flyman написав: діячі тіпа remark, видно, хочуть щоби "трутні" улетіли в сусідню Польщу, або ФРН або Канаду remark-ам від цього стане краще. І з.п. вчителям взлетить до $4000
Так, хай більшість виїзжає, це не інженери і не лікарі, валітє.
обычный разработчик, пишущий куски банковского программного обеспечения, и получающий за это по меньшей мере вдвое больше водителя автобуса, — это нонсенс. Интеллект, необходимый для кодирования CRUD в любом веб-фреймворке, — заметно ниже среднего. https://habr.com/ru/post/483592/
remark, а як ви відноситесь до хабарів, які беруть лікарі?
Деякі лікарі можуть мати 10куе в місяць, з яких не сплачуються податки. Деякі ректори і викладачі так само ...
Що скажете?
у вас дещо занижені цифри, якщо говорити про деяких то і $30 000 в місяць нормально в середньому , буває більше буває менше. 10к це для анестезіолога норма який грається на телефоні під час операції, а всю роботу робить анестезіологічна медсестра.
change_pm написав:зі. Кажу про Київ і про київських, проханих лікарів!
то ще ви у Львові не лікувалися ! Заходиш в кабінет з порогу - " чого приперлись ? вам чого ? у мене виклик приватний я вже йду ! " ( і пофіг що в неї години прийому зараз)
Trast вам з містом не пощастило
Востаннє редагувалось yama в Нед 30 сер, 2020 01:10, всього редагувалось 5 разів.
flyman написав:вони працюють, а тупі прогнери тупо тицяють в кнопки, люба макака так може
Для того щоби була повага до твоїх прогнерів, хай спробують для України створити аналоги програм Autodesk/Grafisoft/SolidWorks, навіть росіяни створили Компас для інженерів, який так полюбили наші інженери-конструктори, та до цих пір використовують довідники Анур*єва, бо свого нічого не придумали за 29 років, тільки говорять наші айтішніки найкращі.
вони це все створють для іноземних компаній . Ви не повірите коли дізнаєтесь скільки всесвітньо відомих программ існує до яких долучено роботу українських програмістів. До прикладу українські програмісти пишуть код для військових супутників США звісно цю інформацію ви не почуєте ( побачите ) в офіційних джерелах . Багато голівудських фільмів ( екшен бойовиків) знімалося обладнанням зробленим\зпроектованим українцями тобто не тільки програмісти , а й наші інженери - конструктори проектують цікаві речі від вишивальних машин вартістью по кілька сот тисяч доларів до частинок тих же супутників США . Багато компютерних ігор. Скажімо так українські програмісти працюють на велетенську кількість відомих софт гігантів міжнародних корпорацій і т.д. Ба навіть скажу що більшість замовників ( якщо не всі) саме іноземні компанії. А хто платить більше на того і працюють . Коли наша держава буде платити зарплату нашим програмістам як гугл фейсбук эпл , тоді і будуть відомі продукти вважатися made in Ukraine Наші пишуть і для гугла і для яблока і для Ілона Маска і повторюсь для оборнки США, гребуть на галерах ... інколи навіть самі не знають для кого пишуть і доречі отримують за це часто меньше ніж їх колеги в кремнієвій долині .
flyman написав:то спадщина, а Траст згідно легенди їде вчитися на ІТ трутня до ненависної Польщі.
Я не знаю, Андрій про що ви кажете, про яку Легенду, але ваше резюме відомо, все доу з нього регоче і не тільки. А я не по Легенді, а справді їду в Польшу як студент, і мені нічого приховувувати на відміну від вас, бо я публічна особистість, яку кожен день по теліку показують. Тому, я б на вашому місці, був би хоча б вдячний, що я тут іноді буваю. І пишу. Дійсно, імбіцили!
то дайте посилання ! ми на вас подивимося ! чого ховаєтесь ? якщо ви публічна особа ! я от себе розкрив може по дурості
vano80 написав: Так ты определись, а то только чинуши зарабатывают, то медсестры уже. Медсестры ни с кем не делятся? Ты же в курсе, сколько стоит пенсу "бесплатный" укол от онкологии у врача выписать?
Воно, йди і попрацюй медичною сестрою, можешь навіть на лікаря вивчитися і ми всі разом будемо за тебе радіти. Йди, вони ж багато заробляють , йди давай! Чого заздрити, треба починати заробляти.
моя мрія з дитинства стати лікарем , але нажаль щоб у Львові стати лікарем треба віддати грошей = новій квартирі у Львові . Тому батьки сказали, що квартиру не продадуть і бомжувати не підуть Ну про медбратом то треба було платити в мед училищі за місяць навчання більше ніж у будь-якому не медичному ВУЗі на той момент, що виглядало не логічно . Ну можливо якісь супер престижні спеціальності у ВУЗах і були дорожче за медбрата на вул.Дорошенка , але то реально були на той момент престижні спеціальності.
Перепрошу що так багато написав ... по темі лікарів і медицини , але у Львові то пі..ць як я вже казав можуть з не оперованим апендицитом виписати додому, якщо сам не здогадаєшся кому куди і скільки заносити грошей , просто сам маєш то вгадати якось , ну або додому їдь , і я не вигадав такі історія була і я її розповідав в деталях. Ця історія сталася з моїми друзями я їх знаю особисто і пацієнта теж .
ruvex написав:А то это все стало напоминать ИТ-колхоз - с его стройными рядами и радужными перспективами для вступления всех и каждого.
Именно так. По большому счету IT специально распиарено, чтобы в него много неопытного молодняка шло
IT - это галеры с гребцами, гребцы разбегаются и нужен постоянный приток пополнения, чтобы заманить новых нужны истории про успех, реклама и прочая. Это тяжелый труд с выжиганием глаз за дисплеем, как белка в колесе.
change_pm написав:Не розумію, чому вас ойтішнегі зачепили, може шось особисте?!
Імхо, ойтішнегі лише маленька плямка на величезному тілі слона української корупції.
Навіть наші президенти активно використовують схеми по зниженню податкового навантаження, то чому ойтішнегі мають бути дурними і плати все?
Все вірно ви кажете, стосовно айтішніків саме завищена зарплатня їх праці в порівнянні з працею в других сферах, відрізняє їх і сворює їм культ обраних.
прошу прощения, а вы сами пробовали работать в этой сфере? Или вы начитались всяких доу и считаете что там совсем нихрена не нужно делать?, - сидишь себе хлебаешь фруктовое смузи, пишешь какой-то говнокод никому не нужный и бабки капают как-бы сами по себе? Наверное так думаете. Попробуйте сами поработать в єтой сфере, изучить кучу языков и технологий (так чтоб в голове это все запомнилось и не перепуталось), постоянно себя поддерживайте в форме, чтоб не прозевать что-то новое и быстро генерируйте код по тз. будет у вас какой-нибудь проект и сжатые сроки, посидите пару ночей по-кодируйте "овнокод". И потом посмОтрите насколько космическая зарплата у них (если брать условно среднюю по палате).
смысл скиглить на 10 страниц, - высокие зп, культ обраних и прочее? как говорил МиколаАзиров, треба лично брати лопату в руки (в данном случае, клавиатуру и мозг) и працювати.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Нед 30 сер, 2020 04:15, всього редагувалось 1 раз.
yama написав:у вас дещо занижені цифри, якщо говорити про деяких то і $30 000 в місяць нормально в середньому , буває більше буває менше. 10к це для анестезіолога норма який грається на телефоні під час операції, а всю роботу робить анестезіологічна медсестра.
ну 30 тис долярієв у місяць - ну це, мабуть, ймовірно десь у 0.01 % лікарів (у головних лікарів якихось). Бо дуже уж космічний дохід лікаря, якщо мова, звичайно, про Україну . "трутні-айтішники", навіть топові, взагалі на цьому фоні ніщєброди якійсь.
change_pm написав:Не розумію, чому вас ойтішнегі зачепили, може шось особисте?!
Імхо, ойтішнегі лише маленька плямка на величезному тілі слона української корупції.
Навіть наші президенти активно використовують схеми по зниженню податкового навантаження, то чому ойтішнегі мають бути дурними і плати все?
Все вірно ви кажете, стосовно айтішніків саме завищена зарплатня їх праці в порівнянні з працею в других сферах, відрізняє їх і сворює їм культ обраних.
прошу прощения, а вы сами пробовали работать в этой сфере? Или вы начитались всяких доу и считаете что там совсем нихрена не нужно делать?, - сидишь себе хлебаешь фруктовое смузи, пишешь какой-то говнокод никому не нужный и бабки капают как-бы сами по себе? Наверное так думаете. Попробуйте сами поработать в єтой сфере, изучить кучу языков и технологий (так чтоб в голове это все запомнилось и не перепуталось), постоянно себя поддерживайте в форме, чтоб не прозевать что-то новое и быстро генерируйте код по тз. будет у вас какой-нибудь проект и сжатые сроки, посидите пару ночей по-кодируйте "овнокод". И потом посмОтрите насколько космическая зарплата у них (если брать условно среднюю по палате).
смысл скиглить на 10 страниц, - высокие зп, культ обраних и прочее? как говорил МиколаАзиров, треба лично брати лопату в руки (в данном случае, клавиатуру и мозг) и працювати.
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