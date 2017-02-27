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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6294629562966297

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 267
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
72
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
130
Ніяких змін не очікую
17%
46
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 10:54

  Ой+ написав:
Денис Дроздов
Спеціаліст з продажу активів неплатоспроможних банків, інвестиційний брокер
Пристебніть ремені. Що буде з курсом гривні восени https://nv.ua/ukr/biz/experts/kurs-dola ... 09156.html
....


Вот угадайте где этот Денис Дроздов работает?
НовоеВремя => Драгон Капитал => Томаш Фиала => ...
Дальше догадайтесь сами. :-)
alex_2013
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 11:54

  Мизантрóп написав:
  холява написав:Доброе утро всем!
В Столице проезжая мимо рынка Житний заметил курса 27’42—27´50:
Другие в основном работают 27’45—27’50—55
Встречается и 27’60

Легендарные места


:D
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 11:59

EUR/USD: быки готовы возобновить ралли

Пара EUR/USD ведет себя тихо в последний день августа, однако в течение недели активность должна усилиться. В Британии сегодня банковские каникулы, что способствует снижению волатильности, однако это может быть затишье перед штормом.

В пятницу США опубликуют отчет NFP, и возможно, игроки уже начали корректировать позиции в преддверии отчета. У быков есть несколько причин для оптимизма, так что ралли пары должно возобновиться.

Во-первых, голубиный настрой ФРС продолжает давить на доллар. Напомним, что ЦБ на прошлой неделе подтвердил свою готовность позволить инфляции превысить целевой уровень и объявил о своем намерении дождаться роста занятости и лишь затем повысить ставку. Изначально реакция на эти новости была неоднозначной, однако сейчас игроки приняли решение продавать доллар.

Последует ли глава ЕЦБ Лагард примеру своего коллеги Пауэлла? Подобный сценарий маловероятен.

Европе сегодня опубликует предварительный индекс CPI за август, и по прогнозам ожидается, что он отразит рост инфляции немного ниже целевого уровня ЕЦБ 2%.

В целом голубиный настрой ФРС продолжит оказывать давление на доллар, в то время как вероятность того, что ставки будут низкими в течение длительного времени уже заложена в цену евро. Зам. главы ФРС Кларида выступит сегодня и, скорее всего, повторит заявление Пауэлла, сделанное на прошлой неделе в Джексон-Хоул. Напомним, что Кларида был одним из инициаторов пересмотра политики.

Еще одним фактором, снижающим спрос на доллар, являются надежды на создание вакцины против коронавируса. Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США сообщило, что готово ускорить процесс вакцинации, если узнает, что выгоды от этого компенсируют риски. Китайская компания Sinovac зарегистрировала вакцину для профилактики коронавирусной инфекции. Вакцина CoronaVac одобрена по ускоренной процедуре для случаев чрезвычайной ситуации.

В итоги фондовые рынки выросли, ослабив спрос на безопасный доллар.

Тем временем, заболеваемость коронавирусом в Европе продолжает расти. Власти Франции проявляют все большее беспокойство, ситуация в Испании также вызывает опасения. Пока ситуация находится под контролем и не оказывает влияние на евро. Ситуация может измениться, хотя вряд ли в ближайшее время. В США число зараженных свыше 6 млн, однако оно продолжает сокращаться.

Число смертей остается высоким, в среднем 1000 в день, однако пока эта цифра не растет, инвесторы остаются спокойными.

Общий тренд EUR/USD остается бычьим, хотя некоторые риски для прогноза присутствуют.

Пара евро/доллар торгуется выше 50, 100 и 200 SMA на 4-часовом графике, выигрывая от бычьего настроя. Индикатор RSI держится ниже 70, за пределами области перекупленности.

Сопротивление располагается на 1.1930 (дневной максимум), 1.1965 (2-летний максимум, отмеченный в середине августа), 1.20 (психол. уровень).

Поддержка находится на 1.1880 (пиковый максимум прошлой недели), 1.1850, 1.1750 и 1.17.
Striker
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 12:03

27.50-27.57/27.63-27.65
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 12:16

Директор НАБУ Артем Ситник перебільшив в 757 разів, коли заявив надходження до бюджету 1,5 млрд від діяльності НАБУ в цьому році.

https://www.unian.ua/politics/nabu-pere ... 1522055861
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 12:29

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
31.08.2020...................27,5676
Доллар прибавил 9 копеек.
Курс на МБ сегодня с утра растет, но данные о котировках поступают слишком противоречивые. Где-то сбой, поэтому смотрим только на справочный.

НБУ в пятницу выкупил, по предварительным прикидкам, 16.1 млн.
Анализ анализа ликвидности в следующем номере.

В четверг объем валютного рынка вырос с 434 до 489 млн. Обороты чистые. Прирост оборотов обеспечила активность банков. Клиентское предложение немного снизилось, а спрос вырос и превысил предложение. Соответственно, среди банков предложение превышало спрос. В итоге рынок уравновесился без участия регулятора. По последним неделям видно, что обороты вышли на уровень докарантинного февраля и превышают уровень прошлого августа.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 12:48

  Сибарит написав:Анализ анализа ликвидности в следующем номере.


А что это столько денег уплыло в казначейство - 3.5 млрд. грн и в депо сертификаты НБУ суммарно еще 5.5 млрд. Что это за сушка? Чем торговать? Где кровь экономики?
Кор. счета - 48.2 млрд.
VALONI
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 12:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Не понятно на чём рост
аргумент типа "патамушто так всегда было в это время" не катит, вспомним злополучный для баксодержателей 2019 год с курсом па23
Yuri_61
 
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