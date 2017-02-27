RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6295629662976298>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 265
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
71
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
129
Ніяких змін не очікую
17%
46
Всього голосів : 265
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 13:09

  change_pm написав:Не розумію, чому вас ойтішнегі зачепили, може шось особисте?!

Імхо, ойтішнегі лише маленька плямка на величезному тілі слона української корупції.

Навіть наші президенти активно використовують схеми по зниженню податкового навантаження, то чому ойтішнегі мають бути дурними і плати все?


Все вірно ви кажете, стосовно айтішніків саме завищена зарплатня їх праці в порівнянні з працею в других сферах, відрізняє їх і сворює їм культ обраних.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
Повідомлень: 587
З нами з: 25.12.15
Подякував: 122 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 13:13

  remark написав:
  change_pm написав:Не розумію, чому вас ойтішнегі зачепили, може шось особисте?!

Імхо, ойтішнегі лише маленька плямка на величезному тілі слона української корупції.

Навіть наші президенти активно використовують схеми по зниженню податкового навантаження, то чому ойтішнегі мають бути дурними і плати все?


Все вірно ви кажете, стосовно айтішніків саме завищена зарплатня їх праці в порівнянні з працею в других сферах, відрізняє їх і сворює їм культ обраних.

обрані не там, чуваче!!!
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21282
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1160 раз.
Подякували: 1538 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 13:19

  Nickmess написав:Простите незнакомые учетки, а лично вы за сколько согласитесь работать после 8 лет обучения с ковидными пациентами? В одной киевской больнице позавчера как только сказали что начинают с ковидом работать увоолились все санитарки... и вот ты такой крутой на лексусе лежишь в говне в койке так как убрать некому. А ты на ивл...
Пока не будет нормальной оф зарплаты, говорить о взятках в медицине может только имбецил.

Но они шли в медицину зная какие там зарплаты, они сразу шли на взятки, по моему это скотство.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 725
З нами з: 10.06.19
Подякував: 30 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 13:33

Во первых не все. Во вторых пульмонологи не подписывались под инфекционку, в третьих сейчас разговор о том что или люди начинают платить или дохнут...буквально... почитайте Атлант расправил плечи. Ситуация похожа... только тут тупые жлобы и медицина с другой стороны... интересно ботам на форумах платят в конверте или они налоги на врачей платят
Nickmess
 
Повідомлень: 3517
З нами з: 16.12.09
Подякував: 74 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 13:37

  Nickmess написав:Простите незнакомые учетки, а лично вы за сколько согласитесь работать после 8 лет обучения с ковидными пациентами? В одной киевской больнице позавчера как только сказали что начинают с ковидом работать увоолились все санитарки... и вот ты такой крутой на лексусе лежишь в говне в койке так как убрать некому. А ты на ивл...
Пока не будет нормальной оф зарплаты, говорить о взятках в медицине может только имбецил.

Ви лікар? Якщо так, що особисто Ви зробили, шоб отримати повагу і нормальну офіційну зарплату?

Чи ви виходили на демонстрації, чи ви організовували забастовки? Чи ви стучали скальпелем перед Кабміном?

Нічого такого не було! Лікарі по сцикливому, тихенько очікують на хабар і інколи навіть після хабаря особливо не працюють. Чи навіть по борзому хабар вимагають!

зі. Кажу про Київ і про київських, проханих лікарів! :)

ззі. І про ковід. Ви особисто, що зробили, коли вам стала доступна інформація, що Ковідной фонд піде на дороги???
change_pm
 
Повідомлень: 1938
З нами з: 03.02.16
Подякував: 59 раз.
Подякували: 428 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 13:45

Забавно наблюдать как матерые финансисты, могучие воротилы валютного рынка злобно завидуют зарплатам кодеров и подачкам врачам.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5166
З нами з: 02.09.15
Подякував: 3034 раз.
Подякували: 8074 раз.
 
Профіль
16
9
16
1
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 13:47

  change_pm написав:
  Nickmess написав:Простите незнакомые учетки, а лично вы за сколько согласитесь работать после 8 лет обучения с ковидными пациентами? В одной киевской больнице позавчера как только сказали что начинают с ковидом работать увоолились все санитарки... и вот ты такой крутой на лексусе лежишь в говне в койке так как убрать некому. А ты на ивл...
Пока не будет нормальной оф зарплаты, говорить о взятках в медицине может только имбецил.

Ви лікар? Якщо так, що особисто Ви зробили, шоб отримати повагу і нормальну офіційну зарплату?

Чи ви виходили на демонстрації, чи ви організовували забастовки? Чи ви стучали скальпелем перед Кабміном?

Нічого такого не було! Лікарі по сцикливому, тихенько очікують на хабар і інколи навіть після хабаря особливо не працюють. Чи навіть по борзому хабар вимагають!

зі. Кажу про Київ і про київських, проханих лікарів! :)

ззі. І про ковід. Ви особисто, що зробили, коли вам стала доступна інформація, що Ковідной фонд піде на дороги???

Лично я бросил гос медицину 12 лет назад)))
Nickmess
 
Повідомлень: 3517
З нами з: 16.12.09
Подякував: 74 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 13:48

  remark написав:
  change_pm написав:Не розумію, чому вас ойтішнегі зачепили, може шось особисте?!

Імхо, ойтішнегі лише маленька плямка на величезному тілі слона української корупції.

Навіть наші президенти активно використовують схеми по зниженню податкового навантаження, то чому ойтішнегі мають бути дурними і плати все?


Все вірно ви кажете, стосовно айтішніків саме завищена зарплатня їх праці в порівнянні з працею в других сферах, відрізняє їх і сворює їм культ обраних.


  remark написав:
  flyman написав:вони працюють, а тупі прогнери тупо тицяють в кнопки, люба макака так може

Для того щоби була повага до твоїх прогнерів, хай спробують для України створити аналоги програм Autodesk/Grafisoft/SolidWorks, навіть росіяни створили Компас для інженерів, який так полюбили наші інженери-конструктори, та до цих пір використовують довідники Анур*єва, бо свого нічого не придумали за 29 років, тільки говорять наші айтішніки найкращі.


Блін,remark, не розчаровуйте!!! (((( Ви ж повинні базові речі розуміти?

Ойтішнегі частина глобального ринку, вони не можуть менше заробляти. Баба Галя з АТБ, чи Петро сантехнік/водій/х.з. хто - частина українського ринку.
Якшо вони хотять конкуренті з.п., їм потрібно їхати закордон!

Ви ж повинні розуміти, шо немає українського ринку айті програм. Є світовий ринок! І там вже є програми, якими можна користуватись, тому...читайте нижче.

Стосовно Раші, по-перше там великий ринок + Біларусь + Казахстан, тому там є економічна і політична доцільність щось своє створювати.
Україна - об"єкт політики, нам не дозволять і не дадуть можливість щось своє створювати і виробляти.

Ви ж своїй собаці (якщо у вас є) не даєте свободу волі, і можливість свое щось робити? То чому хазаї України будуть щось своїй собаці дозволяти?
Вони кажуть - Місце!
change_pm
 
Повідомлень: 1938
З нами з: 03.02.16
Подякував: 59 раз.
Подякували: 428 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 13:48

  change_pm написав:
  Nickmess написав:Простите незнакомые учетки, а лично вы за сколько согласитесь работать после 8 лет обучения с ковидными пациентами? В одной киевской больнице позавчера как только сказали что начинают с ковидом работать увоолились все санитарки... и вот ты такой крутой на лексусе лежишь в говне в койке так как убрать некому. А ты на ивл...
Пока не будет нормальной оф зарплаты, говорить о взятках в медицине может только имбецил.

Ви лікар? Якщо так, що особисто Ви зробили, шоб отримати повагу і нормальну офіційну зарплату?

Чи ви виходили на демонстрації, чи ви організовували забастовки? Чи ви стучали скальпелем перед Кабміном?

Нічого такого не було! Лікарі по сцикливому, тихенько очікують на хабар і інколи навіть після хабаря особливо не працюють. Чи навіть по борзому хабар вимагають!

зі. Кажу про Київ і про київських, проханих лікарів! :)

ззі. І про ковід. Ви особисто, що зробили, коли вам стала доступна інформація, що Ковідной фонд піде на дороги???

На тему ковида я не. Жду помощи государства и по этой причине не бастую. В киеве кроме александровской если хотите нормальный протокол лечения и ситуация не супер сложная от 30 тыс на лекарства готовьте.. в госках их нет
Nickmess
 
Повідомлень: 3517
З нами з: 16.12.09
Подякував: 74 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 13:51

  Сибарит написав:Забавно наблюдать как матерые финансисты, могучие воротилы валютного рынка злобно завидуют зарплатам кодеров и подачкам врачам.

Да, неожиданно вышло...
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2508
З нами з: 04.03.15
Подякував: 66 раз.
Подякували: 443 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6295629662976298>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 718, 719, 720
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7192 1634512
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 сер, 2020 19:13
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1971, 1972, 1973
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19729 2474395
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 сер, 2020 19:49
Zebra
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 49, 50, 51
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
508 116623
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 сер, 2020 00:25
Faceless

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.