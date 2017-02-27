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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 29 сер, 2020 19:38
Мизантрóп написав: Trast написав:
Нам з ними , учень,не по шляху .
Ти, що забув, що я і психіатром працював?
Тому такий учень, як ти, рахуй, хто є пацієнт?
Де там мій ще один учень, Халява, горіховий Спас святкує, не досвяткувався ще?
Зараз досвяткується, потім напише алкогольну ахінею, а потім зітре.
Робе, як годинник.
Наш пацієнт, як і ви, Мізантропе.
Я помню,когда оперировал,Вы всегда говорили мне не дави на скальпель-поцарапаешь стол.
Ні, я казав, ти хоч погони продезенфекував?
Ти ж їх ніколи не знімав
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Trast
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Додано: Суб 29 сер, 2020 19:41
Trast написав: Мизантрóп написав: Trast написав:
Нам з ними , учень,не по шляху .
Ти, що забув, що я і психіатром працював?
Тому такий учень, як ти, рахуй, хто є пацієнт?
Де там мій ще один учень, Халява, горіховий Спас святкує, не досвяткувався ще?
Зараз досвяткується, потім напише алкогольну ахінею, а потім зітре.
Робе, як годинник.
Наш пацієнт, як і ви, Мізантропе.
Я помню,когда оперировал,Вы всегда говорили мне не дави на скальпель-поцарапаешь стол.
Ні, я казав, ти хоч погони продезенфекував?
Ти ж їх ніколи не знімав
Их и не отмыть
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Суб 29 сер, 2020 19:43
Мизантрóп написав: Trast написав:
Ні, я казав, ти хоч погони продезенфекував?
Ти ж їх ніколи не знімав
Их и не отмыть
Та отож.
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П'ят 28 сер, 2020 19:13
ЛОБ
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