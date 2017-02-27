yama написав:

remark написав: Для того щоби була повага до твоїх прогнерів, хай спробують для України створити аналоги програм Autodesk/Grafisoft/SolidWorks, навіть росіяни створили Компас для інженерів, який так полюбили наші інженери-конструктори, та до цих пір використовують довідники Анур*єва, бо свого нічого не придумали за 29 років, тільки говорять наші айтішніки найкращі. Для того щоби була повага до твоїх прогнерів, хай спробують для України створити аналоги програм Autodesk/Grafisoft/SolidWorks, навіть росіяни створили Компас для інженерів, який так полюбили наші інженери-конструктори, та до цих пір використовують довідники Анур*єва, бо свого нічого не придумали за 29 років, тільки говорять наші айтішніки найкращі.

вони це все створють для іноземних компаній . Ви не повірите коли дізнаєтесь скільки всесвітньо відомих программ існує до яких долучено роботу українських програмістів. До прикладу українські програмісти пишуть код для військових супутників СШАзвісно цю інформацію ви не почуєте ( побачите ) в офіційних джерелах . Багато голівудських фільмів ( екшен бойовиків) знімалося обладнанням зробленим\зпроектованим українцями тобто не тільки програмісти , а й наші інженери - конструктори проектують цікаві речі від вишивальних машин вартістью по кілька сот тисяч доларів до частинок тих же супутників США. Багато компютерних ігор. Скажімо так українські програмісти працюють на велетенську кількість відомих софт гігантів міжнародних корпорацій і т.д. Ба навіть скажу що більшість замовників ( якщо не всі) саме іноземні компанії. А хто платить більше на того і працюють . Коли наша держава буде платити зарплату нашим програмістам як гугл фейсбук эпл , тоді і будуть відомі продукти вважатися made in UkraineНаші пишуть і для гугла і для яблока і для Ілона Маска і повторюсь для оборнки США, гребуть на галерах ... інколи навіть самі не знають для кого пишутьі доречі отримують за це часто меньше ніж їх колеги в кремнієвій долині .