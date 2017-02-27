|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 29 сер, 2020 21:54
Vadim V написав:
Мне как то однаково , но как сказал - око режет , зачем писать на суржике
?
, пишите на родном ,
ответить можете?
Anyanyelvemen írok, a kérésnek megfelelően.
-
Trast
-
-
- Повідомлень: 606
- З нами з: 10.03.18
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 212 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 29 сер, 2020 21:54
Trast написав:
Алгорітм вирішення цього питання дуже простий: беріть себе і звертайтесь до Дніпровського психдіспансеру і скажіть там лікарю теж саме, що зараз написали, впевнений, ще не все втрачено.
Хай щастить!
Наступна зупинка станція Ігрень , для когось кінцева.
-
Vadim V
-
-
- Повідомлень: 2473
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 524 раз.
- Подякували: 427 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 29 сер, 2020 21:55
flyman написав:
Думаю, бенефіс Траста закінчиться цитуванням Долярчика: "я не тролю, а розважаю, а ви не понімаєте".
Учитель всегда говорил,что у каждой глупости есть своя изюминка-сушенные мозги
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 4461
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 590 раз.
- Подякували: 753 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 29 сер, 2020 21:58
flyman написав:
Думаю, бенефіс Траста закінчиться цитуванням Долярчика: "я не тролю, а розважаю, а ви не понімаєте".
Траст, прощається з вами імбіцилами і більше сюди не завітає, а ви тут витрачайте час на всякі дурниці і витрачайте своє життя безглуздо.
Хай щастить!
-
Trast
-
-
- Повідомлень: 606
- З нами з: 10.03.18
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 212 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 29 сер, 2020 22:40
Населення, прохання розповісти
хто цей Траст?
Що за речі він пише?
я вже торкнувся за останні кілька днів від його маячні
-
jump
-
-
- Повідомлень: 3221
- З нами з: 18.08.09
- Подякував: 86 раз.
- Подякували: 692 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 29 сер, 2020 22:48
jump написав:
Населення, прохання розповісти
хто цей Траст?
Що за речі він пише?
я вже торкнувся за останні кілька днів від його маячні
Тіпа Долярчика, але без скріншотів.
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 21290
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1160 раз.
- Подякували: 1538 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman
і 6 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|19737
|2475084
|
|
|512
|116888
|
|
|7192
|1634720
|
П'ят 28 сер, 2020 19:13
ЛОБ
|