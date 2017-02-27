dima_beleb написав:а почему в этом графике нет, например, Дженовино (валюты Генуи), или валюты Венеции (венецианский дукат) ?
потому что такие графики рисуют от балды под свои личные нужды как вижу это заседание (кого? а ну да массонов) в 1920 которые решают ну все, теперь британский фунт идет на помойку а теперь только доллар
yama написав:играйте онлайн в тот же покер, или вам атмосфера важна?
А ритуал посещения казино? Надо соблюсти все правила с самого утра - встать в определенное время с правильной ноги, обращать внимание на все случайные цифры, с которыми ты сталкиваешься, прислушиваться к сигналам из космоса, определенный стиль одежды, быть внимательным и прислушиваться к окружающим, быть щедрым с ними, не грешить и не ругаться, самые дорогие 100 грамм, найти на вечернем небе свою звезду и много другое ... Это залог успеха, а не просто втыкнуть комп. Ну и атмосфера, аура, вознесение, дух храма тоже.
dima_beleb написав:а почему в этом графике нет, например, Дженовино (валюты Генуи), или валюты Венеции (венецианский дукат) ?
потому что такие графики рисуют от балды под свои личные нужды
Эта таблица ерунда и в ней нет дукатов, пиастров и дженовин по другой причине. Раньше курс определялся только золотым содержанием. Бумажные деньги всех мировых держав были обеспечены золотом и серебром, т.е. их свободно можно было обменять на золотые или серебрянные монеты по тому же номиналу. А количество грамм золота уравнивало их всех перед Богом. Какая разница унция золота номинирована в фунтах, долларах или франках? Главное унция! И российский золотой рубль когда-то был не хуже фунта. Так что про мировые валюты тогда, вас сейчас просто дурят. А потом уже случился Бреттон-Вудс. Тогда да, золотом стал обеспечиваться только доллар. Ессесно, мировая валюта. Потом акт Никсона, он и из доллара золотое обеспечение убрал. Времменно. Это временно заканчивается на наших глазах. Новое лучше встретить с запасом золота и серебра, чтоб сохранить стоимость, которую искусственно вдули в нынешнюю бумагу. Ваши золотые и серебряные Архистратиги очень красивые. Они появились у вас не случайно. Масоны дали указание НБУ подбросить их умным укропам в качестве инструмента спасения и сохранения активов. - Умных укропов ведь тоже надо чем-то спасать, - справедливо посчитали они и предоставили им надежное средство.
Денис Дроздов Спеціаліст з продажу активів неплатоспроможних банків, інвестиційний брокер Пристебніть ремені. Що буде з курсом гривні восениhttps://nv.ua/ukr/biz/experts/kurs-dola ... 09156.html П’ять факторів, які вплинуть на курс української валюти — до яких показників вони приведуть. Міжсезоння — традиційний час для курсових гойдалок. Іноді вони розгойдуються так сильно, як ніхто не чекає. Іноді без особливих сюрпризів. Але щодо цієї осені вже зараз зрозуміло: коливання будуть значними. І це без х-факторів, яким завжди є місце і в житті, і в економіці. Зараз можна виділити п’ять уже відомих основних чинників, які впливатимуть на курс гривні. Перші чотири гратимуть в бік ослаблення, і тільки один, останній, — зміцнення. 1. Фізична відсутність валюти. Скільки б не було доларів на рахунках, якщо паперових немає — це буде стимулювати попит, а значить, гривня буде падати. Через карантин, закриття кордонів, зарубіжна торгівля припинилася. За даними Державної митної служби, за перше півріччя експорт скоротився на 6% в порівнянні з аналогічним періодом 2019-го. При цьому виплати за кредитами МВФ і іншими зовнішніми позиками не припинялися. Піковий за виплатами якраз третій квартал. Згідно з повідомленням Мінфіну, з липня до вересня Україна повинна виплатити 86,55 млрд грн зовнішнього боргу. Мінфін, звичайно, повинен вказувати цифри в нацвалюті, але виплати проводяться в у.о. Тобто ми «живих» доларів недоотримуємо, але за кредитами повинні розраховуватися в них.
Проблему дефіциту могла б вирішити приватизація, якби у покупців була можливість розраховуватися за придбані через Prozorro. Sale об'єкти в доларах. Наприклад, в межах малої приватизації київський готель Дніпро продали за 1 млрд 111 млн грн. У доларах за покупку новим власникам заплатити не можна — не прописаний порядок розрахунку в доларах, як і взагалі така можливість. А це могло б приносити держбюджету десятки мільйонів доларів, які вирішували б проблему дефіциту доларової грошової маси в економіці і не тиснули на курс. 2. Друкарський верстат. Емісія — останній аргумент урядів під час кризи. Друк нічим не забезпечених грошей давно випробуваний рецепт для розкручування інфляції і знецінення нацвалюти. Тому це завжди крайній захід. За даними Держстату, в другому кварталі ВВП знизився до 11,4% у порівнянні з другим кварталом 2019-го. В НБУ прогнозують, що за підсумками цього року ВВП скоротиться на 6%. З початку року держбюджет хронічно не дотягує за доходами. Тільки в січні було недоотримано 13,8 млрд грн або на 24% менше від запланованого. У наступні місяці відставання було не таким значним, але за півроку вперше виконати і навіть перевиконати бюджет вдалося аж у липні. Україна насилу, але все ж отримала $2,1 млрд першого траншу МВФ в межах нової 18-місячної програми stand-by. Загальна сума — $5 млрд, інші розіб'ють на чотири транші. А ось чи вдасться отримати наступний транш, питання. МВФ не благодійна організація і не банк: вони хочуть, щоб країни-одержувачі проводили реформи. І тоді в майбутньому, можливо, давати гроші в борг їм більше не доведеться....