Qwerty написав:По різному буває... Ось був вклав на етапі початку будівництва по 1700 доларів... Зараз без жодних проблем можна продати по 3500... Бажаючі є! Якщо захотіти почекати, то можна і 4000 заявляти... Тут вже складніше, але вірогідність продажу висока! А на іншому об’єкті було куплено по 2200, а зараз реально продати по 1800... Та й то треба знайти бажаючого! І відстань між ЖК, якийсь кілометр...
Первый объект - Тетрис? А второй?
Та не было в тетрисе2, да и в первом по 1700. 1800-2-3 этажи и то недолго. Вы ж вроде там брали, должны быть в курсе. Роял Тауэр мабуть
В небольшой городок на Диком Западе приехал зажиточный джентльмен. Оставив в залог хозяину 1$ серебром, он поднялся посмотреть комнаты гостиницы. Хозяин гостиницы, не медля ни минуты, берёт серебряный доллар и бежит с ним к мяснику отдать долг. Мясник, с монетой в руках, бежит к фермеру и отдаёт ему долг за говядину. Фермер отдает долг кузнецу за то, что тот подковал ему лошадь. Кузнец направляется в продуктовую лавку и отдаёт долг за продукты. Хозяин лавки возвращает доллар девочке по сопровождению, которая “обслуживала” его в долг… Девочка сразу бежит к хозяину гостиницы и отдаёт ему долг за комнаты, которые она снимала для клиентов. В этот момент спускается приезжий джентльмен и говорит, что не нашёл подходящей комнаты, забирает залог и уезжает, но все жители города погасили свои долги друг перед другом.(с)