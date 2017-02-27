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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6298629963006301>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 267
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
72
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
130
Ніяких змін не очікую
17%
46
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 17:17

  Yuri_61 написав:На ютьюбе какой то старый хрыч Касатонов (прохвесор, все делоа) беснуется, брызгая слюною вещает крах евро и доллара в конце этой осени. Типа в пыль превратятся бумажные евро и доллары. Вместо них электронные доллары евро будут.

Так это развлекательный контент. Если хотите узнать, что будет с экономикой в будущем, читайте книгу М.Хазин "Воспоминание о будущем"
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 17:24

  dima_beleb написав:Если хотите узнать, что будет с экономикой в будущем


и так понятно :)

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Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 17:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

foxluck написав:
  Qwerty написав:По різному буває... Ось був вклав на етапі початку будівництва по 1700 доларів... Зараз без жодних проблем можна продати по 3500... Бажаючі є! Якщо захотіти почекати, то можна і 4000 заявляти... Тут вже складніше, але вірогідність продажу висока! А на іншому об’єкті було куплено по 2200, а зараз реально продати по 1800... Та й то треба знайти бажаючого! І відстань між ЖК, якийсь кілометр...

Первый объект - Тетрис?
А второй?
Та не было в тетрисе2, да и в первом по 1700. 1800-2-3 этажи и то недолго. Вы ж вроде там брали, должны быть в курсе. Роял Тауэр мабуть :)

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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 18:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В небольшой городок на Диком Западе приехал зажиточный джентльмен. Оставив в залог хозяину 1$ серебром, он поднялся посмотреть комнаты гостиницы. Хозяин гостиницы, не медля ни минуты, берёт серебряный доллар и бежит с ним к мяснику отдать долг. Мясник, с монетой в руках, бежит к фермеру и отдаёт ему долг за говядину. Фермер отдает долг кузнецу за то, что тот подковал ему лошадь. Кузнец направляется в продуктовую лавку и отдаёт долг за продукты. Хозяин лавки возвращает доллар девочке по сопровождению, которая “обслуживала” его в долг… Девочка сразу бежит к хозяину гостиницы и отдаёт ему долг за комнаты, которые она снимала для клиентов. В этот момент спускается приезжий джентльмен и говорит, что не нашёл подходящей комнаты, забирает залог и уезжает, но все жители города погасили свои долги друг перед другом.(с)
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 18:26

  Амвросий написав:
  dima_beleb написав:Если хотите узнать, что будет с экономикой в будущем


и так понятно :)

Зображення

Кольорова гама ближче до зелено-коричневого
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Востаннє редагувалось centurionus в Нед 30 сер, 2020 18:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 18:27

27,50/27,58
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 18:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://medium.com/@buff_10/brrrr-2-548466345a3fЗображення
Периоды существования мировых резервных валют

перевести всё в евро? Но это лишь на какойто срок (небольшой) отстрочит превращение накопленного в пыль...
Золото и крипта таки да...
и прав (имхо) был как его там (ну и ник у него!) hgkhgh (проще не мог он придумать?)
что то я маленько застрёмал
но есть более оптимистический прогноз насчёт США и доллара
https://medium.com/@buff_10/usd-is-aliv ... d047cda5ff
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Нед 30 сер, 2020 18:57, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 18:44

  Yuri_61 написав:В небольшой городок на Диком Западе приехал зажиточный джентльмен. Оставив в залог хозяину 1$ серебром, он поднялся посмотреть комнаты гостиницы. Хозяин гостиницы, не медля ни минуты, берёт серебряный доллар и бежит с ним к мяснику отдать долг. Мясник, с монетой в руках, бежит к фермеру и отдаёт ему долг за говядину. Фермер отдает долг кузнецу за то, что тот подковал ему лошадь. Кузнец направляется в продуктовую лавку и отдаёт долг за продукты. Хозяин лавки возвращает доллар девочке по сопровождению, которая “обслуживала” его в долг… Девочка сразу бежит к хозяину гостиницы и отдаёт ему долг за комнаты, которые она снимала для клиентов. В этот момент спускается приезжий джентльмен и говорит, что не нашёл подходящей комнаты, забирает залог и уезжает, но все жители города погасили свои долги друг перед другом.(с)

этот пример раньше использовали, что бы объяснить, как работают векселя.
хотя, обычные деньги - это тот же вексель на предъявитля.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 18:51

  Yuri_61 написав:https://medium.com/@buff_10/brrrr-2-548466345a3fЗображення
Периоды существования мировых резервных валют

а почему в этом графике нет, например, Дженовино (валюты Генуи), или валюты Венеции (венецианский дукат) ?
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 18:54

  Yuri_61 написав:https://medium.com/@buff_10/brrrr-2-548466345a3fЗображення
Периоды существования мировых резервных валют

перевести всё в евро? Но это лишь на какойто срок (небольшой) отстрочит превращение накопленного в пыль...
Золото таки да...
и прав (имхо) был как его там (ну и ник у него!) hgkhgh (проще не мог он придумать?)
что то я маленько застрёмал

Золото имеет смысл покупать ,когда вам 30 лет. В расчете на то, что вы его в 60 лет продадите.
Если вам уже 60 лет - не морочте себе голову. Вкладывайтесь в лекарства.
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