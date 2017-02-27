RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6298629963006301

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 267
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
72
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
130
Ніяких змін не очікую
17%
46
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 23:44

  artsofpics написав:
  Corpocrator написав:3,14здец, ну и помойка.

В название ветки не забывайте посмотреть.

Особенно последние 2 буквы

А что ДС значит?

Дмитренко Саша
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4463
З нами з: 03.12.14
Подякував: 590 раз.
Подякували: 755 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 00:30

  change_pm написав:
  remark написав:
  flyman написав:
діячі тіпа remark, видно, хочуть щоби "трутні" улетіли в сусідню Польщу, або ФРН або Канаду
remark-ам від цього стане краще. І з.п. вчителям взлетить до $4000


Так, хай більшість виїзжає, це не інженери і не лікарі, валітє.

обычный разработчик, пишущий куски банковского программного обеспечения, и получающий за это по меньшей мере вдвое больше водителя автобуса, — это нонсенс. Интеллект, необходимый для кодирования CRUD в любом веб-фреймворке, — заметно ниже среднего.
https://habr.com/ru/post/483592/

remark, а як ви відноситесь до хабарів, які беруть лікарі?

Деякі лікарі можуть мати 10куе в місяць, з яких не сплачуються податки.
Деякі ректори і викладачі так само ...

Що скажете?
у вас дещо занижені цифри, якщо говорити про деяких то і $30 000 в місяць нормально в середньому , буває більше буває менше. 10к це для анестезіолога норма який грається на телефоні під час операції, а всю роботу робить анестезіологічна медсестра.

  change_pm написав:зі. Кажу про Київ і про київських, проханих лікарів!
то ще ви у Львові не лікувалися !
Заходиш в кабінет з порогу - " чого приперлись ? вам чого ? у мене виклик приватний я вже йду ! " ( і пофіг що в неї години прийому зараз)

Trast вам з містом не пощастило
Востаннє редагувалось yama в Нед 30 сер, 2020 01:10, всього редагувалось 5 разів.
yama
 
Повідомлень: 2637
З нами з: 12.08.17
Подякував: 4969 раз.
Подякували: 537 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 00:40

  remark написав:
  flyman написав:вони працюють, а тупі прогнери тупо тицяють в кнопки, люба макака так може

Для того щоби була повага до твоїх прогнерів, хай спробують для України створити аналоги програм Autodesk/Grafisoft/SolidWorks, навіть росіяни створили Компас для інженерів, який так полюбили наші інженери-конструктори, та до цих пір використовують довідники Анур*єва, бо свого нічого не придумали за 29 років, тільки говорять наші айтішніки найкращі.

вони це все створють для іноземних компаній . Ви не повірите коли дізнаєтесь скільки всесвітньо відомих программ існує до яких долучено роботу українських програмістів. До прикладу українські програмісти пишуть код для військових супутників США :oops: звісно цю інформацію ви не почуєте ( побачите ) в офіційних джерелах . Багато голівудських фільмів ( екшен бойовиків) знімалося обладнанням зробленим\зпроектованим українцями тобто не тільки програмісти , а й наші інженери - конструктори проектують цікаві речі від вишивальних машин вартістью по кілька сот тисяч доларів до частинок тих же супутників США :oops: . Багато компютерних ігор. Скажімо так українські програмісти працюють на велетенську кількість відомих софт гігантів міжнародних корпорацій і т.д. Ба навіть скажу що більшість замовників ( якщо не всі) саме іноземні компанії. А хто платить більше на того і працюють . Коли наша держава буде платити зарплату нашим програмістам як гугл фейсбук эпл , тоді і будуть відомі продукти вважатися made in Ukraine
Наші пишуть і для гугла і для яблока і для Ілона Маска і повторюсь для оборнки США, гребуть на галерах ... інколи навіть самі не знають для кого пишуть :) і доречі отримують за це часто меньше ніж їх колеги в кремнієвій долині .
yama
 
Повідомлень: 2637
З нами з: 12.08.17
Подякував: 4969 раз.
Подякували: 537 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 00:54

  Trast написав:
  flyman написав:то спадщина,
а Траст згідно легенди їде вчитися на ІТ трутня до ненависної Польщі.

Я не знаю, Андрій про що ви кажете, про яку Легенду, але ваше резюме відомо, все доу з нього регоче і не тільки. :)
А я не по Легенді, а справді їду в Польшу як студент, і мені нічого приховувувати на відміну від вас, бо я публічна особистість, яку кожен день по теліку показують.
Тому, я б на вашому місці, був би хоча б вдячний, що я тут іноді буваю.
І пишу.
Дійсно, імбіцили!

то дайте посилання ! ми на вас подивимося ! чого ховаєтесь ? якщо ви публічна особа ! я от себе розкрив може по дурості :lol:
yama
 
Повідомлень: 2637
З нами з: 12.08.17
Подякував: 4969 раз.
Подякували: 537 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 00:57

  Trast написав:
  vano80 написав:
Так ты определись, а то только чинуши зарабатывают, то медсестры уже. Медсестры ни с кем не делятся?
Ты же в курсе, сколько стоит пенсу "бесплатный" укол от онкологии у врача выписать?

Воно, йди і попрацюй медичною сестрою, можешь навіть на лікаря вивчитися і ми всі разом будемо за тебе радіти.
Йди, вони ж багато заробляють , йди давай!
Чого заздрити, треба починати заробляти.

моя мрія з дитинства стати лікарем , але нажаль щоб у Львові стати лікарем треба віддати грошей = новій квартирі у Львові . Тому батьки сказали, що квартиру не продадуть і бомжувати не підуть :cry: Ну про медбратом то треба було платити в мед училищі за місяць навчання більше ніж у будь-якому не медичному ВУЗі на той момент, що виглядало не логічно . Ну можливо якісь супер престижні спеціальності у ВУЗах і були дорожче за медбрата на вул.Дорошенка , але то реально були на той момент престижні спеціальності.

Перепрошу що так багато написав ... по темі лікарів і медицини , але у Львові то пі..ць :cry: як я вже казав можуть з не оперованим апендицитом виписати додому, якщо сам не здогадаєшся кому куди і скільки заносити грошей , просто сам маєш то вгадати якось , ну або додому їдь , і я не вигадав такі історія була і я її розповідав в деталях. Ця історія сталася з моїми друзями я їх знаю особисто і пацієнта теж .
yama
 
Повідомлень: 2637
З нами з: 12.08.17
Подякував: 4969 раз.
Подякували: 537 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 02:03

  ruvex написав:А то это все стало напоминать ИТ-колхоз - с его стройными рядами и радужными перспективами для вступления всех и каждого.


Именно так. По большому счету IT специально распиарено, чтобы в него много неопытного молодняка шло :)

IT - это галеры с гребцами, гребцы разбегаются и нужен постоянный приток пополнения, чтобы заманить новых нужны истории про успех, реклама и прочая. Это тяжелый труд с выжиганием глаз за дисплеем, как белка в колесе.
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2444
З нами з: 26.02.09
Подякував: 296 раз.
Подякували: 416 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 03:06

  remark написав:
  change_pm написав:Не розумію, чому вас ойтішнегі зачепили, може шось особисте?!

Імхо, ойтішнегі лише маленька плямка на величезному тілі слона української корупції.

Навіть наші президенти активно використовують схеми по зниженню податкового навантаження, то чому ойтішнегі мають бути дурними і плати все?


Все вірно ви кажете, стосовно айтішніків саме завищена зарплатня їх праці в порівнянні з працею в других сферах, відрізняє їх і сворює їм культ обраних.



прошу прощения, а вы сами пробовали работать в этой сфере? Или вы начитались всяких доу и считаете что там совсем нихрена не нужно делать?, - сидишь себе хлебаешь фруктовое смузи, пишешь какой-то говнокод никому не нужный и бабки капают как-бы сами по себе? Наверное так думаете.
Попробуйте сами поработать в єтой сфере, изучить кучу языков и технологий (так чтоб в голове это все запомнилось и не перепуталось), постоянно себя поддерживайте в форме, чтоб не прозевать что-то новое и быстро генерируйте код по тз.
И потом посмотрите насколько космическая зарплата у них (если брать условно среднюю по палате).
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 2410
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1111 раз.
Подякували: 971 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 6298629963006301
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1973, 1974, 1975
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19746 2475638
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 сер, 2020 01:05
Zebra
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 50, 51, 52
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
512 117042
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 сер, 2020 20:14
flyman
Валютный рынок в мире 1 ... 718, 719, 720
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7192 1634826
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 сер, 2020 19:13
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.