Додано: Пон 31 сер, 2020 11:59

EUR/USD: быки готовы возобновить ралли



Пара EUR/USD ведет себя тихо в последний день августа, однако в течение недели активность должна усилиться. В Британии сегодня банковские каникулы, что способствует снижению волатильности, однако это может быть затишье перед штормом.



В пятницу США опубликуют отчет NFP, и возможно, игроки уже начали корректировать позиции в преддверии отчета. У быков есть несколько причин для оптимизма, так что ралли пары должно возобновиться.



Во-первых, голубиный настрой ФРС продолжает давить на доллар. Напомним, что ЦБ на прошлой неделе подтвердил свою готовность позволить инфляции превысить целевой уровень и объявил о своем намерении дождаться роста занятости и лишь затем повысить ставку. Изначально реакция на эти новости была неоднозначной, однако сейчас игроки приняли решение продавать доллар.



Последует ли глава ЕЦБ Лагард примеру своего коллеги Пауэлла? Подобный сценарий маловероятен.



Европе сегодня опубликует предварительный индекс CPI за август, и по прогнозам ожидается, что он отразит рост инфляции немного ниже целевого уровня ЕЦБ 2%.



В целом голубиный настрой ФРС продолжит оказывать давление на доллар, в то время как вероятность того, что ставки будут низкими в течение длительного времени уже заложена в цену евро. Зам. главы ФРС Кларида выступит сегодня и, скорее всего, повторит заявление Пауэлла, сделанное на прошлой неделе в Джексон-Хоул. Напомним, что Кларида был одним из инициаторов пересмотра политики.



Еще одним фактором, снижающим спрос на доллар, являются надежды на создание вакцины против коронавируса. Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США сообщило, что готово ускорить процесс вакцинации, если узнает, что выгоды от этого компенсируют риски. Китайская компания Sinovac зарегистрировала вакцину для профилактики коронавирусной инфекции. Вакцина CoronaVac одобрена по ускоренной процедуре для случаев чрезвычайной ситуации.



В итоги фондовые рынки выросли, ослабив спрос на безопасный доллар.



Тем временем, заболеваемость коронавирусом в Европе продолжает расти. Власти Франции проявляют все большее беспокойство, ситуация в Испании также вызывает опасения. Пока ситуация находится под контролем и не оказывает влияние на евро. Ситуация может измениться, хотя вряд ли в ближайшее время. В США число зараженных свыше 6 млн, однако оно продолжает сокращаться.



Число смертей остается высоким, в среднем 1000 в день, однако пока эта цифра не растет, инвесторы остаются спокойными.



Общий тренд EUR/USD остается бычьим, хотя некоторые риски для прогноза присутствуют.



Пара евро/доллар торгуется выше 50, 100 и 200 SMA на 4-часовом графике, выигрывая от бычьего настроя. Индикатор RSI держится ниже 70, за пределами области перекупленности.



Сопротивление располагается на 1.1930 (дневной максимум), 1.1965 (2-летний максимум, отмеченный в середине августа), 1.20 (психол. уровень).



Поддержка находится на 1.1880 (пиковый максимум прошлой недели), 1.1850, 1.1750 и 1.17.