разработчик, пишущий куски банковского программного обеспечения, и получающий за это по меньшей мере вдвое больше водителя автобуса, — это нонсенс. Интеллект, необходимый для кодирования CRUD в любом веб-фреймворке, — заметно ниже среднего. https://habr.com/ru/post/483592/
remark, а як ви відноситесь до хабарів, які беруть лікарі?
Деякі лікарі можуть мати 10куе в місяць, з яких не сплачуються податки. Деякі ректори і викладачі так само ...
Що скажете?
вони працюють, а тупі прогнери тупо тицяють в кнопки, люба макака так може
remark написав:Так, хай більшість виїзжає, це не інженери і не лікарі, валітє.
обычный разработчик, пишущий куски банковского программного обеспечения, и получающий за это по меньшей мере вдвое больше водителя автобуса, — это нонсенс. Интеллект, необходимый для кодирования CRUD в любом веб-фреймворке, — заметно ниже среднего. https://habr.com/ru/post/483592/
remark, а як ви відноситесь до хабарів, які беруть лікарі?
Деякі лікарі можуть мати 10куе в місяць, з яких не сплачуються податки. Деякі ректори і викладачі так само ...
Що скажете?
Негативно відношусь. Була би моя воля я би за рахунок хабарників бетонував дороги України, засуджував би їх до виправних робіт, так як це було при СРСР називалось покарання стройкі народного хозяйства, а в народі просто називали хімія, тоді не треба було би турків запрошувати асфальт класти)
є рішення - хабарників на хімію, а ІТ туніядців на лісоповал/янтар, ой так це ж нью СРСР совкодрочерам від бородача
Востаннє редагувалось flyman в Суб 29 сер, 2020 12:58, всього редагувалось 2 разів.
Простите незнакомые учетки, а лично вы за сколько согласитесь работать после 8 лет обучения с ковидными пациентами? В одной киевской больнице позавчера как только сказали что начинают с ковидом работать увоолились все санитарки... и вот ты такой крутой на лексусе лежишь в говне в койке так как убрать некому. А ты на ивл... Пока не будет нормальной оф зарплаты, говорить о взятках в медицине может только имбецил.
flyman написав:вони працюють, а тупі прогнери тупо тицяють в кнопки, люба макака так може
Для того щоби була повага до твоїх прогнерів, хай спробують для України створити аналоги програм Autodesk/Grafisoft/SolidWorks, навіть росіяни створили Компас для інженерів, який так полюбили наші інженери-конструктори, та до цих пір використовують довідники Анур*єва, бо свого нічого не придумали за 29 років, тільки говорять наші айтішніки найкращі.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
change_pm написав:remark, а як ви відноситесь до хабарів, які беруть лікарі?
Деякі лікарі можуть мати 10куе в місяць, з яких не сплачуються податки. Деякі ректори і викладачі так само ...
Що скажете?
remark написав:Негативно відношусь. Була би моя воля я би за рахунок хабарників бетонував дороги України, засуджував би їх до виправних робіт, так як це було при СРСР називалось покарання стройкі народного хозяйства, а в народі просто називали хімія, тоді не треба було би турків запрошувати асфальт класти)
Ось бачите бро, все набагато гірше в інших сферах! Не розумію, чому вас ойтішнегі зачепили, може шось особисте?!
Імхо, ойтішнегі лише маленька плямка на величезному тілі слона української корупції.
Навіть наші президенти активно використовують схеми по зниженню податкового навантаження, то чому ойтішнегі мають бути дурними і плати все?
Nickmess написав:Простите незнакомые учетки, а лично вы за сколько согласитесь работать после 8 лет обучения с ковидными пациентами? В одной киевской больнице позавчера как только сказали что начинают с ковидом работать увоолились все санитарки... и вот ты такой крутой на лексусе лежишь в говне в койке так как убрать некому. А ты на ивл... Пока не будет нормальной оф зарплаты, говорить о взятках в медицине может только имбецил.
Вспомнилось
Устроился мужик на работу пожарником. Через месяц встречает друга, тот спрашивает как работается. - Ты знаешь, неплохо. Зарплата приличная, платят вовремя, паек, обмундирование... Опять же, ребята хорошие подобрались, в шашки играем, в домино... Но ..., как пожар, так хоть увольняйся!
Nickmess написав:Простите незнакомые учетки, а лично вы за сколько согласитесь работать после 8 лет обучения с ковидными пациентами? В одной киевской больнице позавчера как только сказали что начинают с ковидом работать увоолились все санитарки... и вот ты такой крутой на лексусе лежишь в говне в койке так как убрать некому. А ты на ивл... Пока не будет нормальной оф зарплаты, говорить о взятках в медицине может только имбецил.
Вспомнилось
Устроился мужик на работу пожарником. Через месяц встречает друга, тот спрашивает как работается. - Ты знаешь, неплохо. Зарплата приличная, платят вовремя, паек, обмундирование... Опять же, ребята хорошие подобрались, в шашки играем, в домино... Но ..., как пожар, так хоть увольняйся!