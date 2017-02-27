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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6293629462956296

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 265
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
71
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
129
Ніяких змін не очікую
17%
46
Всього голосів : 265
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 15:37

  change_pm написав:remark, а як ви відноситесь до хабарів, які беруть лікарі?

Деякі лікарі можуть мати 10куе в місяць, з яких не сплачуються податки.
Деякі ректори і викладачі так само ...

Що скажете?

Я хоч i не Ремарк, але відповім, як людина, яка працювала лікарем на протязі близько 10 років в Україні, спочатку санепідем лікарем-2 роки, потім санслужбу скасували, потім рік перерва, на нову кваліфікацію-лікар-психіатр-вистачило на 2 роки, потім вже 2 роки переатестації на уролога, де проробив 3 роки і пішов, бо ніхто до операцій заможних не давав навіть підходити.
А зараз відповідь-якби в медицині так можна б було заробляти, як ви кажете, то, чого б я з неї пішов?
Заробляють, але чиновники, які вибивають грощі з держбюджету для лікарні, а потім ті грощі воруюють.
Хірурги-від 1000 до 3 у місяць, але це привілігіровані хірурги, у яких папа або тут прохфесор, або головний лікар.
А їншим-конхфети, самогонка або палений кон'як або 200 гривень.
Це ви думаєте розумна плата за професію лікаря, у якого зарплатня нижче прожиткового мінімуму, бо в стаціонарах у тебе ж тільки 0, 25 ставки, ще й головному занеси.
Якщо ні в чому не знаєтесь, то хоч не пишить, дякую.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 15:40

  Nickmess написав:Простите незнакомые учетки, а лично вы за сколько согласитесь работать после 8 лет обучения с ковидными пациентами? В одной киевской больнице позавчера как только сказали что начинают с ковидом работать увоолились все санитарки... и вот ты такой крутой на лексусе лежишь в говне в койке так как убрать некому. А ты на ивл...
Пока не будет нормальной оф зарплаты, говорить о взятках в медицине может только имбецил.

Підтримую,вже написав,як людина, яка працювала лікарем, але на цьому форумі їх дуже багато, я про імбіцилів :)
Trast
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 15:58

  Nickmess написав:Пока не будет нормальной оф зарплаты, говорить о взятках в медицине может только имбецил.

Пока не будет реальной борьбы с коррупцией, говорить о зарплате, при которой не будут брать взятки, может только идиот. Полезный или нет - неважно.
В совке были сильно большие зарплаты?.. так а взятки не давали особо...конфеты/коньяк Макс, и это реально благодарность была, а не взятка.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 16:06

  Навуходоносор написав:
  Nickmess написав:Пока не будет нормальной оф зарплаты, говорить о взятках в медицине может только имбецил.

Пока не будет реальной борьбы с коррупцией, говорить о зарплате, при которой не будут брать взятки, может только идиот. Полезный или нет - неважно.
В совке были сильно большие зарплаты?.. так а взятки не давали особо...конфеты/коньяк Макс, и это реально благодарность была, а не взятка.

Імбіцили не розуміють, що людина, яка витратила, як мінімум 8 років на придбання професії-Лікар, і яка повинна годувати свою сім'ю, якщо він при зарплатні чверть від мінімалки, зміг її утворити, кажуть про заробітки баснословні лікарів, хоча б не ганьбилися.
Це ганьба ганебна!
Не про це піклуйтеся, а справжніми ворами зацікавтеся.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 16:25

  Trast написав:
  Навуходоносор написав:
  Nickmess написав:Пока не будет нормальной оф зарплаты, говорить о взятках в медицине может только имбецил.

Пока не будет реальной борьбы с коррупцией, говорить о зарплате, при которой не будут брать взятки, может только идиот. Полезный или нет - неважно.
В совке были сильно большие зарплаты?.. так а взятки не давали особо...конфеты/коньяк Макс, и это реально благодарность была, а не взятка.

Імбіцили не розуміють, що людина, яка витратила, як мінімум 8 років на придбання професії-Лікар, і яка повинна годувати свою сім'ю, якщо він при зарплатні чверть від мінімалки, зміг її утворити, кажуть про заробітки баснословні лікарів, хоча б не ганьбилися.
Це ганьба ганебна!
Не про це піклуйтеся, а справжніми ворами зацікавтеся.

Настоящих воров трогать опасно, челядь может авто спалить или битами буйную головушку отходить.
Кому такое счастье нужно?
Не, главные коррупционеры - учителя и врачи!
antey1969
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