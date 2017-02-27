Так это развлекательный контент. Если хотите узнать, что будет с экономикой в будущем, читайте книгу М.Хазин "Воспоминание о будущем"
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 30 сер, 2020 17:17
Так это развлекательный контент. Если хотите узнать, что будет с экономикой в будущем, читайте книгу М.Хазин "Воспоминание о будущем"
Додано: Нед 30 сер, 2020 17:24
Додано: Нед 30 сер, 2020 17:56
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Та не было в тетрисе2, да и в первом по 1700. 1800-2-3 этажи и то недолго. Вы ж вроде там брали, должны быть в курсе. Роял Тауэр мабуть
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Додано: Нед 30 сер, 2020 18:24
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В небольшой городок на Диком Западе приехал зажиточный джентльмен. Оставив в залог хозяину 1$ серебром, он поднялся посмотреть комнаты гостиницы. Хозяин гостиницы, не медля ни минуты, берёт серебряный доллар и бежит с ним к мяснику отдать долг. Мясник, с монетой в руках, бежит к фермеру и отдаёт ему долг за говядину. Фермер отдает долг кузнецу за то, что тот подковал ему лошадь. Кузнец направляется в продуктовую лавку и отдаёт долг за продукты. Хозяин лавки возвращает доллар девочке по сопровождению, которая “обслуживала” его в долг… Девочка сразу бежит к хозяину гостиницы и отдаёт ему долг за комнаты, которые она снимала для клиентов. В этот момент спускается приезжий джентльмен и говорит, что не нашёл подходящей комнаты, забирает залог и уезжает, но все жители города погасили свои долги друг перед другом.(с)
Додано: Нед 30 сер, 2020 18:26
Кольорова гама ближче до зелено-коричневого
Востаннє редагувалось centurionus в Нед 30 сер, 2020 18:28, всього редагувалось 1 раз.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Нед 30 сер, 2020 18:27
27,50/27,58
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Нед 30 сер, 2020 18:42
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Периоды существования мировых резервных валют
перевести всё в евро? Но это лишь на какойто срок (небольшой) отстрочит превращение накопленного в пыль...
Золото и крипта таки да...
и прав (имхо) был как его там (ну и ник у него!) hgkhgh (проще не мог он придумать?)
что то я маленько застрёмал
но есть более оптимистический прогноз насчёт США и доллара
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Нед 30 сер, 2020 18:57, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Нед 30 сер, 2020 18:44
этот пример раньше использовали, что бы объяснить, как работают векселя.
хотя, обычные деньги - это тот же вексель на предъявитля.
Додано: Нед 30 сер, 2020 18:51
Додано: Нед 30 сер, 2020 18:54
Золото имеет смысл покупать ,когда вам 30 лет. В расчете на то, что вы его в 60 лет продадите.
Если вам уже 60 лет - не морочте себе голову. Вкладывайтесь в лекарства.
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