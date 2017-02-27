|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 29 сер, 2020 18:49
Trast национальный менеджер фармкомпании - бегунок фабрики «Здоровье »?
-
Яша
-
-
- Повідомлень: 1063
- З нами з: 10.04.07
- Подякував: 96 раз.
- Подякували: 166 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 29 сер, 2020 18:53
flyman написав:
то спадщина,
а Траст згідно легенди їде вчитися на ІТ трутня до ненависної Польщі.
Я не знаю, Андрій про що ви кажете, про яку Легенду, але ваше резюме відомо, все доу з нього регоче і не тільки.
А я не по Легенді, а справді їду в Польшу як студент, і мені нічого приховувувати на відміну від вас, бо я публічна особистість, яку кожен день по теліку показують.
Тому, я б на вашому місці, був би хоча б вдячний, що я тут іноді буваю.
І пишу.
Дійсно, імбіцили!
-
Trast
-
-
- Повідомлень: 600
- З нами з: 10.03.18
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 212 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 29 сер, 2020 19:00
Trast написав: flyman написав:
то спадщина,
а Траст згідно легенди їде вчитися на ІТ трутня до ненависної Польщі.
Я не знаю, Андрій про що ви кажете, про яку Легенду, але ваше резюме відомо, все доу з нього регоче і не тільки.
А я не по Легенді, а справді їду в Польшу як студент, і мені нічого приховувувати на відміну від вас, бо я публічна особистість, яку кожен день по теліку показують.
Тому, я б на вашому місці, був би хоча б вдячний, що я тут іноді буваю.
І пишу.
Дійсно, імбіцили!
они все заблудшие овцы, Учитель
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 4457
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 590 раз.
- Подякували: 750 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 29 сер, 2020 19:01
Яша написав:Trast
национальный менеджер фармкомпании - бегунок фабрики «Здоровье »?
Ще один імбіцил, і де ви беретеся?
Це капець.
Ви що розмножуєтесь, в хаотичному розподілі, як рак?
З такім імбіцилізмом, у вас і Президенти такі ж самі, як ви.
-
Trast
-
-
- Повідомлень: 600
- З нами з: 10.03.18
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 212 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 29 сер, 2020 19:02
Мизантрóп написав: Trast написав: flyman написав:
то спадщина,
а Траст згідно легенди їде вчитися на ІТ трутня до ненависної Польщі.
Я не знаю, Андрій про що ви кажете, про яку Легенду, але ваше резюме відомо, все доу з нього регоче і не тільки.
А я не по Легенді, а справді їду в Польшу як студент, і мені нічого приховувувати на відміну від вас, бо я публічна особистість, яку кожен день по теліку показують.
Тому, я б на вашому місці, був би хоча б вдячний, що я тут іноді буваю.
І пишу.
Дійсно, імбіцили!
они все заблудшие овцы, Учитель
Так, мій учень!
Школа СБУ бачу, яка завжди пов'язана з кріміналом і в яку я тобі рекомендував підти-не пройшла задврма?
А може і задарма, ні?
Нам з ними , учень,не по шляху .
Ти, що забув, що я і психіатром працював?
Тому такий учень, як ти, рахуй, хто є пацієнт?
Де там мій ще один учень, Халява, горіховий Спас святкує, не досвяткувався ще?
Зараз досвяткується, потім напише алкогольну ахінею, а потім зітре.
Робе, як годинник.
Наш пацієнт, як і ви, Мізантропе.
Востаннє редагувалось Trast
в Суб 29 сер, 2020 19:15, всього редагувалось 1 раз.
-
Trast
-
-
- Повідомлень: 600
- З нами з: 10.03.18
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 212 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 29 сер, 2020 19:14
Trast написав:
Заробляють, але чиновники, які вибивають грощі з держбюджету для лікарні, а потім ті грощі воруюють.
Хірурги-від 1000 до 3 у місяць, але це привілігіровані хірурги, у яких папа або тут прохфесор, або головний лікар.
А їншим-конхфети, самогонка або палений кон'як або 200 гривень.
Це ви думаєте розумна плата за професію лікаря, у якого зарплатня нижче прожиткового мінімуму, бо в стаціонарах у тебе ж тільки 0, 25 ставки, ще й головному занеси.
Якщо ні в чому не знаєтесь, то хоч не пишить, дякую.
Не знаю кто там конфетки берет. Знаю, что медсестра уролога в районной поликлинике просит позолотить ручку совершенно неприкрыто. Кто сколько даст. Денюжка складывается в коробочку прям на виду.
Хирург, делавший довольно простую операцию, просил сотню баксов - "не для себя, вы же понимаете".
В одной больничке, при просьбе выписать справку и нежелании дать денег - смотрели волком, но стерпели. "Дать" сестричке, чтобы капельницу поставила "небольно" - повсеместная практика.
Вот так вот.
-
vano80
-
-
- Повідомлень: 1874
- З нами з: 17.09.13
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 249 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 29 сер, 2020 19:19
vano80 написав: Trast написав:
Заробляють, але чиновники, які вибивають грощі з держбюджету для лікарні, а потім ті грощі воруюють.
Хірурги-від 1000 до 3 у місяць, але це привілігіровані хірурги, у яких папа або тут прохфесор, або головний лікар.
А їншим-конхфети, самогонка або палений кон'як або 200 гривень.
Це ви думаєте розумна плата за професію лікаря, у якого зарплатня нижче прожиткового мінімуму, бо в стаціонарах у тебе ж тільки 0, 25 ставки, ще й головному занеси.
Якщо ні в чому не знаєтесь, то хоч не пишить, дякую.
Не знаю кто там конфетки берет. Знаю, что медсестра уролога в районной поликлинике просит позолотить ручку совершенно неприкрыто. Кто сколько даст. Денюжка складывается в коробочку прям на виду.
Хирург, делавший довольно простую операцию, просил сотню баксов - "не для себя, вы же понимаете".
В одной больничке, при просьбе выписать справку и нежелании дать денег - смотрели волком, но стерпели. "Дать" сестричке, чтобы капельницу поставила "небольно" - повсеместная практика.
Вот так вот.
Медицинська сестра заробляє більше, ніж хірург, чому?
Тому, що , а хто обслуговатиме за 3000 грн. в місяць буде, Пушкін?
В місцевій полікліниці уролог 100 доларів питає тільки раз або 2 раза в місяць, бо в місцевій полікліниці тільки одна геронтологія-бабці в шапці і діди пісюни, і все.
А зарплатня біля мінімалки, ви що пропонуєтє і чи лікарі в цьому винні?
Думай вже!
Знає воно, Вано , звісно Вано
Востаннє редагувалось Trast
в Суб 29 сер, 2020 19:29, всього редагувалось 1 раз.
-
Trast
-
-
- Повідомлень: 600
- З нами з: 10.03.18
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 212 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 29 сер, 2020 19:25
Trast написав: vano80 написав: Trast написав:
Заробляють, але чиновники, які вибивають грощі з держбюджету для лікарні, а потім ті грощі воруюють.
Хірурги-від 1000 до 3 у місяць, але це привілігіровані хірурги, у яких папа або тут прохфесор, або головний лікар.
А їншим-конхфети, самогонка або палений кон'як або 200 гривень.
Це ви думаєте розумна плата за професію лікаря, у якого зарплатня нижче прожиткового мінімуму, бо в стаціонарах у тебе ж тільки 0, 25 ставки, ще й головному занеси.
Якщо ні в чому не знаєтесь, то хоч не пишить, дякую.
Не знаю кто там конфетки берет. Знаю, что медсестра уролога в районной поликлинике просит позолотить ручку совершенно неприкрыто. Кто сколько даст. Денюжка складывается в коробочку прям на виду.
Хирург, делавший довольно простую операцию, просил сотню баксов - "не для себя, вы же понимаете".
В одной больничке, при просьбе выписать справку и нежелании дать денег - смотрели волком, но стерпели. "Дать" сестричке, чтобы капельницу поставила "небольно" - повсеместная практика.
Вот так вот.
Медицинська сестра заробляє більше, ніж хірург, чому?
Тому, що , а хто обслуговатиме за 3000 грн. в місяць буде, Пушкін?
Так ты определись, а то только чинуши зарабатывают, то медсестры уже. Медсестры ни с кем не делятся?
Ты же в курсе, сколько стоит пенсу "бесплатный" укол от онкологии у врача выписать?
-
vano80
-
-
- Повідомлень: 1874
- З нами з: 17.09.13
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 249 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 29 сер, 2020 19:36
Trast написав:
Нам з ними , учень,не по шляху .
Ти, що забув, що я і психіатром працював?
Тому такий учень, як ти, рахуй, хто є пацієнт?
Де там мій ще один учень, Халява, горіховий Спас святкує, не досвяткувався ще?
Зараз досвяткується, потім напише алкогольну ахінею, а потім зітре.
Робе, як годинник.
Наш пацієнт, як і ви, Мізантропе.
Я помню,когда оперировал,Вы всегда говорили мне не дави на скальпель-поцарапаешь стол.
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 4457
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 590 раз.
- Подякували: 750 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 29 сер, 2020 19:36
vano80 написав:
Так ты определись, а то только чинуши зарабатывают, то медсестры уже. Медсестры ни с кем не делятся?
Ты же в курсе, сколько стоит пенсу "бесплатный" укол от онкологии у врача выписать?
Воно, йди і попрацюй медичною сестрою, можешь навіть на лікаря вивчитися і ми всі разом будемо за тебе радіти.
Йди, вони ж багато заробляють , йди давай!
Чого заздрити, треба починати заробляти.
-
Trast
-
-
- Повідомлень: 600
- З нами з: 10.03.18
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 212 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: uaprofi
і 4 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|509
|116662
|
|
|19733
|2474767
|
|
|7192
|1634637
|
П'ят 28 сер, 2020 19:13
ЛОБ
|