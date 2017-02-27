change_pm написав:remark, а як ви відноситесь до хабарів, які беруть лікарі?
Деякі лікарі можуть мати 10куе в місяць, з яких не сплачуються податки. Деякі ректори і викладачі так само ...
Що скажете?
Я хоч i не Ремарк, але відповім, як людина, яка працювала лікарем на протязі близько 10 років в Україні, спочатку санепідем лікарем-2 роки, потім санслужбу скасували, потім рік перерва, на нову кваліфікацію-лікар-психіатр-вистачило на 2 роки, потім вже 2 роки переатестації на уролога, де проробив 3 роки і пішов, бо ніхто до операцій заможних не давав навіть підходити. А зараз відповідь-якби в медицині так можна б було заробляти, як ви кажете, то, чого б я з неї пішов? Заробляють, але чиновники, які вибивають грощі з держбюджету для лікарні, а потім ті грощі воруюють. Хірурги-від 1000 до 3 у місяць, але це привілігіровані хірурги, у яких папа або тут прохфесор, або головний лікар. А їншим-конхфети, самогонка або палений кон'як або 200 гривень. Це ви думаєте розумна плата за професію лікаря, у якого зарплатня нижче прожиткового мінімуму, бо в стаціонарах у тебе ж тільки 0, 25 ставки, ще й головному занеси. Якщо ні в чому не знаєтесь, то хоч не пишить, дякую.
Nickmess написав:Простите незнакомые учетки, а лично вы за сколько согласитесь работать после 8 лет обучения с ковидными пациентами? В одной киевской больнице позавчера как только сказали что начинают с ковидом работать увоолились все санитарки... и вот ты такой крутой на лексусе лежишь в говне в койке так как убрать некому. А ты на ивл... Пока не будет нормальной оф зарплаты, говорить о взятках в медицине может только имбецил.
Підтримую,вже написав,як людина, яка працювала лікарем, але на цьому форумі їх дуже багато, я про імбіцилів
Nickmess написав:Пока не будет нормальной оф зарплаты, говорить о взятках в медицине может только имбецил.
Пока не будет реальной борьбы с коррупцией, говорить о зарплате, при которой не будут брать взятки, может только идиот. Полезный или нет - неважно. В совке были сильно большие зарплаты?.. так а взятки не давали особо...конфеты/коньяк Макс, и это реально благодарность была, а не взятка.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе. Томаса Санкару - в каждую страну
Nickmess написав:Пока не будет нормальной оф зарплаты, говорить о взятках в медицине может только имбецил.
Пока не будет реальной борьбы с коррупцией, говорить о зарплате, при которой не будут брать взятки, может только идиот. Полезный или нет - неважно. В совке были сильно большие зарплаты?.. так а взятки не давали особо...конфеты/коньяк Макс, и это реально благодарность была, а не взятка.
Імбіцили не розуміють, що людина, яка витратила, як мінімум 8 років на придбання професії-Лікар, і яка повинна годувати свою сім'ю, якщо він при зарплатні чверть від мінімалки, зміг її утворити, кажуть про заробітки баснословні лікарів, хоча б не ганьбилися. Це ганьба ганебна! Не про це піклуйтеся, а справжніми ворами зацікавтеся.
Nickmess написав:Пока не будет нормальной оф зарплаты, говорить о взятках в медицине может только имбецил.
Пока не будет реальной борьбы с коррупцией, говорить о зарплате, при которой не будут брать взятки, может только идиот. Полезный или нет - неважно. В совке были сильно большие зарплаты?.. так а взятки не давали особо...конфеты/коньяк Макс, и это реально благодарность была, а не взятка.
Імбіцили не розуміють, що людина, яка витратила, як мінімум 8 років на придбання професії-Лікар, і яка повинна годувати свою сім'ю, якщо він при зарплатні чверть від мінімалки, зміг її утворити, кажуть про заробітки баснословні лікарів, хоча б не ганьбилися. Це ганьба ганебна! Не про це піклуйтеся, а справжніми ворами зацікавтеся.
Настоящих воров трогать опасно, челядь может авто спалить или битами буйную головушку отходить. Кому такое счастье нужно? Не, главные коррупционеры - учителя и врачи!