Nickmess написав:Простите незнакомые учетки, а лично вы за сколько согласитесь работать после 8 лет обучения с ковидными пациентами? В одной киевской больнице позавчера как только сказали что начинают с ковидом работать увоолились все санитарки... и вот ты такой крутой на лексусе лежишь в говне в койке так как убрать некому. А ты на ивл... Пока не будет нормальной оф зарплаты, говорить о взятках в медицине может только имбецил.
Ви лікар? Якщо так, що особисто Ви зробили, шоб отримати повагу і нормальну офіційну зарплату?
Чи ви виходили на демонстрації, чи ви організовували забастовки? Чи ви стучали скальпелем перед Кабміном?
Нічого такого не було! Лікарі по сцикливому, тихенько очікують на хабар і інколи навіть після хабаря особливо не працюють. Чи навіть по борзому хабар вимагають!
зі. Кажу про Київ і про київських, проханих лікарів!
ззі. І про ковід. Ви особисто, що зробили, коли вам стала доступна інформація, що Ковідной фонд піде на дороги???
в ковідній темі пишуть, щоб попасти в лікарню та лікувати ковід тре $1000, це не хвилює борцунів з трутнями?
Nickmess написав: На тему ковида я не. Жду помощи государства и по этой причине не бастую. В киеве кроме александровской если хотите нормальный протокол лечения и ситуация не супер сложная от 30 тыс на лекарства готовьте.. в госках их нет
Основна проблема українців, що вони завжди щось чекають, а не беруть відповідальність в свої руки і щось роблять!
30+ тис ліки + 1000 уе за гостпіталізацію = витрати на ковід лікування, яке казали покривається з бюджету. Є привід зібрати чеки і вжарити державу в особі президента!
Сибарит написав:Забавно наблюдать как матерые финансисты, могучие воротилы валютного рынка злобно завидуют зарплатам кодеров и подачкам врачам.
Та да... Медсестры хлопая трудовой по столу отдела кадров с пеной у рта сразу требуют не выплачивать им ЗП вообще, а врачи даже доплачивают, чтобы иметь возможность ободрать больного как липку. Зав. отделений, выдрав деньги на аппаратуру, заказывают ее только в позолоченном варианте и с камнями от Сваровски, кислород в больницы проводят дизайнеры-ювелиры, а в скорые в Украину давно поступают исключительно марок Ролс-Ройса. Финансовые гуру форума, провожая глазами скорую на перескрестке, мгновенно исходят шлейфами слюны из своих седанов и внедорожников
Nickmess написав: На тему ковида я не. Жду помощи государства и по этой причине не бастую. В киеве кроме александровской если хотите нормальный протокол лечения и ситуация не супер сложная от 30 тыс на лекарства готовьте.. в госках их нет
Основна проблема українців, що вони завжди щось чекають, а не беруть відповідальність в свої руки і щось роблять!
30+ тис ліки + 1000 уе за гостпіталізацію = витрати на ковід лікування, яке казали покривається з бюджету. Є привід зібрати чеки і вжарити державу в особі президента!
в Україні нехай 20% від всіх ковідних госпіталізовано, тобто 30000 осіб, на кожного пішло 60000 тис. грн. з бюджету, або 1,8 мільярда грн на всіх, або 1,8% від "ковідного бюджету"