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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 29 сер, 2020 13:09
change_pm написав:
Не розумію, чому вас ойтішнегі зачепили, може шось особисте?!
Імхо, ойтішнегі лише маленька плямка на величезному тілі слона української корупції.
Навіть наші президенти активно використовують схеми по зниженню податкового навантаження, то чому ойтішнегі мають бути дурними і плати все?
Все вірно ви кажете, стосовно айтішніків саме завищена зарплатня їх праці в порівнянні з працею в других сферах, відрізняє їх і сворює їм культ обраних.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Додано: Суб 29 сер, 2020 13:13
remark написав: change_pm написав:
Не розумію, чому вас ойтішнегі зачепили, може шось особисте?!
Імхо, ойтішнегі лише маленька плямка на величезному тілі слона української корупції.
Навіть наші президенти активно використовують схеми по зниженню податкового навантаження, то чому ойтішнегі мають бути дурними і плати все?
Все вірно ви кажете, стосовно айтішніків саме завищена зарплатня їх праці в порівнянні з працею в других сферах, відрізняє їх і сворює їм культ обраних.
обрані не там, чуваче!!!
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Додано: Суб 29 сер, 2020 13:19
Nickmess написав:
Простите незнакомые учетки, а лично вы за сколько согласитесь работать после 8 лет обучения с ковидными пациентами? В одной киевской больнице позавчера как только сказали что начинают с ковидом работать увоолились все санитарки... и вот ты такой крутой на лексусе лежишь в говне в койке так как убрать некому. А ты на ивл...
Пока не будет нормальной оф зарплаты, говорить о взятках в медицине может только имбецил.
Но они шли в медицину зная какие там зарплаты, они сразу шли на взятки, по моему это скотство.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
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Додано: Суб 29 сер, 2020 13:33
Во первых не все. Во вторых пульмонологи не подписывались под инфекционку, в третьих сейчас разговор о том что или люди начинают платить или дохнут...буквально... почитайте Атлант расправил плечи. Ситуация похожа... только тут тупые жлобы и медицина с другой стороны... интересно ботам на форумах платят в конверте или они налоги на врачей платят
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Додано: Суб 29 сер, 2020 13:37
Nickmess написав:
Простите незнакомые учетки, а лично вы за сколько согласитесь работать после 8 лет обучения с ковидными пациентами? В одной киевской больнице позавчера как только сказали что начинают с ковидом работать увоолились все санитарки... и вот ты такой крутой на лексусе лежишь в говне в койке так как убрать некому. А ты на ивл...Пока не будет нормальной оф зарплаты
, говорить о взятках в медицине может только имбецил.
Ви лікар? Якщо так, що особисто Ви зробили, шоб отримати повагу і нормальну офіційну зарплату?
Чи ви виходили на демонстрації, чи ви організовували забастовки? Чи ви стучали скальпелем перед Кабміном?
Нічого такого не було! Лікарі по сцикливому, тихенько очікують на хабар і інколи навіть після хабаря особливо не працюють. Чи навіть по борзому хабар вимагають!
зі. Кажу про Київ і про київських, проханих лікарів!
ззі. І про ковід. Ви особисто, що зробили, коли вам стала доступна інформація, що Ковідной фонд піде на дороги???
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Додано: Суб 29 сер, 2020 13:45
Забавно наблюдать как матерые финансисты, могучие воротилы валютного рынка злобно завидуют зарплатам кодеров и подачкам врачам.
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Додано: Суб 29 сер, 2020 13:47
change_pm написав: Nickmess написав:
Простите незнакомые учетки, а лично вы за сколько согласитесь работать после 8 лет обучения с ковидными пациентами? В одной киевской больнице позавчера как только сказали что начинают с ковидом работать увоолились все санитарки... и вот ты такой крутой на лексусе лежишь в говне в койке так как убрать некому. А ты на ивл...Пока не будет нормальной оф зарплаты
, говорить о взятках в медицине может только имбецил.
Ви лікар? Якщо так, що особисто Ви зробили, шоб отримати повагу і нормальну офіційну зарплату?
Чи ви виходили на демонстрації, чи ви організовували забастовки? Чи ви стучали скальпелем перед Кабміном?
Нічого такого не було! Лікарі по сцикливому, тихенько очікують на хабар і інколи навіть після хабаря особливо не працюють. Чи навіть по борзому хабар вимагають!
зі. Кажу про Київ і про київських, проханих лікарів!
ззі. І про ковід. Ви особисто, що зробили, коли вам стала доступна інформація, що Ковідной фонд піде на дороги???
Лично я бросил гос медицину 12 лет назад)))
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Nickmess
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Додано: Суб 29 сер, 2020 13:48
remark написав: change_pm написав:
Не розумію, чому вас ойтішнегі зачепили, може шось особисте?!
Імхо, ойтішнегі лише маленька плямка на величезному тілі слона української корупції.
Навіть наші президенти активно використовують схеми по зниженню податкового навантаження, то чому ойтішнегі мають бути дурними і плати все?
Все вірно ви кажете, стосовно айтішніків саме завищена зарплатня їх праці в порівнянні з працею в других сферах, відрізняє їх і сворює їм культ обраних.
remark написав: flyman написав:
вони працюють, а тупі прогнери тупо тицяють в кнопки, люба макака так може
Для того щоби була повага до твоїх прогнерів, хай спробують для України створити аналоги програм Autodesk/Grafisoft/SolidWorks
, навіть росіяни створили Компас для інженерів, який так полюбили наші інженери-конструктори, та до цих пір використовують довідники Анур*єва, бо свого нічого не придумали за 29 років, тільки говорять наші айтішніки найкращі.
Блін,remark, не розчаровуйте!!! (((( Ви ж повинні базові речі розуміти?
Ойтішнегі частина глобального ринку, вони не можуть менше заробляти. Баба Галя з АТБ, чи Петро сантехнік/водій/х.з. хто - частина українського ринку.
Якшо вони хотять конкуренті з.п., їм потрібно їхати закордон!
Ви ж повинні розуміти, шо немає українського ринку айті програм. Є світовий ринок! І там вже є програми, якими можна користуватись, тому...читайте нижче.
Стосовно Раші, по-перше там великий ринок + Біларусь + Казахстан, тому там є економічна і політична доцільність щось своє створювати.
Україна - об"єкт політики, нам не дозволять і не дадуть можливість щось своє створювати і виробляти.
Ви ж своїй собаці (якщо у вас є) не даєте свободу волі, і можливість свое щось робити? То чому хазаї України будуть щось своїй собаці дозволяти?
Вони кажуть - Місце!
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Додано: Суб 29 сер, 2020 13:48
change_pm написав: Nickmess написав:
Простите незнакомые учетки, а лично вы за сколько согласитесь работать после 8 лет обучения с ковидными пациентами? В одной киевской больнице позавчера как только сказали что начинают с ковидом работать увоолились все санитарки... и вот ты такой крутой на лексусе лежишь в говне в койке так как убрать некому. А ты на ивл...Пока не будет нормальной оф зарплаты
, говорить о взятках в медицине может только имбецил.
Ви лікар? Якщо так, що особисто Ви зробили, шоб отримати повагу і нормальну офіційну зарплату?
Чи ви виходили на демонстрації, чи ви організовували забастовки? Чи ви стучали скальпелем перед Кабміном?
Нічого такого не було! Лікарі по сцикливому, тихенько очікують на хабар і інколи навіть після хабаря особливо не працюють. Чи навіть по борзому хабар вимагають!
зі. Кажу про Київ і про київських, проханих лікарів!
ззі. І про ковід. Ви особисто, що зробили, коли вам стала доступна інформація, що Ковідной фонд піде на дороги???
На тему ковида я не. Жду помощи государства и по этой причине не бастую. В киеве кроме александровской если хотите нормальный протокол лечения и ситуация не супер сложная от 30 тыс на лекарства готовьте.. в госках их нет
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Додано: Суб 29 сер, 2020 13:51
Сибарит написав:
Забавно наблюдать как матерые финансисты, могучие воротилы валютного рынка злобно завидуют зарплатам кодеров и подачкам врачам.
Да, неожиданно вышло...
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