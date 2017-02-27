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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6299630063016302

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 267
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
72
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
130
Ніяких змін не очікую
17%
46
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 08:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Мизантрóп написав:Хитроверт.
Интроверт,притворяющийся экстравертом


Якщо так, то це круто.
Чем сильны интроверты — о книге "Сила інтровертів" https://delo.ua/lifestyle/chem-silny-introverty-342025/
Интроверт, который ситуативно стал экстравертом. Который способен на время прикинуться открытым славным парнем. ...
И, наконец, у интровертов более сильная воля. Мы не рвемся вперед, а больше нацелены на долгосрочный результат. А говорят, что успех — это настойчивость.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 08:09

  centurionus написав:
  Zebra написав:Известно, что более половины нового жилье выкупается под сдачу в аренду, типа бизнес такой

Не все так однозначно, гадаю.
Бізнес кращий тут такий: вкладають гроші на етапі котлована в 1-2'кімнатні квартири (некутові, нормального планування) у "своїх" забудовників, оптом (стояками 3-5-й поверх, можливо, ще 6-7-й, якщо місце цікаве. Перед здачею (чи під час) об'єкта роблять переуступку "бажаючим" (+10-15% річних у валюті). В нормальний об'єкт на 3-5 поверх треба дуже сильно постаратися, аби влізти. І так далі продовжують "інвестувати".

По різному буває... Ось був вклав на етапі початку будівництва по 1700 доларів... Зараз без жодних проблем можна продати по 3500... Бажаючі є! Якщо захотіти почекати, то можна і 4000 заявляти... Тут вже складніше, але вірогідність продажу висока! А на іншому об’єкті було куплено по 2200, а зараз реально продати по 1800... Та й то треба знайти бажаючого! І відстань між ЖК, якийсь кілометр...
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 08:11

  Ой+ написав:
  Мизантрóп написав:Хитроверт.
Интроверт,притворяющийся экстравертом


Якщо так, то це круто.
Чем сильны интроверты — о книге "Сила інтровертів" https://delo.ua/lifestyle/chem-silny-introverty-342025/
Интроверт, который ситуативно стал экстравертом. Который способен на время прикинуться открытым славным парнем. ...
И, наконец, у интровертов более сильная воля. Мы не рвемся вперед, а больше нацелены на долгосрочный результат. А говорят, что успех — это настойчивость.

Ну так

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Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 09:27

  jump написав:Населення, прохання розповісти :D
хто цей Траст?
Що за речі він пише?
я вже торкнувся за останні кілька днів від його маячні :shock:

А еще Он:
Сын Владыки этого форума, у которого сам ДС (Царство Небесное!) был «на побегу..», пардон, наемным менеджером;
Великий и Ужасный владелец ника Своего Отца, упирающийся головой в Тучи и попирающий ногой Землю;
И т.д. и т.п.
:D :D :D
AlexxK
 
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