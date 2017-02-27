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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 29 сер, 2020 21:04
Vadim V написав:
Продезінфікува́в
Trast написав: Мизантрóп написав:
Я помню,когда оперировал,Вы всегда говорили мне не дави на скальпель-поцарапаешь стол.
Ні, я казав, ти хоч погони продезенфекував
?
Ти ж їх ніколи не знімав
, может в школу, ещё раз, суржик режет око?
7 років у виші, 6 іноземних мов (українська одна з них).
Вгадай яка рідна?
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Додано: Суб 29 сер, 2020 21:09
flyman написав: Vadim V написав:
Продезінфікува́в
Trast написав:
Ні, я казав, ти хоч погони продезенфекував
?
Ти ж їх ніколи не знімав
, может в школу, ещё раз, суржик режет око?
7 років у виші, 6 іноземних мов (українська одна з них).
Вгадай яка рідна?
Харьковская
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Суб 29 сер, 2020 21:14
Вадіку це спецом, бо тролякам воно ж як вампіру часник.
Так що смачного вам, троляки!
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Trast
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Додано: Суб 29 сер, 2020 21:18
flyman написав:
Вгадай яка рідна?
Як то кажуть, яка Муха , не полюбляє копатися у *г****?
Так, Андрію Муха?
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Додано: Суб 29 сер, 2020 21:24
Мизантрóп написав:
Харьковская
Майоре, ви якось на Карантині зовсім хист так свій втратите.
Бо не вгадали, в Харкові жив мій Батько, але не я.
Розчарований.
Хотів вас в підполковники рекомендувати, а он воно як.
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Додано: Суб 29 сер, 2020 21:29
Trast написав: Мизантрóп написав:
Харьковская
Майоре, ви якось на Карантині зовсім хист так свій втратите.
Бо не вгадали, в Харкові жив мій Батько, але не я.
Розчарований.
Хотів вас в підполковники рекомендувати, а он воно як.
Учитель,я закопал личность под слишком большим количеством иронии.И теперь я даже не могу вспомнить кто я такой.
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Суб 29 сер, 2020 21:38
Trast написав:
:shock:
Вадіку це спецом, бо тролякам воно ж як вампіру часник.
Так що смачного вам, троляки!
Мне как то однаково , но как сказал - око режет , зачем писать на суржике
?
, пишите на родном ,
ответить можете?
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Vadim V
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Додано: Суб 29 сер, 2020 21:41
Мизантрóп написав: Trast написав: Мизантрóп написав:
Харьковская
Майоре, ви якось на Карантині зовсім хист так свій втратите.
Бо не вгадали, в Харкові жив мій Батько, але не я.
Розчарований.
Хотів вас в підполковники рекомендувати, а он воно як.
Учитель,я закопал личность под слишком большим количеством иронии.И теперь я даже не могу вспомнить кто я такой.
Алгорітм вирішення цього питання дуже простий: беріть себе і звертайтесь до Дніпровського психдіспансеру і скажіть там лікарю теж саме, що зараз написали, впевнений, ще не все втрачено.
Хай щастить!
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Trast
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Додано: Суб 29 сер, 2020 21:48
Trast написав:
беріть себе і звертайтесь до Дніпровського психдіспансеру і скажіть там лікарю теж саме, що зараз написали, впевнений, ще не все втрачено.
Хай щастить!
Учитель,на самом деле во мне нет ничего прекрасного и это грустно,хотя мои внутренние демоны отличные ребята.
А Вы сегодня были счастливы?
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Суб 29 сер, 2020 21:53
Думаю, бенефіс Траста закінчиться цитуванням Долярчика: "я не тролю, а розважаю, а ви не понімаєте".
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flyman
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П'ят 28 сер, 2020 19:13
ЛОБ
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