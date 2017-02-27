Дмитренко Саша
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 29 сер, 2020 23:44
Дмитренко Саша
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Нед 30 сер, 2020 00:30
у вас дещо занижені цифри, якщо говорити про деяких то і $30 000 в місяць нормально в середньому , буває більше буває менше. 10к це для анестезіолога норма який грається на телефоні під час операції, а всю роботу робить анестезіологічна медсестра.
то ще ви у Львові не лікувалися !
Заходиш в кабінет з порогу - " чого приперлись ? вам чого ? у мене виклик приватний я вже йду ! " ( і пофіг що в неї години прийому зараз)
Trast вам з містом не пощастило
Востаннє редагувалось yama в Нед 30 сер, 2020 01:10, всього редагувалось 5 разів.
Додано: Нед 30 сер, 2020 00:40
вони це все створють для іноземних компаній . Ви не повірите коли дізнаєтесь скільки всесвітньо відомих программ існує до яких долучено роботу українських програмістів. До прикладу українські програмісти пишуть код для військових супутників США звісно цю інформацію ви не почуєте ( побачите ) в офіційних джерелах . Багато голівудських фільмів ( екшен бойовиків) знімалося обладнанням зробленим\зпроектованим українцями тобто не тільки програмісти , а й наші інженери - конструктори проектують цікаві речі від вишивальних машин вартістью по кілька сот тисяч доларів до частинок тих же супутників США . Багато компютерних ігор. Скажімо так українські програмісти працюють на велетенську кількість відомих софт гігантів міжнародних корпорацій і т.д. Ба навіть скажу що більшість замовників ( якщо не всі) саме іноземні компанії. А хто платить більше на того і працюють . Коли наша держава буде платити зарплату нашим програмістам як гугл фейсбук эпл , тоді і будуть відомі продукти вважатися made in Ukraine
Наші пишуть і для гугла і для яблока і для Ілона Маска і повторюсь для оборнки США, гребуть на галерах ... інколи навіть самі не знають для кого пишуть і доречі отримують за це часто меньше ніж їх колеги в кремнієвій долині .
Додано: Нед 30 сер, 2020 00:54
то дайте посилання ! ми на вас подивимося ! чого ховаєтесь ? якщо ви публічна особа ! я от себе розкрив може по дурості
Додано: Нед 30 сер, 2020 00:57
моя мрія з дитинства стати лікарем , але нажаль щоб у Львові стати лікарем треба віддати грошей = новій квартирі у Львові . Тому батьки сказали, що квартиру не продадуть і бомжувати не підуть Ну про медбратом то треба було платити в мед училищі за місяць навчання більше ніж у будь-якому не медичному ВУЗі на той момент, що виглядало не логічно . Ну можливо якісь супер престижні спеціальності у ВУЗах і були дорожче за медбрата на вул.Дорошенка , але то реально були на той момент престижні спеціальності.
Перепрошу що так багато написав ... по темі лікарів і медицини , але у Львові то пі..ць як я вже казав можуть з не оперованим апендицитом виписати додому, якщо сам не здогадаєшся кому куди і скільки заносити грошей , просто сам маєш то вгадати якось , ну або додому їдь , і я не вигадав такі історія була і я її розповідав в деталях. Ця історія сталася з моїми друзями я їх знаю особисто і пацієнта теж .
Додано: Нед 30 сер, 2020 02:03
Именно так. По большому счету IT специально распиарено, чтобы в него много неопытного молодняка шло
IT - это галеры с гребцами, гребцы разбегаются и нужен постоянный приток пополнения, чтобы заманить новых нужны истории про успех, реклама и прочая. Это тяжелый труд с выжиганием глаз за дисплеем, как белка в колесе.
Додано: Нед 30 сер, 2020 03:06
прошу прощения, а вы сами пробовали работать в этой сфере? Или вы начитались всяких доу и считаете что там совсем нихрена не нужно делать?, - сидишь себе хлебаешь фруктовое смузи, пишешь какой-то говнокод никому не нужный и бабки капают как-бы сами по себе? Наверное так думаете.
Попробуйте сами поработать в єтой сфере, изучить кучу языков и технологий (так чтоб в голове это все запомнилось и не перепуталось), постоянно себя поддерживайте в форме, чтоб не прозевать что-то новое и быстро генерируйте код по тз.
И потом посмотрите насколько космическая зарплата у них (если брать условно среднюю по палате).
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