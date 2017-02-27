RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6300630163026303

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 267
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
72
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
130
Ніяких змін не очікую
17%
46
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 11:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Вот он уже Узнаваемое лицо на экранах ТВ.

Траст - Бігус? :shock:
1472580369
 
Повідомлень: 45
З нами з: 15.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 11:52

  1472580369 написав:
  холява написав:Вот он уже Узнаваемое лицо на экранах ТВ.

Траст - Бігус? :shock:

Полковник Кива)
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4470
З нами з: 03.12.14
Подякував: 590 раз.
Подякували: 755 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 12:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

когда же наступит кризис?
а то все кричали, а его нет и нет
девальвации гривны нет и не будет от слова "никогда"
Yuri_61
 
Повідомлень: 2085
З нами з: 30.09.15
Подякував: 222 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 6300630163026303
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: antey1969 і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1973, 1974, 1975
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19746 2476219
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 сер, 2020 01:05
Zebra
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 50, 51, 52
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
512 117247
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 сер, 2020 20:14
flyman
Валютный рынок в мире 1 ... 718, 719, 720
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7192 1635002
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 28 сер, 2020 19:13
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (88942)
30.08.2020 12:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.