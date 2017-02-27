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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6298629963006301>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 267
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
72
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
130
Ніяких змін не очікую
17%
46
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 21:54

  Vadim V написав:Мне как то однаково , но как сказал - око режет ,
зачем писать на суржике ? :? , пишите на родном ,
ответить можете?


Anyanyelvemen írok, a kérésnek megfelelően.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 21:54

  Trast написав:Алгорітм вирішення цього питання дуже простий: беріть себе і звертайтесь до Дніпровського психдіспансеру і скажіть там лікарю теж саме, що зараз написали, впевнений, ще не все втрачено.
Хай щастить!

Наступна зупинка станція Ігрень , для когось кінцева.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 21:55

  flyman написав:Думаю, бенефіс Траста закінчиться цитуванням Долярчика: "я не тролю, а розважаю, а ви не понімаєте".

Учитель всегда говорил,что у каждой глупости есть своя изюминка-сушенные мозги
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 21:58

  flyman написав:Думаю, бенефіс Траста закінчиться цитуванням Долярчика: "я не тролю, а розважаю, а ви не понімаєте".

Траст, прощається з вами імбіцилами і більше сюди не завітає, а ви тут витрачайте час на всякі дурниці і витрачайте своє життя безглуздо.
Хай щастить!
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 22:40

Населення, прохання розповісти :D
хто цей Траст?
Що за речі він пише?
я вже торкнувся за останні кілька днів від його маячні :shock:
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 22:48

  jump написав:Населення, прохання розповісти :D
хто цей Траст?
Що за речі він пише?
я вже торкнувся за останні кілька днів від його маячні :shock:

Тіпа Долярчика, але без скріншотів.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 22:57

  jump написав:Населення, прохання розповісти :D
хто цей Траст?
Що за речі він пише?
я вже торкнувся за останні кілька днів від його маячні :shock:

Хитроверт.
Интроверт,притворяющийся экстравертом
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 23:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

3,14здец, ну и помойка.

В название ветки не забывайте посмотреть.

Особенно последние 2 буквы
Ut sementem feceris, ita et metes
RES PUBLICA
Corpocrator
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 23:36

  Corpocrator написав:3,14здец, ну и помойка.

В название ветки не забывайте посмотреть.

Особенно последние 2 буквы

А что ДС значит?
artsofpics
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 23:41

  artsofpics написав:
  Corpocrator написав:3,14здец, ну и помойка.

В название ветки не забывайте посмотреть.

Особенно последние 2 буквы

А что ДС значит?

Дядя Саша
Засновник гілки.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
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