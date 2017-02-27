Додано: Суб 29 сер, 2020 15:37

change_pm написав: remark, а як ви відноситесь до хабарів, які беруть лікарі?



Деякі лікарі можуть мати 10куе в місяць, з яких не сплачуються податки.

Деякі ректори і викладачі так само ...



Що скажете? remark, а як ви відноситесь до хабарів, які беруть лікарі?Деякі лікарі можуть мати 10куе в місяць, з яких не сплачуються податки.Деякі ректори і викладачі так само ...Що скажете?

Я хоч i не Ремарк, але відповім, як людина, яка працювала лікарем на протязі близько 10 років в Україні, спочатку санепідем лікарем-2 роки, потім санслужбу скасували, потім рік перерва, на нову кваліфікацію-лікар-психіатр-вистачило на 2 роки, потім вже 2 роки переатестації на уролога, де проробив 3 роки і пішов, бо ніхто до операцій заможних не давав навіть підходити.А зараз відповідь-якби в медицині так можна б було заробляти, як ви кажете, то, чого б я з неї пішов?Заробляють, але чиновники, які вибивають грощі з держбюджету для лікарні, а потім ті грощі воруюють.Хірурги-від 1000 до 3 у місяць, але це привілігіровані хірурги, у яких папа або тут прохфесор, або головний лікар.А їншим-конхфети, самогонка або палений кон'як або 200 гривень.Це ви думаєте розумна плата за професію лікаря, у якого зарплатня нижче прожиткового мінімуму, бо в стаціонарах у тебе ж тільки 0, 25 ставки, ще й головному занеси.Якщо ні в чому не знаєтесь, то хоч не пишить, дякую.