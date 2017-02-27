Додано: Нед 30 сер, 2020 20:09

change_pm написав: купляєш ще до фонда медичного, собі кошик акцій фарми+біомединици = подвійний захист здоров"я і гаманця



купляєш ще до фонда медичного, собі кошик акцій фарми+біомединици = подвійний захист здоров"я і гаманця

С приходом чумы и карантина был отрезан от казино и решил сыграть в акции биофарм компаний, разрабатывающих вакцину и лекарства от коронавируса.Докладываю результат.Сначала волатильность, потом рост в два раза, потом падение в два-три раза, сейчас ждем...А вот 3-х дневная стратегия на росте (купил - подержал - зафиксировал прибыль) была очень и очень успешной. За три дня по 5-10%. Акции одной компании дали за день рост 160%.А вот акции компании Gilead - первой изобретшей единственное и самое эффективное лекарство ремдесивир от ковида - стоили на пике паники $85, а потом откатились на $65, но уже успели заплатить весьма скромные дивиденды ...Сейчас идет активное угадывание вакцинных компаний. Их около ста. Но эффективную вакцину создадут только порядка 5-ти. Рынок - 8 млрд. особей. По десятке на брата и выйдет $80 млрд. Русских не вакцинировал бы. Хай би вони всі повиздихали!ЗЫ В края казино планирую осенью, но пока это только в планах. У вас в самолеты не содють.