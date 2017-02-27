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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6298629963006301

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 267
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
72
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
130
Ніяких змін не очікую
17%
46
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 18:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Libo написав:Menj picsaba, kocsog.

Да еще при рождении. И много раз по кругу
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 19:24

  dima_beleb написав:Золото имеет смысл покупать ,когда вам 30 лет. В расчете на то, что вы его в 60 лет продадите.
Если вам уже 60 лет - не морочте себе голову. Вкладывайтесь в лекарства.

Дімич, а що робити 40-45-50 літнім? І ні туди, і ні сюди...хм.

Про ліки класна річ, але в умовах України х.з. як реалізувати...?

- Ось закордоном платиш в медичний фонд, на пенсії безкоштовно лікують...
- Якщо трішки побагатше, купляєш ще до фонда медичного, собі кошик акцій фарми+біомединици = подвійний захист здоров"я і гаманця :twisted:

Куди ж таки податись бідному українці і як вкластись в ліки?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 20:09

  change_pm написав: купляєш ще до фонда медичного, собі кошик акцій фарми+біомединици = подвійний захист здоров"я і гаманця :twisted:



С приходом чумы и карантина был отрезан от казино и решил сыграть в акции биофарм компаний, разрабатывающих вакцину и лекарства от коронавируса.
Докладываю результат.
Сначала волатильность, потом рост в два раза, потом падение в два-три раза, сейчас ждем...
А вот 3-х дневная стратегия на росте (купил - подержал - зафиксировал прибыль) была очень и очень успешной. За три дня по 5-10%. Акции одной компании дали за день рост 160%.
А вот акции компании Gilead - первой изобретшей единственное и самое эффективное лекарство ремдесивир от ковида - стоили на пике паники $85, а потом откатились на $65, но уже успели заплатить весьма скромные дивиденды ...
Сейчас идет активное угадывание вакцинных компаний. Их около ста. Но эффективную вакцину создадут только порядка 5-ти. Рынок - 8 млрд. особей. По десятке на брата и выйдет $80 млрд. Русских не вакцинировал бы. Хай би вони всі повиздихали!
8) 8) 8)
ЗЫ В края казино планирую осенью, но пока это только в планах. У вас в самолеты не содють. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 20:13

  Libo написав:
  change_pm написав: Русских не вакцинировал бы. Хай би вони всі повиздихали!
8) 8) 8)

При условии если болезнь из ТВ и Интернета перейдет в "реальный сектор" :D
dima_beleb
 
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