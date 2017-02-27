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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6295629662976298

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 267
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
72
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
130
Ніяких змін не очікую
17%
46
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 14:08

  yama написав:
  remark написав: Для того щоби була повага до твоїх прогнерів, хай спробують для України створити аналоги програм Autodesk/Grafisoft/SolidWorks, навіть росіяни створили Компас для інженерів, який так полюбили наші інженери-конструктори, та до цих пір використовують довідники Анур*єва, бо свого нічого не придумали за 29 років, тільки говорять наші айтішніки найкращі.
вони це все створють для іноземних компаній . Ви не повірите коли дізнаєтесь скільки всесвітньо відомих программ існує до яких долучено роботу українських програмістів. До прикладу українські програмісти пишуть код для військових супутників США :oops: звісно цю інформацію ви не почуєте ( побачите ) в офіційних джерелах . Багато голівудських фільмів ( екшен бойовиків) знімалося обладнанням зробленим\зпроектованим українцями тобто не тільки програмісти , а й наші інженери - конструктори проектують цікаві речі від вишивальних машин вартістью по кілька сот тисяч доларів до частинок тих же супутників США :oops: . Багато компютерних ігор. Скажімо так українські програмісти працюють на велетенську кількість відомих софт гігантів міжнародних корпорацій і т.д. Ба навіть скажу що більшість замовників ( якщо не всі) саме іноземні компанії. А хто платить більше на того і працюють . Коли наша держава буде платити зарплату нашим програмістам як гугл фейсбук эпл , тоді і будуть відомі продукти вважатися made in Ukraine
Наші пишуть і для гугла і для яблока і для Ілона Маска і повторюсь для оборнки США, гребуть на галерах ... інколи навіть самі не знають для кого пишуть :) і доречі отримують за це часто меньше ніж їх колеги в кремнієвій долині .

Товарисч абсолютно не в теме, зачем с ним спорить?
Прочитал параноидальную статью в хабре с фотографией утомленных шахтеров и на ее основе сделал выводы.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty Игорь Алексеевич Lion+
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 14:22

  Starikan написав:
  dima_beleb написав: Золото имеет смысл покупать ,когда вам 30 лет. В расчете на то, что вы его в 60 лет продадите.
Если вам уже 60 лет - не морочте себе голову. Вкладывайтесь в лекарства.

Очень любопытно, как можно вкладываться в лекарства :shock:

Ось так. Але Дмітрій мовчить, мабудь думає...
  change_pm написав:Дімич, а що робити 40-45-50 літнім? І ні туди, і ні сюди...хм.

Про ліки класна річ, але в умовах України х.з. як реалізувати...?

- Ось закордоном платиш в медичний фонд, на пенсії безкоштовно лікують...
- Якщо трішки побагатше, купляєш ще до фонда медичного, собі кошик акцій фарми+біомединици = подвійний захист здоров"я і гаманця :twisted:

Куди ж таки податись бідному українці і як вкластись в ліки?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 14:38

  yama написав:
  remark написав:
  flyman написав:вони працюють, а тупі прогнери тупо тицяють в кнопки, люба макака так може

Для того щоби була повага до твоїх прогнерів, хай спробують для України створити аналоги програм Autodesk/Grafisoft/SolidWorks, навіть росіяни створили Компас для інженерів, який так полюбили наші інженери-конструктори, та до цих пір використовують довідники Анур*єва, бо свого нічого не придумали за 29 років, тільки говорять наші айтішніки найкращі.

вони це все створють для іноземних компаній . Ви не повірите коли дізнаєтесь скільки всесвітньо відомих программ існує до яких долучено роботу українських програмістів. До прикладу українські програмісти пишуть код для військових супутників США :oops: звісно цю інформацію ви не почуєте ( побачите ) в офіційних джерелах . Багато голівудських фільмів ( екшен бойовиків) знімалося обладнанням зробленим\зпроектованим українцями тобто не тільки програмісти , а й наші інженери - конструктори проектують цікаві речі від вишивальних машин вартістью по кілька сот тисяч доларів до частинок тих же супутників США :oops: . Багато компютерних ігор. Скажімо так українські програмісти працюють на велетенську кількість відомих софт гігантів міжнародних корпорацій і т.д. Ба навіть скажу що більшість замовників ( якщо не всі) саме іноземні компанії. А хто платить більше на того і працюють . Коли наша держава буде платити зарплату нашим програмістам як гугл фейсбук эпл , тоді і будуть відомі продукти вважатися made in Ukraine
Наші пишуть і для гугла і для яблока і для Ілона Маска і повторюсь для оборнки США, гребуть на галерах ... інколи навіть самі не знають для кого пишуть :) і доречі отримують за це часто меньше ніж їх колеги в кремнієвій долині .


Да, это так, много украинцев работает на известные корпорации. Но работают они в качестве дешевой раб.силы. Потому что нанимать на ту-же работу по месту стоит гораздо дороже. Минималка в развитых странах высокая, поэтому выгодней нанять дешевую раб. силу в Индии или у нас. На фоне остального населения это конечно неплохие деньги.

Поэтому крупные корпорации стараются заказывать выполнение некритичных работ в странах третьего мира, сами-же только проектируют, планируют и руководят. По поводу военки или передовых технологий - глупости, никто не станет заказывать такое в других странах, такое делают сами. Исключение может быть для второстепенных технологий, которые планируется реализовывать в странах третьего мира.
Востаннє редагувалось Амвросий в Пон 31 сер, 2020 14:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 14:38

  Starikan написав:[e]
Товарисч абсолютно не в теме, зачем с ним спорить?
Прочитал параноидальную статью в хабре с фотографией утомленных шахтеров и на ее основе сделал выводы.


Если Ваш спитч был адресован мне, то что не так и при чем здесь шахтеры?
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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