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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6297629862996300>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 267
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
72
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
130
Ніяких змін не очікую
17%
46
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 21:04

  Vadim V написав:
  Trast написав:
  Мизантрóп написав:Я помню,когда оперировал,Вы всегда говорили мне не дави на скальпель-поцарапаешь стол.

Ні, я казав, ти хоч погони продезенфекував?
Ти ж їх ніколи не знімав :)

Продезінфікува́в , может в школу, ещё раз, суржик режет око? :cry:

7 років у виші, 6 іноземних мов (українська одна з них).
Вгадай яка рідна?
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 21:09

  flyman написав:
  Vadim V написав:
  Trast написав:Ні, я казав, ти хоч погони продезенфекував?
Ти ж їх ніколи не знімав :)

Продезінфікува́в , может в школу, ещё раз, суржик режет око? :cry:

7 років у виші, 6 іноземних мов (українська одна з них).
Вгадай яка рідна?

Харьковская
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 21:14

:shock:
  Vadim V написав:
  Trast написав:Продезінфікува́в , может в школу, ещё раз, суржик режет око? :cry:

Вадіку це спецом, бо тролякам воно ж як вампіру часник.
Так що смачного вам, троляки!
Trast
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 21:18

  flyman написав:Вгадай яка рідна?

Як то кажуть, яка Муха , не полюбляє копатися у *г****?
Так, Андрію Муха?
Trast
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 21:24

  Мизантрóп написав:Харьковская

Майоре, ви якось на Карантині зовсім хист так свій втратите.
Бо не вгадали, в Харкові жив мій Батько, але не я.
Розчарований.
Хотів вас в підполковники рекомендувати, а он воно як.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 21:29

  Trast написав:
  Мизантрóп написав:Харьковская

Майоре, ви якось на Карантині зовсім хист так свій втратите.
Бо не вгадали, в Харкові жив мій Батько, але не я.
Розчарований.
Хотів вас в підполковники рекомендувати, а он воно як.

Учитель,я закопал личность под слишком большим количеством иронии.И теперь я даже не могу вспомнить кто я такой.
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 21:38

  Trast написав::shock:
  Vadim V написав:
  Trast написав:Продезінфікува́в , может в школу, ещё раз, суржик режет око? :cry:

Вадіку це спецом, бо тролякам воно ж як вампіру часник.
Так що смачного вам, троляки!

Мне как то однаково , но как сказал - око режет ,
зачем писать на суржике ? :? , пишите на родном ,
ответить можете?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 21:41

  Мизантрóп написав:
  Trast написав:
  Мизантрóп написав:Харьковская

Майоре, ви якось на Карантині зовсім хист так свій втратите.
Бо не вгадали, в Харкові жив мій Батько, але не я.
Розчарований.
Хотів вас в підполковники рекомендувати, а он воно як.

Учитель,я закопал личность под слишком большим количеством иронии.И теперь я даже не могу вспомнить кто я такой.

Алгорітм вирішення цього питання дуже простий: беріть себе і звертайтесь до Дніпровського психдіспансеру і скажіть там лікарю теж саме, що зараз написали, впевнений, ще не все втрачено.
Хай щастить!
Trast
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 21:48

  Trast написав:беріть себе і звертайтесь до Дніпровського психдіспансеру і скажіть там лікарю теж саме, що зараз написали, впевнений, ще не все втрачено.
Хай щастить!

Учитель,на самом деле во мне нет ничего прекрасного и это грустно,хотя мои внутренние демоны отличные ребята.
А Вы сегодня были счастливы?
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 21:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Думаю, бенефіс Траста закінчиться цитуванням Долярчика: "я не тролю, а розважаю, а ви не понімаєте".
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flyman
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