Додано: Пон 31 сер, 2020 17:39

remark написав: Starikan написав: [e]

Товарисч абсолютно не в теме, зачем с ним спорить?

Прочитал параноидальную статью в хабре с фотографией утомленных шахтеров и на ее основе сделал выводы. [e]Товарисч абсолютно не в теме, зачем с ним спорить?Прочитал параноидальную статью в хабре с фотографией утомленных шахтеров и на ее основе сделал выводы.



Если Ваш спитч был адресован мне, то что не так и при чем здесь шахтеры? Если Ваш спитч был адресован мне, то что не так и при чем здесь шахтеры?

Не так то, что вы путаете горячее с мягким.Для того, что бы быть хорошим ИТ-ком нужно иметь мозг, образование и т.д.Для того, что бы создавать свой софт, а не работать "на дядю" нужно иметь заказчика, готового оплатить твой труд (пока ты этот софт пишешь).В свою очередь этот заказчик (перед тем как заплатить ИТ-ку) должен найти рынок сбыта этого софта в таком объеме, что бы окупить затраты и еще и заработать.Когда вы говорите, что за 29 лет наши ИТ-ники ничего не придумали, говорит лишь о том, что внутри нашей страны не было ни одного платежеспособного заказчика, которому нужен был бы такой софт.Проблема не в ИТ-ках, а в том, что нашим "сильным мира сего" это все нафиг не нужно было. Как и наука. Как и космос. Как и многое другое, кроме трубы и распила бюджета.З.Ы.Последние лет 5, в Украине есть уже не одна компания, которая не просто "кодит на запад", а создает целые продукты, многие даже остаются чисто украинские.Но их, как правило, очень быстро выкупает гугл, амазон, майкрософт и другие. Так как у них есть деньги. А у нашего государства нет.А ИТ-ки у нас нормальные. Не хуже и не лучше, чем в развитых странах.