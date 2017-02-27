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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 29 сер, 2020 13:09
change_pm написав:
Не розумію, чому вас ойтішнегі зачепили, може шось особисте?!
Імхо, ойтішнегі лише маленька плямка на величезному тілі слона української корупції.
Навіть наші президенти активно використовують схеми по зниженню податкового навантаження, то чому ойтішнегі мають бути дурними і плати все?
Все вірно ви кажете, стосовно айтішніків саме завищена зарплатня їх праці в порівнянні з працею в других сферах, відрізняє їх і сворює їм культ обраних.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Додано: Суб 29 сер, 2020 13:13
remark написав: change_pm написав:
Не розумію, чому вас ойтішнегі зачепили, може шось особисте?!
Імхо, ойтішнегі лише маленька плямка на величезному тілі слона української корупції.
Навіть наші президенти активно використовують схеми по зниженню податкового навантаження, то чому ойтішнегі мають бути дурними і плати все?
Все вірно ви кажете, стосовно айтішніків саме завищена зарплатня їх праці в порівнянні з працею в других сферах, відрізняє їх і сворює їм культ обраних.
обрані не там, чуваче!!!
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Додано: Суб 29 сер, 2020 13:19
Nickmess написав:
Простите незнакомые учетки, а лично вы за сколько согласитесь работать после 8 лет обучения с ковидными пациентами? В одной киевской больнице позавчера как только сказали что начинают с ковидом работать увоолились все санитарки... и вот ты такой крутой на лексусе лежишь в говне в койке так как убрать некому. А ты на ивл...
Пока не будет нормальной оф зарплаты, говорить о взятках в медицине может только имбецил.
Но они шли в медицину зная какие там зарплаты, они сразу шли на взятки, по моему это скотство.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
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Додано: Суб 29 сер, 2020 13:33
Во первых не все. Во вторых пульмонологи не подписывались под инфекционку, в третьих сейчас разговор о том что или люди начинают платить или дохнут...буквально... почитайте Атлант расправил плечи. Ситуация похожа... только тут тупые жлобы и медицина с другой стороны... интересно ботам на форумах платят в конверте или они налоги на врачей платят
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Nickmess
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Додано: Суб 29 сер, 2020 13:37
Nickmess написав:
Простите незнакомые учетки, а лично вы за сколько согласитесь работать после 8 лет обучения с ковидными пациентами? В одной киевской больнице позавчера как только сказали что начинают с ковидом работать увоолились все санитарки... и вот ты такой крутой на лексусе лежишь в говне в койке так как убрать некому. А ты на ивл...Пока не будет нормальной оф зарплаты
, говорить о взятках в медицине может только имбецил.
Ви лікар? Якщо так, що особисто Ви зробили, шоб отримати повагу і нормальну офіційну зарплату?
Чи ви виходили на демонстрації, чи ви організовували забастовки? Чи ви стучали скальпелем перед Кабміном?
Нічого такого не було! Лікарі по сцикливому, тихенько очікують на хабар і інколи навіть після хабаря особливо не працюють. Чи навіть по борзому хабар вимагають!
зі. Кажу про Київ і про київських, проханих лікарів!
ззі. І про ковід. Ви особисто, що зробили, коли вам стала доступна інформація, що Ковідной фонд піде на дороги???
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