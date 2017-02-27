Чем сильны интроверты — о книге "Сила інтровертів" https://delo.ua/lifestyle/chem-silny-introverty-342025/ Интроверт, который ситуативно стал экстравертом. Который способен на время прикинуться открытым славным парнем. ... И, наконец, у интровертов более сильная воля. Мы не рвемся вперед, а больше нацелены на долгосрочный результат. А говорят, что успех — это настойчивость.
Zebra написав:Известно, что более половины нового жилье выкупается под сдачу в аренду, типа бизнес такой
Не все так однозначно, гадаю. Бізнес кращий тут такий: вкладають гроші на етапі котлована в 1-2'кімнатні квартири (некутові, нормального планування) у "своїх" забудовників, оптом (стояками 3-5-й поверх, можливо, ще 6-7-й, якщо місце цікаве. Перед здачею (чи під час) об'єкта роблять переуступку "бажаючим" (+10-15% річних у валюті). В нормальний об'єкт на 3-5 поверх треба дуже сильно постаратися, аби влізти. І так далі продовжують "інвестувати".
По різному буває... Ось був вклав на етапі початку будівництва по 1700 доларів... Зараз без жодних проблем можна продати по 3500... Бажаючі є! Якщо захотіти почекати, то можна і 4000 заявляти... Тут вже складніше, але вірогідність продажу висока! А на іншому об’єкті було куплено по 2200, а зараз реально продати по 1800... Та й то треба знайти бажаючого! І відстань між ЖК, якийсь кілометр...
Чем сильны интроверты — о книге "Сила інтровертів" https://delo.ua/lifestyle/chem-silny-introverty-342025/ Интроверт, который ситуативно стал экстравертом. Который способен на время прикинуться открытым славным парнем. ... И, наконец, у интровертов более сильная воля. Мы не рвемся вперед, а больше нацелены на долгосрочный результат. А говорят, что успех — это настойчивость.
Ну так
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу) Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
jump написав:Населення, прохання розповісти хто цей Траст? Що за речі він пише? я вже торкнувся за останні кілька днів від його маячні
А еще Он: Сын Владыки этого форума, у которого сам ДС (Царство Небесное!) был «на побегу..», пардон, наемным менеджером; Великий и Ужасный владелец ника Своего Отца, упирающийся головой в Тучи и попирающий ногой Землю; И т.д. и т.п.