Да еще при рождении. И много раз по кругу
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 30 сер, 2020 18:59
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Нед 30 сер, 2020 19:24
Дімич, а що робити 40-45-50 літнім? І ні туди, і ні сюди...хм.
Про ліки класна річ, але в умовах України х.з. як реалізувати...?
- Ось закордоном платиш в медичний фонд, на пенсії безкоштовно лікують...
- Якщо трішки побагатше, купляєш ще до фонда медичного, собі кошик акцій фарми+біомединици = подвійний захист здоров"я і гаманця
Куди ж таки податись бідному українці і як вкластись в ліки?
Додано: Нед 30 сер, 2020 20:09
С приходом чумы и карантина был отрезан от казино и решил сыграть в акции биофарм компаний, разрабатывающих вакцину и лекарства от коронавируса.
Докладываю результат.
Сначала волатильность, потом рост в два раза, потом падение в два-три раза, сейчас ждем...
А вот 3-х дневная стратегия на росте (купил - подержал - зафиксировал прибыль) была очень и очень успешной. За три дня по 5-10%. Акции одной компании дали за день рост 160%.
А вот акции компании Gilead - первой изобретшей единственное и самое эффективное лекарство ремдесивир от ковида - стоили на пике паники $85, а потом откатились на $65, но уже успели заплатить весьма скромные дивиденды ...
Сейчас идет активное угадывание вакцинных компаний. Их около ста. Но эффективную вакцину создадут только порядка 5-ти. Рынок - 8 млрд. особей. По десятке на брата и выйдет $80 млрд. Русских не вакцинировал бы. Хай би вони всі повиздихали!
ЗЫ В края казино планирую осенью, но пока это только в планах. У вас в самолеты не содють.
Додано: Нед 30 сер, 2020 20:13
Додано: Нед 30 сер, 2020 20:28
Додано: Нед 30 сер, 2020 20:45
потому что такие графики рисуют от балды под свои личные нужды как вижу это заседание (кого? а ну да массонов) в 1920 которые решают ну все, теперь британский фунт идет на помойку а теперь только доллар
Додано: Нед 30 сер, 2020 21:40
А ритуал посещения казино?
Надо соблюсти все правила с самого утра - встать в определенное время с правильной ноги, обращать внимание на все случайные цифры, с которыми ты сталкиваешься, прислушиваться к сигналам из космоса, определенный стиль одежды, быть внимательным и прислушиваться к окружающим, быть щедрым с ними, не грешить и не ругаться, самые дорогие 100 грамм, найти на вечернем небе свою звезду и много другое ... Это залог успеха, а не просто втыкнуть комп.
Ну и атмосфера, аура, вознесение, дух храма тоже.
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