Додано: Нед 30 сер, 2020 00:57

Trast написав: vano80 написав:

Так ты определись, а то только чинуши зарабатывают, то медсестры уже. Медсестры ни с кем не делятся?

Ты же в курсе, сколько стоит пенсу "бесплатный" укол от онкологии у врача выписать? Так ты определись, а то только чинуши зарабатывают, то медсестры уже. Медсестры ни с кем не делятся?Ты же в курсе, сколько стоит пенсу "бесплатный" укол от онкологии у врача выписать?

Воно, йди і попрацюй медичною сестрою, можешь навіть на лікаря вивчитися і ми всі разом будемо за тебе радіти.

Йди, вони ж багато заробляють , йди давай!

Чого заздрити, треба починати заробляти. Воно, йди і попрацюй медичною сестрою, можешь навіть на лікаря вивчитися і ми всі разом будемо за тебе радіти.Йди, вони ж багато заробляють , йди давай!Чого заздрити, треба починати заробляти.

моя мрія з дитинства стати лікарем , але нажаль щоб у Львові стати лікарем треба віддати грошей = новій квартирі у Львові . Тому батьки сказали, що квартиру не продадуть і бомжувати не підутьНу про медбратом то треба було платити в мед училищі за місяць навчання більше ніж у будь-якому не медичному ВУЗі на той момент, що виглядало не логічно . Ну можливо якісь супер престижні спеціальності у ВУЗах і були дорожче за медбрата на вул.Дорошенка , але то реально були на той момент престижні спеціальності.Перепрошу що так багато написав ... по темі лікарів і медицини , але у Львові то пі..цьяк я вже казав можуть з не оперованим апендицитом виписати додому, якщо сам не здогадаєшся кому куди і скільки заносити грошей , просто сам маєш то вгадати якось , ну або додому їдь ,і я її розповідав в деталях. Ця історія сталася з моїми друзями я їх знаю особисто і пацієнта теж .