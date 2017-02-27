RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6295629662976298

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 265
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
71
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
129
Ніяких змін не очікую
17%
46
Всього голосів : 265
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 19:38

  Мизантрóп написав:
  Trast написав:Нам з ними , учень,не по шляху .:)
Ти, що забув, що я і психіатром працював?
Тому такий учень, як ти, рахуй, хто є пацієнт?
Де там мій ще один учень, Халява, горіховий Спас святкує, не досвяткувався ще?
Зараз досвяткується, потім напише алкогольну ахінею, а потім зітре.
Робе, як годинник.
Наш пацієнт, як і ви, Мізантропе.

Я помню,когда оперировал,Вы всегда говорили мне не дави на скальпель-поцарапаешь стол.

Ні, я казав, ти хоч погони продезенфекував?
Ти ж їх ніколи не знімав :)
Trast
 
Повідомлень: 600
З нами з: 10.03.18
Подякував: 12 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 19:41

  Trast написав:
  Мизантрóп написав:
  Trast написав:Нам з ними , учень,не по шляху .:)
Ти, що забув, що я і психіатром працював?
Тому такий учень, як ти, рахуй, хто є пацієнт?
Де там мій ще один учень, Халява, горіховий Спас святкує, не досвяткувався ще?
Зараз досвяткується, потім напише алкогольну ахінею, а потім зітре.
Робе, як годинник.
Наш пацієнт, як і ви, Мізантропе.

Я помню,когда оперировал,Вы всегда говорили мне не дави на скальпель-поцарапаешь стол.

Ні, я казав, ти хоч погони продезенфекував?
Ти ж їх ніколи не знімав :)

Их и не отмыть
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4457
З нами з: 03.12.14
Подякував: 590 раз.
Подякували: 750 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 19:43

  Мизантрóп написав:
  Trast написав:Ні, я казав, ти хоч погони продезенфекував?
Ти ж їх ніколи не знімав :)

Их и не отмыть

Та отож.:)
Trast
 
Повідомлень: 600
З нами з: 10.03.18
Подякував: 12 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6295629662976298
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: uaprofi і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 49, 50, 51
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
509 116662
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 сер, 2020 19:47
uaprofi
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1972, 1973, 1974
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19733 2474767
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 сер, 2020 19:00
Кучинелли
Валютный рынок в мире 1 ... 718, 719, 720
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7192 1634637
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 сер, 2020 19:13
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.