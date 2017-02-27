Траст - Бігус?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 30 сер, 2020 11:32
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Нед 30 сер, 2020 11:52
Полковник Кива)
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Нед 30 сер, 2020 12:07
Re: Валютный рынок в контексте ДС
когда же наступит кризис?
а то все кричали, а его нет и нет
девальвации гривны нет и не будет от слова "никогда"
Додано: Нед 30 сер, 2020 12:40
Так, хай більшість виїзжає, це не інженери і не лікарі, валітє.
обычный разработчик, пишущий куски банковского программного обеспечения, и получающий за это по меньшей мере вдвое
Trast вам з містом не пощастило[/quote][/quote] анестезиологическая медсестра?вы хоть какое то отношение к медицине имеете? Когда пациент умирать на столе будет тоже она все делает? На тему заработка 100 в час и иногда это в разных местах тотесть добраться помыться. 3- 4 операции в день.
Додано: Нед 30 сер, 2020 14:10
Додано: Нед 30 сер, 2020 15:13
Курс долара в містах України:
Додано: Нед 30 сер, 2020 16:50
Re: Валютный рынок в контексте ДС
На ютьюбе какой то старый хрыч Касатонов (прохвесор, все делоа) беснуется, брызгая слюною вещает крах евро и доллара в конце этой осени. Типа в пыль превратятся бумажные евро и доллары. Вместо них электронные доллары евро будут.
Додано: Нед 30 сер, 2020 16:51
Ххфгхбгаф
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Нед 30 сер, 2020 17:17
Так это развлекательный контент. Если хотите узнать, что будет с экономикой в будущем, читайте книгу М.Хазин "Воспоминание о будущем"
Додано: Нед 30 сер, 2020 17:24
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