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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6294629562966297>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 267
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
72
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
130
Ніяких змін не очікую
17%
46
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 20:13

  Libo написав:
  change_pm написав: Русских не вакцинировал бы. Хай би вони всі повиздихали!
8) 8) 8)

При условии если болезнь из ТВ и Интернета перейдет в "реальный сектор" :D
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 20:28

  Libo написав:[
ЗЫ В края казино планирую осенью, но пока это только в планах. У вас в самолеты не содють. :?

играйте онлайн в тот же покер, или вам атмосфера важна?
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 20:45

  dima_beleb написав:а почему в этом графике нет, например, Дженовино (валюты Генуи), или валюты Венеции (венецианский дукат) ?

потому что такие графики рисуют от балды под свои личные нужды :) как вижу это заседание (кого? а ну да массонов) в 1920 которые решают ну все, теперь британский фунт идет на помойку а теперь только доллар :D :D
Nefrite
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 21:40

  yama написав:играйте онлайн в тот же покер, или вам атмосфера важна?


А ритуал посещения казино?
Надо соблюсти все правила с самого утра - встать в определенное время с правильной ноги, обращать внимание на все случайные цифры, с которыми ты сталкиваешься, прислушиваться к сигналам из космоса, определенный стиль одежды, быть внимательным и прислушиваться к окружающим, быть щедрым с ними, не грешить и не ругаться, самые дорогие 100 грамм, найти на вечернем небе свою звезду и много другое ... Это залог успеха, а не просто втыкнуть комп. :idea:
Ну и атмосфера, аура, вознесение, дух храма тоже. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 22:04

  Nefrite написав:
  dima_beleb написав:а почему в этом графике нет, например, Дженовино (валюты Генуи), или валюты Венеции (венецианский дукат) ?

потому что такие графики рисуют от балды под свои личные нужды :)


Эта таблица ерунда и в ней нет дукатов, пиастров и дженовин по другой причине.
Раньше курс определялся только золотым содержанием.
Бумажные деньги всех мировых держав были обеспечены золотом и серебром, т.е. их свободно можно было обменять на золотые или серебрянные монеты по тому же номиналу. А количество грамм золота уравнивало их всех перед Богом.
Какая разница унция золота номинирована в фунтах, долларах или франках? Главное унция! И российский золотой рубль когда-то был не хуже фунта.
Так что про мировые валюты тогда, вас сейчас просто дурят.
А потом уже случился Бреттон-Вудс. Тогда да, золотом стал обеспечиваться только доллар. Ессесно, мировая валюта. Потом акт Никсона, он и из доллара золотое обеспечение убрал. Времменно. Это временно заканчивается на наших глазах. Новое лучше встретить с запасом золота и серебра, чтоб сохранить стоимость, которую искусственно вдули в нынешнюю бумагу.
Ваши золотые и серебряные Архистратиги очень красивые.
Они появились у вас не случайно. :idea:
Масоны дали указание НБУ подбросить их умным укропам в качестве инструмента спасения и сохранения активов. - Умных укропов ведь тоже надо чем-то спасать, - справедливо посчитали они и предоставили им надежное средство.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 09:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Доброе утро всем!
В Столице проезжая мимо рынка Житний заметил курса 27’42—27´50:
Другие в основном работают 27’45—27’50—55
Встречается и 27’60
холява
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 09:36

9-27, доллар (ПОВ, опт):

Харьков 27.55..27.57 - 27.59..27.62
Сумы 27.45..27.50 - 27.60
Полтава 27.50..27.52 - 27.60..27.63

Изменение наличного курса доллара за 4 недели:
Зображення
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 09:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Денис Дроздов
Спеціаліст з продажу активів неплатоспроможних банків, інвестиційний брокер
Пристебніть ремені. Що буде з курсом гривні восени https://nv.ua/ukr/biz/experts/kurs-dola ... 09156.html
П’ять факторів, які вплинуть на курс української валюти — до яких показників вони приведуть.
Міжсезоння — традиційний час для курсових гойдалок. Іноді вони розгойдуються так сильно, як ніхто не чекає. Іноді без особливих сюрпризів. Але щодо цієї осені вже зараз зрозуміло: коливання будуть значними. І це без х-факторів, яким завжди є місце і в житті, і в економіці.
Зараз можна виділити п’ять уже відомих основних чинників, які впливатимуть на курс гривні. Перші чотири гратимуть в бік ослаблення, і тільки один, останній, — зміцнення.
1. Фізична відсутність валюти. Скільки б не було доларів на рахунках, якщо паперових немає — це буде стимулювати попит, а значить, гривня буде падати.
Через карантин, закриття кордонів, зарубіжна торгівля припинилася. За даними Державної митної служби, за перше півріччя експорт скоротився на 6% в порівнянні з аналогічним періодом 2019-го.
При цьому виплати за кредитами МВФ і іншими зовнішніми позиками не припинялися. Піковий за виплатами якраз третій квартал. Згідно з повідомленням Мінфіну, з липня до вересня Україна повинна виплатити 86,55 млрд грн зовнішнього боргу. Мінфін, звичайно, повинен вказувати цифри в нацвалюті, але виплати проводяться в у.о. Тобто ми «живих» доларів недоотримуємо, але за кредитами повинні розраховуватися в них.

Проблему дефіциту могла б вирішити приватизація, якби у покупців була можливість розраховуватися за придбані через Prozorro. Sale об'єкти в доларах. Наприклад, в межах малої приватизації київський готель Дніпро продали за 1 млрд 111 млн грн. У доларах за покупку новим власникам заплатити не можна — не прописаний порядок розрахунку в доларах, як і взагалі така можливість. А це могло б приносити держбюджету десятки мільйонів доларів, які вирішували б проблему дефіциту доларової грошової маси в економіці і не тиснули на курс.
2. Друкарський верстат. Емісія — останній аргумент урядів під час кризи. Друк нічим не забезпечених грошей давно випробуваний рецепт для розкручування інфляції і знецінення нацвалюти. Тому це завжди крайній захід.
За даними Держстату, в другому кварталі ВВП знизився до 11,4% у порівнянні з другим кварталом 2019-го. В НБУ прогнозують, що за підсумками цього року ВВП скоротиться на 6%.
З початку року держбюджет хронічно не дотягує за доходами. Тільки в січні було недоотримано 13,8 млрд грн або на 24% менше від запланованого. У наступні місяці відставання було не таким значним, але за півроку вперше виконати і навіть перевиконати бюджет вдалося аж у липні.
Україна насилу, але все ж отримала $2,1 млрд першого траншу МВФ в межах нової 18-місячної програми stand-by. Загальна сума — $5 млрд, інші розіб'ють на чотири транші.
А ось чи вдасться отримати наступний транш, питання. МВФ не благодійна організація і не банк: вони хочуть, щоб країни-одержувачі проводили реформи. І тоді в майбутньому, можливо, давати гроші в борг їм більше не доведеться....
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 09:50

  Ой+ написав:
Денис Дроздов
Спеціаліст з продажу активів неплатоспроможних банків, інвестиційний брокер

1. Фізична відсутність валюти. Скільки б не було доларів на рахунках, якщо паперових немає — це буде стимулювати попит, а значить, гривня буде падати.

Проблему дефіциту могла б вирішити приватизація


Этот порохобот намекает, что за заводы-пароходы кто-то расплачивается наличкой? :mrgreen:

Х-перд
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 10:24

  холява написав:Доброе утро всем!
В Столице проезжая мимо рынка Житний заметил курса 27’42—27´50:
Другие в основном работают 27’45—27’50—55
Встречается и 27’60

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