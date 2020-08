Додано: Нед 30 сер, 2020 18:26

Амвросий написав: dima_beleb написав: Если хотите узнать, что будет с экономикой в будущем Если хотите узнать, что будет с экономикой в будущем



и так понятно



и так понятно

Кольорова гама ближче до зелено-коричневого

Кольорова гама ближче до зелено-коричневого

Востаннє редагувалось centurionus в Нед 30 сер, 2020 18:28, всього редагувалось 1 раз.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell