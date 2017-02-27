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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6298629963006301

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 267
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
72
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
130
Ніяких змін не очікую
17%
46
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 23:44

  artsofpics написав:
  Corpocrator написав:3,14здец, ну и помойка.

В название ветки не забывайте посмотреть.

Особенно последние 2 буквы

А что ДС значит?

Дмитренко Саша
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 00:30

  change_pm написав:
  remark написав:
  flyman написав:
діячі тіпа remark, видно, хочуть щоби "трутні" улетіли в сусідню Польщу, або ФРН або Канаду
remark-ам від цього стане краще. І з.п. вчителям взлетить до $4000


Так, хай більшість виїзжає, це не інженери і не лікарі, валітє.

обычный разработчик, пишущий куски банковского программного обеспечения, и получающий за это по меньшей мере вдвое больше водителя автобуса, — это нонсенс. Интеллект, необходимый для кодирования CRUD в любом веб-фреймворке, — заметно ниже среднего.
https://habr.com/ru/post/483592/

remark, а як ви відноситесь до хабарів, які беруть лікарі?

Деякі лікарі можуть мати 10куе в місяць, з яких не сплачуються податки.
Деякі ректори і викладачі так само ...

Що скажете?
у вас дещо занижені цифри, якщо говорити про деяких то і $30 000 в місяць нормально в середньому , буває більше буває менше. 10к це для анестезіолога норма який грається на телефоні під час операції, а всю роботу робить анестезіологічна медсестра.

  change_pm написав:зі. Кажу про Київ і про київських, проханих лікарів!
то ще ви у Львові не лікувалися !
Заходиш в кабінет з порогу - " чого приперлись ? вам чого ? у мене виклик приватний я вже йду ! " ( і пофіг що в неї години прийому зараз)

Trast вам з містом не пощастило
Востаннє редагувалось yama в Нед 30 сер, 2020 01:10, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 00:40

  remark написав:
  flyman написав:вони працюють, а тупі прогнери тупо тицяють в кнопки, люба макака так може

Для того щоби була повага до твоїх прогнерів, хай спробують для України створити аналоги програм Autodesk/Grafisoft/SolidWorks, навіть росіяни створили Компас для інженерів, який так полюбили наші інженери-конструктори, та до цих пір використовують довідники Анур*єва, бо свого нічого не придумали за 29 років, тільки говорять наші айтішніки найкращі.

вони це все створють для іноземних компаній . Ви не повірите коли дізнаєтесь скільки всесвітньо відомих программ існує до яких долучено роботу українських програмістів. До прикладу українські програмісти пишуть код для військових супутників США :oops: звісно цю інформацію ви не почуєте ( побачите ) в офіційних джерелах . Багато голівудських фільмів ( екшен бойовиків) знімалося обладнанням зробленим\зпроектованим українцями тобто не тільки програмісти , а й наші інженери - конструктори проектують цікаві речі від вишивальних машин вартістью по кілька сот тисяч доларів до частинок тих же супутників США :oops: . Багато компютерних ігор. Скажімо так українські програмісти працюють на велетенську кількість відомих софт гігантів міжнародних корпорацій і т.д. Ба навіть скажу що більшість замовників ( якщо не всі) саме іноземні компанії. А хто платить більше на того і працюють . Коли наша держава буде платити зарплату нашим програмістам як гугл фейсбук эпл , тоді і будуть відомі продукти вважатися made in Ukraine
Наші пишуть і для гугла і для яблока і для Ілона Маска і повторюсь для оборнки США, гребуть на галерах ... інколи навіть самі не знають для кого пишуть :) і доречі отримують за це часто меньше ніж їх колеги в кремнієвій долині .
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 00:54

  Trast написав:
  flyman написав:то спадщина,
а Траст згідно легенди їде вчитися на ІТ трутня до ненависної Польщі.

Я не знаю, Андрій про що ви кажете, про яку Легенду, але ваше резюме відомо, все доу з нього регоче і не тільки. :)
А я не по Легенді, а справді їду в Польшу як студент, і мені нічого приховувувати на відміну від вас, бо я публічна особистість, яку кожен день по теліку показують.
Тому, я б на вашому місці, був би хоча б вдячний, що я тут іноді буваю.
І пишу.
Дійсно, імбіцили!

то дайте посилання ! ми на вас подивимося ! чого ховаєтесь ? якщо ви публічна особа ! я от себе розкрив може по дурості :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 00:57

  Trast написав:
  vano80 написав:
Так ты определись, а то только чинуши зарабатывают, то медсестры уже. Медсестры ни с кем не делятся?
Ты же в курсе, сколько стоит пенсу "бесплатный" укол от онкологии у врача выписать?

Воно, йди і попрацюй медичною сестрою, можешь навіть на лікаря вивчитися і ми всі разом будемо за тебе радіти.
Йди, вони ж багато заробляють , йди давай!
Чого заздрити, треба починати заробляти.

моя мрія з дитинства стати лікарем , але нажаль щоб у Львові стати лікарем треба віддати грошей = новій квартирі у Львові . Тому батьки сказали, що квартиру не продадуть і бомжувати не підуть :cry: Ну про медбратом то треба було платити в мед училищі за місяць навчання більше ніж у будь-якому не медичному ВУЗі на той момент, що виглядало не логічно . Ну можливо якісь супер престижні спеціальності у ВУЗах і були дорожче за медбрата на вул.Дорошенка , але то реально були на той момент престижні спеціальності.

Перепрошу що так багато написав ... по темі лікарів і медицини , але у Львові то пі..ць :cry: як я вже казав можуть з не оперованим апендицитом виписати додому, якщо сам не здогадаєшся кому куди і скільки заносити грошей , просто сам маєш то вгадати якось , ну або додому їдь , і я не вигадав такі історія була і я її розповідав в деталях. Ця історія сталася з моїми друзями я їх знаю особисто і пацієнта теж .
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