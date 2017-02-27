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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6295629662976298>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 265
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
71
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
129
Ніяких змін не очікую
17%
46
Всього голосів : 265
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 18:49

Trast национальный менеджер фармкомпании - бегунок фабрики «Здоровье »?
Яша
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 18:53

  flyman написав:то спадщина,
а Траст згідно легенди їде вчитися на ІТ трутня до ненависної Польщі.

Я не знаю, Андрій про що ви кажете, про яку Легенду, але ваше резюме відомо, все доу з нього регоче і не тільки. :)
А я не по Легенді, а справді їду в Польшу як студент, і мені нічого приховувувати на відміну від вас, бо я публічна особистість, яку кожен день по теліку показують.
Тому, я б на вашому місці, був би хоча б вдячний, що я тут іноді буваю.
І пишу.
Дійсно, імбіцили!
Trast
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 19:00

  Trast написав:
  flyman написав:то спадщина,
а Траст згідно легенди їде вчитися на ІТ трутня до ненависної Польщі.

Я не знаю, Андрій про що ви кажете, про яку Легенду, але ваше резюме відомо, все доу з нього регоче і не тільки. :)
А я не по Легенді, а справді їду в Польшу як студент, і мені нічого приховувувати на відміну від вас, бо я публічна особистість, яку кожен день по теліку показують.
Тому, я б на вашому місці, був би хоча б вдячний, що я тут іноді буваю.
І пишу.
Дійсно, імбіцили!
они все заблудшие овцы, Учитель
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 19:01

  Яша написав:Trast национальный менеджер фармкомпании - бегунок фабрики «Здоровье »?

Ще один імбіцил, і де ви беретеся?
Це капець.
Ви що розмножуєтесь, в хаотичному розподілі, як рак?

З такім імбіцилізмом, у вас і Президенти такі ж самі, як ви.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 19:02

  Мизантрóп написав:
  Trast написав:
  flyman написав:то спадщина,
а Траст згідно легенди їде вчитися на ІТ трутня до ненависної Польщі.

Я не знаю, Андрій про що ви кажете, про яку Легенду, але ваше резюме відомо, все доу з нього регоче і не тільки. :)
А я не по Легенді, а справді їду в Польшу як студент, і мені нічого приховувувати на відміну від вас, бо я публічна особистість, яку кожен день по теліку показують.
Тому, я б на вашому місці, був би хоча б вдячний, що я тут іноді буваю.
І пишу.
Дійсно, імбіцили!
они все заблудшие овцы, Учитель

Так, мій учень!
Школа СБУ бачу, яка завжди пов'язана з кріміналом і в яку я тобі рекомендував підти-не пройшла задврма?
А може і задарма, ні?
Нам з ними , учень,не по шляху .:)
Ти, що забув, що я і психіатром працював?
Тому такий учень, як ти, рахуй, хто є пацієнт?
Де там мій ще один учень, Халява, горіховий Спас святкує, не досвяткувався ще?
Зараз досвяткується, потім напише алкогольну ахінею, а потім зітре.
Робе, як годинник.
Наш пацієнт, як і ви, Мізантропе.
Востаннє редагувалось Trast в Суб 29 сер, 2020 19:15, всього редагувалось 1 раз.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 19:14

  Trast написав:Заробляють, але чиновники, які вибивають грощі з держбюджету для лікарні, а потім ті грощі воруюють.
Хірурги-від 1000 до 3 у місяць, але це привілігіровані хірурги, у яких папа або тут прохфесор, або головний лікар.
А їншим-конхфети, самогонка або палений кон'як або 200 гривень.
Це ви думаєте розумна плата за професію лікаря, у якого зарплатня нижче прожиткового мінімуму, бо в стаціонарах у тебе ж тільки 0, 25 ставки, ще й головному занеси.
Якщо ні в чому не знаєтесь, то хоч не пишить, дякую.


Не знаю кто там конфетки берет. Знаю, что медсестра уролога в районной поликлинике просит позолотить ручку совершенно неприкрыто. Кто сколько даст. Денюжка складывается в коробочку прям на виду.
Хирург, делавший довольно простую операцию, просил сотню баксов - "не для себя, вы же понимаете".
В одной больничке, при просьбе выписать справку и нежелании дать денег - смотрели волком, но стерпели. "Дать" сестричке, чтобы капельницу поставила "небольно" - повсеместная практика.
Вот так вот.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 19:19

  vano80 написав:
  Trast написав:Заробляють, але чиновники, які вибивають грощі з держбюджету для лікарні, а потім ті грощі воруюють.
Хірурги-від 1000 до 3 у місяць, але це привілігіровані хірурги, у яких папа або тут прохфесор, або головний лікар.
А їншим-конхфети, самогонка або палений кон'як або 200 гривень.
Це ви думаєте розумна плата за професію лікаря, у якого зарплатня нижче прожиткового мінімуму, бо в стаціонарах у тебе ж тільки 0, 25 ставки, ще й головному занеси.
Якщо ні в чому не знаєтесь, то хоч не пишить, дякую.


Не знаю кто там конфетки берет. Знаю, что медсестра уролога в районной поликлинике просит позолотить ручку совершенно неприкрыто. Кто сколько даст. Денюжка складывается в коробочку прям на виду.
Хирург, делавший довольно простую операцию, просил сотню баксов - "не для себя, вы же понимаете".
В одной больничке, при просьбе выписать справку и нежелании дать денег - смотрели волком, но стерпели. "Дать" сестричке, чтобы капельницу поставила "небольно" - повсеместная практика.
Вот так вот.

Медицинська сестра заробляє більше, ніж хірург, чому?
Тому, що , а хто обслуговатиме за 3000 грн. в місяць буде, Пушкін?
В місцевій полікліниці уролог 100 доларів питає тільки раз або 2 раза в місяць, бо в місцевій полікліниці тільки одна геронтологія-бабці в шапці і діди пісюни, і все.
А зарплатня біля мінімалки, ви що пропонуєтє і чи лікарі в цьому винні?
Думай вже!
Знає воно, Вано , звісно Вано :)
Востаннє редагувалось Trast в Суб 29 сер, 2020 19:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 19:25

  Trast написав:
  vano80 написав:
  Trast написав:Заробляють, але чиновники, які вибивають грощі з держбюджету для лікарні, а потім ті грощі воруюють.
Хірурги-від 1000 до 3 у місяць, але це привілігіровані хірурги, у яких папа або тут прохфесор, або головний лікар.
А їншим-конхфети, самогонка або палений кон'як або 200 гривень.
Це ви думаєте розумна плата за професію лікаря, у якого зарплатня нижче прожиткового мінімуму, бо в стаціонарах у тебе ж тільки 0, 25 ставки, ще й головному занеси.
Якщо ні в чому не знаєтесь, то хоч не пишить, дякую.


Не знаю кто там конфетки берет. Знаю, что медсестра уролога в районной поликлинике просит позолотить ручку совершенно неприкрыто. Кто сколько даст. Денюжка складывается в коробочку прям на виду.
Хирург, делавший довольно простую операцию, просил сотню баксов - "не для себя, вы же понимаете".
В одной больничке, при просьбе выписать справку и нежелании дать денег - смотрели волком, но стерпели. "Дать" сестричке, чтобы капельницу поставила "небольно" - повсеместная практика.
Вот так вот.

Медицинська сестра заробляє більше, ніж хірург, чому?
Тому, що , а хто обслуговатиме за 3000 грн. в місяць буде, Пушкін?


Так ты определись, а то только чинуши зарабатывают, то медсестры уже. Медсестры ни с кем не делятся?
Ты же в курсе, сколько стоит пенсу "бесплатный" укол от онкологии у врача выписать?
vano80
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 19:36

  Trast написав:Нам з ними , учень,не по шляху .:)
Ти, що забув, що я і психіатром працював?
Тому такий учень, як ти, рахуй, хто є пацієнт?
Де там мій ще один учень, Халява, горіховий Спас святкує, не досвяткувався ще?
Зараз досвяткується, потім напише алкогольну ахінею, а потім зітре.
Робе, як годинник.
Наш пацієнт, як і ви, Мізантропе.

Я помню,когда оперировал,Вы всегда говорили мне не дави на скальпель-поцарапаешь стол.
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 19:36

  vano80 написав:
Так ты определись, а то только чинуши зарабатывают, то медсестры уже. Медсестры ни с кем не делятся?
Ты же в курсе, сколько стоит пенсу "бесплатный" укол от онкологии у врача выписать?

Воно, йди і попрацюй медичною сестрою, можешь навіть на лікаря вивчитися і ми всі разом будемо за тебе радіти.
Йди, вони ж багато заробляють , йди давай!
Чого заздрити, треба починати заробляти.
Trast
 
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