Траст - Бігус?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 30 сер, 2020 11:32
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Нед 30 сер, 2020 11:52
Полковник Кива)
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Нед 30 сер, 2020 12:07
Re: Валютный рынок в контексте ДС
когда же наступит кризис?
а то все кричали, а его нет и нет
девальвации гривны нет и не будет от слова "никогда"
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