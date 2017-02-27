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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6295629662976298

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 265
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
71
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
129
Ніяких змін не очікую
17%
46
Всього голосів : 265
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 13:57

  change_pm написав:
  Nickmess написав:Простите незнакомые учетки, а лично вы за сколько согласитесь работать после 8 лет обучения с ковидными пациентами? В одной киевской больнице позавчера как только сказали что начинают с ковидом работать увоолились все санитарки... и вот ты такой крутой на лексусе лежишь в говне в койке так как убрать некому. А ты на ивл...
Пока не будет нормальной оф зарплаты, говорить о взятках в медицине может только имбецил.

Ви лікар? Якщо так, що особисто Ви зробили, шоб отримати повагу і нормальну офіційну зарплату?

Чи ви виходили на демонстрації, чи ви організовували забастовки? Чи ви стучали скальпелем перед Кабміном?

Нічого такого не було! Лікарі по сцикливому, тихенько очікують на хабар і інколи навіть після хабаря особливо не працюють. Чи навіть по борзому хабар вимагають!

зі. Кажу про Київ і про київських, проханих лікарів! :)

ззі. І про ковід. Ви особисто, що зробили, коли вам стала доступна інформація, що Ковідной фонд піде на дороги???

в ковідній темі пишуть, щоб попасти в лікарню та лікувати ковід тре $1000, це не хвилює борцунів з трутнями?
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 13:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

stm написав:
  Сибарит написав:Забавно наблюдать как матерые финансисты, могучие воротилы валютного рынка злобно завидуют зарплатам кодеров и подачкам врачам.

Да, неожиданно вышло...


Но все равно обсуждение поднялось на новый уровень, это все таки не поговорить за увеличение комиссии за перевод с 2 до 3 грн или подорожание мобильного пакета с 85 до 100 грн.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 13:58

  Nickmess написав: На тему ковида я не. Жду помощи государства и по этой причине не бастую. В киеве кроме александровской если хотите нормальный протокол лечения и ситуация не супер сложная от 30 тыс на лекарства готовьте.. в госках их нет

Основна проблема українців, що вони завжди щось чекають, а не беруть відповідальність в свої руки і щось роблять!

30+ тис ліки + 1000 уе за гостпіталізацію = витрати на ковід лікування, яке казали покривається з бюджету. Є привід зібрати чеки і вжарити державу в особі президента! :)
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 14:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  change_pm написав:немає українського ринку айті програм.

він є але з.п. там будуть мало чим відрізнятися від з.п. "інженерів",
а тіж інженери, які знають англійську мову, можуть заробляти в аутсорсі з.п., які мало відрізняються від з.п. "ІТ трутнів"
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 14:06

  Сибарит написав:Забавно наблюдать как матерые финансисты, могучие воротилы валютного рынка злобно завидуют зарплатам кодеров и подачкам врачам.

Та да...
Медсестры хлопая трудовой по столу отдела кадров с пеной у рта сразу требуют не выплачивать им ЗП вообще, а врачи даже доплачивают, чтобы иметь возможность ободрать больного как липку. Зав. отделений, выдрав деньги на аппаратуру, заказывают ее только в позолоченном варианте и с камнями от Сваровски, кислород в больницы проводят дизайнеры-ювелиры, а в скорые в Украину давно поступают исключительно марок Ролс-Ройса.
Финансовые гуру форума, провожая глазами скорую на перескрестке, мгновенно исходят шлейфами слюны из своих седанов и внедорожников
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 14:12

  change_pm написав:
  Nickmess написав: На тему ковида я не. Жду помощи государства и по этой причине не бастую. В киеве кроме александровской если хотите нормальный протокол лечения и ситуация не супер сложная от 30 тыс на лекарства готовьте.. в госках их нет

Основна проблема українців, що вони завжди щось чекають, а не беруть відповідальність в свої руки і щось роблять!

30+ тис ліки + 1000 уе за гостпіталізацію = витрати на ковід лікування, яке казали покривається з бюджету. Є привід зібрати чеки і вжарити державу в особі президента! :)

в Україні нехай 20% від всіх ковідних госпіталізовано, тобто 30000 осіб,
на кожного пішло 60000 тис. грн. з бюджету, або 1,8 мільярда грн на всіх, або 1,8% від "ковідного бюджету"

Борцунів з ІТ трутнями чомусь це мало хвилює.
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