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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 29 сер, 2020 19:38
Мизантрóп написав: Trast написав:
Нам з ними , учень,не по шляху .
Ти, що забув, що я і психіатром працював?
Тому такий учень, як ти, рахуй, хто є пацієнт?
Де там мій ще один учень, Халява, горіховий Спас святкує, не досвяткувався ще?
Зараз досвяткується, потім напише алкогольну ахінею, а потім зітре.
Робе, як годинник.
Наш пацієнт, як і ви, Мізантропе.
Я помню,когда оперировал,Вы всегда говорили мне не дави на скальпель-поцарапаешь стол.
Ні, я казав, ти хоч погони продезенфекував?
Ти ж їх ніколи не знімав
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Додано: Суб 29 сер, 2020 19:41
Trast написав: Мизантрóп написав: Trast написав:
Нам з ними , учень,не по шляху .
Ти, що забув, що я і психіатром працював?
Тому такий учень, як ти, рахуй, хто є пацієнт?
Де там мій ще один учень, Халява, горіховий Спас святкує, не досвяткувався ще?
Зараз досвяткується, потім напише алкогольну ахінею, а потім зітре.
Робе, як годинник.
Наш пацієнт, як і ви, Мізантропе.
Я помню,когда оперировал,Вы всегда говорили мне не дави на скальпель-поцарапаешь стол.
Ні, я казав, ти хоч погони продезенфекував?
Ти ж їх ніколи не знімав
Их и не отмыть
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Суб 29 сер, 2020 19:43
Мизантрóп написав: Trast написав:
Ні, я казав, ти хоч погони продезенфекував?
Ти ж їх ніколи не знімав
Их и не отмыть
Та отож.
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Trast
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Додано: Суб 29 сер, 2020 20:24
vano80 написав:
Ты же в курсе, сколько стоит пенсу "бесплатный" укол от онкологии у врача выписать?
Нисколько! Знаю, к сожалению, не по наслышке. Где вы только таких [р]врачей берёте.
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Luk_v
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Додано: Суб 29 сер, 2020 20:26
remark написав: change_pm написав:
Не розумію, чому вас ойтішнегі зачепили, може шось особисте?!
Імхо, ойтішнегі лише маленька плямка на величезному тілі слона української корупції.
Навіть наші президенти активно використовують схеми по зниженню податкового навантаження, то чому ойтішнегі мають бути дурними і плати все?
Все вірно ви кажете, стосовно айтішніків саме завищена зарплатня їх праці в порівнянні з працею в других сферах, відрізняє їх і сворює їм культ обраних.
А почему завышенная зп? Если человек принимает участие в создании чего-то, что потом генерит денежный поток - он получает часть от потока. Т.е. зп кодеров оправдываются не их тяжким трудом (труд такой же как и везде), а возможностью отбить потраченные на их работу деньги.
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Додано: Суб 29 сер, 2020 20:29
remark написав:
Все вірно ви кажете, стосовно айтішніків саме завищена зарплатня їх праці в порівнянні з працею в других сферах, відрізняє їх і сворює їм культ обраних.
Не подобаються "дорогі" айтішники, шукайте безкоштовних
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Додано: Суб 29 сер, 2020 20:36
Luk_v написав: remark написав:
Все вірно ви кажете, стосовно айтішніків саме завищена зарплатня їх праці в порівнянні з працею в других сферах, відрізняє їх і сворює їм культ обраних.
Не подобаються "дорогі" айтішники, шукайте безкоштовних
можна безкоштовних плиточників-врезеточників для ремонта прєлєсці, або дешевих.
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Суб 29 сер, 2020 20:39
Продезінфікува́в
Trast написав: Мизантрóп написав: Trast написав:
Нам з ними , учень,не по шляху .
Ти, що забув, що я і психіатром працював?
Тому такий учень, як ти, рахуй, хто є пацієнт?
Де там мій ще один учень, Халява, горіховий Спас святкує, не досвяткувався ще?
Зараз досвяткується, потім напише алкогольну ахінею, а потім зітре.
Робе, як годинник.
Наш пацієнт, як і ви, Мізантропе.
Я помню,когда оперировал,Вы всегда говорили мне не дави на скальпель-поцарапаешь стол.
Ні, я казав, ти хоч погони продезенфекував
?
Ти ж їх ніколи не знімав
, может в школу, ещё раз, суржик режет око?
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Додано: Суб 29 сер, 2020 20:44
тут подумалось - наверное чтобы страна была богаче и шло в страну больше валюты - нам нужно ещё больше АЙтишников!
для этого нужно чтобы каждый айтишник кого то обучал айти.
Для этого устанавливаем налог на ЗП АЙти 50%. и даём льготу по налогу 90% если Айтишник обучает в это время другого человека.
Благодаря этому за 2 ... 3 года у нас будет если не 10 млн айтишников - то хотябы 5 млн Айтишников и все с ЗП минимум 2000 баксов.
как это повлиять на курс гривны думаю не трудно догадаться?
будет сново по 8 и даже может быть по 5 или 1,8 грн/дол
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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Додано: Суб 29 сер, 2020 20:45
VALONI написав:
Матрицу создали люди, и как выше уже было правильно сказано, подобное тянется к подобному, чем больше будет людей, которые будут сами хозяева своего положения, тем больше они смогут создать сами и дать возможность создавать другим.
Вместо грызни друг с другом каждый просто будет заниматься тем делом, которое он может лучше всего делать. И чем более свободно общество, чем больше информации о происходящем, тем сложнее скрывать свою некомпетентность и пребывание не на своем месте, и соответственно тем меньше такие люди причиняют вреда.
Бесспорно. Только не стоит возвеличивать ИТ до уровня высшего общества. Не каждый есть хорошим специалистом, не каждый может им стать даже если хочет. Да и не ИТ единым.
А то это все стало напоминать ИТ-колхоз - с его стройными рядами и радужными перспективами для вступления всех и каждого.
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