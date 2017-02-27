Денис ДроздовСпеціаліст з продажу активів неплатоспроможних банків, інвестиційний брокерП’ять факторів, які вплинуть на курс української валюти — до яких показників вони приведуть.Міжсезоння — традиційний час для курсових гойдалок. Іноді вони розгойдуються так сильно, як ніхто не чекає. Іноді без особливих сюрпризів. Але щодо цієї осені вже зараз зрозуміло: коливання будуть значними. І це без х-факторів, яким завжди є місце і в житті, і в економіці.Зараз можна виділити п’ять уже відомих основних чинників, які впливатимуть на курс гривні. Перші чотири гратимуть в бік ослаблення, і тільки один, останній, — зміцнення.1. Фізична відсутність валюти. Скільки б не було доларів на рахунках, якщо паперових немає — це буде стимулювати попит, а значить, гривня буде падати.Через карантин, закриття кордонів, зарубіжна торгівля припинилася. За даними Державної митної служби, за перше півріччя експорт скоротився на 6% в порівнянні з аналогічним періодом 2019-го.При цьому виплати за кредитами МВФ і іншими зовнішніми позиками не припинялися. Піковий за виплатами якраз третій квартал. Згідно з повідомленням Мінфіну, з липня до вересня Україна повинна виплатити 86,55 млрд грн зовнішнього боргу. Мінфін, звичайно, повинен вказувати цифри в нацвалюті, але виплати проводяться в у.о. Тобто ми «живих» доларів недоотримуємо, але за кредитами повинні розраховуватися в них.Проблему дефіциту могла б вирішити приватизація, якби у покупців була можливість розраховуватися за придбані через Prozorro. Sale об'єкти в доларах. Наприклад, в межах малої приватизації київський готель Дніпро продали за 1 млрд 111 млн грн. У доларах за покупку новим власникам заплатити не можна — не прописаний порядок розрахунку в доларах, як і взагалі така можливість. А це могло б приносити держбюджету десятки мільйонів доларів, які вирішували б проблему дефіциту доларової грошової маси в економіці і не тиснули на курс.2. Друкарський верстат. Емісія — останній аргумент урядів під час кризи. Друк нічим не забезпечених грошей давно випробуваний рецепт для розкручування інфляції і знецінення нацвалюти. Тому це завжди крайній захід.За даними Держстату, в другому кварталі ВВП знизився до 11,4% у порівнянні з другим кварталом 2019-го. В НБУ прогнозують, що за підсумками цього року ВВП скоротиться на 6%.З початку року держбюджет хронічно не дотягує за доходами. Тільки в січні було недоотримано 13,8 млрд грн або на 24% менше від запланованого. У наступні місяці відставання було не таким значним, але за півроку вперше виконати і навіть перевиконати бюджет вдалося аж у липні.Україна насилу, але все ж отримала $2,1 млрд першого траншу МВФ в межах нової 18-місячної програми stand-by. Загальна сума — $5 млрд, інші розіб'ють на чотири транші.А ось чи вдасться отримати наступний транш, питання. МВФ не благодійна організація і не банк: вони хочуть, щоб країни-одержувачі проводили реформи. І тоді в майбутньому, можливо, давати гроші в борг їм більше не доведеться....