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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 31 сер, 2020 14:22
Starikan написав: dima_beleb написав:
Золото имеет смысл покупать ,когда вам 30 лет. В расчете на то, что вы его в 60 лет продадите.
Если вам уже 60 лет - не морочте себе голову. Вкладывайтесь в лекарства.
Очень любопытно, как можно вкладываться в лекарства
Ось так. Але Дмітрій мовчить, мабудь думає...
change_pm написав:
Дімич, а що робити 40-45-50 літнім? І ні туди, і ні сюди...хм.Про ліки класна річ, але в умовах України х.з. як реалізувати...?
- Ось закордоном платиш в медичний фонд, на пенсії безкоштовно лікують...
- Якщо трішки побагатше, купляєш ще до фонда медичного, собі кошик акцій фарми+біомединици = подвійний захист здоров"я і гаманця
Куди ж таки податись бідному українці і як вкластись в ліки?
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Додано: Пон 31 сер, 2020 14:38
yama написав: remark написав: flyman написав:
вони працюють, а тупі прогнери тупо тицяють в кнопки, люба макака так може
Для того щоби була повага до твоїх прогнерів, хай спробують для України створити аналоги програм Autodesk/Grafisoft/SolidWorks, навіть росіяни створили Компас для інженерів, який так полюбили наші інженери-конструктори, та до цих пір використовують довідники Анур*єва, бо свого нічого не придумали за 29 років, тільки говорять наші айтішніки найкращі.
вони це все створють для іноземних компаній . Ви не повірите коли дізнаєтесь скільки всесвітньо відомих программ існує до яких долучено роботу українських програмістів. До прикладу українські програмісти пишуть код для військових супутників США
звісно цю інформацію ви не почуєте ( побачите ) в офіційних джерелах . Багато голівудських фільмів ( екшен бойовиків) знімалося обладнанням зробленим\зпроектованим українцями тобто не тільки програмісти , а й наші інженери - конструктори проектують цікаві речі від вишивальних машин вартістью по кілька сот тисяч доларів до частинок тих же супутників США
. Багато компютерних ігор. Скажімо так українські програмісти працюють на велетенську кількість відомих софт гігантів міжнародних корпорацій і т.д. Ба навіть скажу що більшість замовників ( якщо не всі) саме іноземні компанії. А хто платить більше на того і працюють . Коли наша держава буде платити зарплату нашим програмістам як гугл фейсбук эпл , тоді і будуть відомі продукти вважатися made in Ukraine
Наші пишуть і для гугла і для яблока і для Ілона Маска і повторюсь для оборнки США, гребуть на галерах ... інколи навіть самі не знають для кого пишуть
і доречі отримують за це часто меньше ніж їх колеги в кремнієвій долині .
Да, это так, много украинцев работает на известные корпорации. Но работают они в качестве дешевой раб.силы. Потому что нанимать на ту-же работу по месту стоит гораздо дороже. Минималка в развитых странах высокая, поэтому выгодней нанять дешевую раб. силу в Индии или у нас. На фоне остального населения в странах третьего мира это конечно неплохие деньги.
Поэтому крупные корпорации стараются заказывать выполнение некритичных работ в странах третьего мира, сами-же только проектируют, планируют и руководят. По поводу военки или передовых технологий - глупости, никто не станет заказывать такое в других странах, такое делают сами. Исключение может быть для второстепенных технологий, которые планируется реализовывать в странах третьего мира.
В том что нанимают в Украине ничего плохого нет - это наоборот очень хорошо, т.к. приносит деньги в страну и сдерживает падение технологического развития. Но считать что мы выполняем ключевую функцию было бы наивно. Если ктото действительно важен для проекта, ему дадут гражданство и перевезут к себе на ПМЖ. Те-же кто остается работать тут - это просто дешевая раб.сила.
С раб.силой у нас проблем нет. У нас очень много хороших рабочих. Проблема у нас в отсутствии нормального менеджмента, планирования и управления. Таких специалистов у нас нет. Отсюда кстати и все остальные проблемы.
Поэтому и получается хорошая и эффективная связка - наши рабочие и западный менеджмент. Сами рабочие - это просто трудовые пчелы, они не могут сами ораганизовать предприятия и бизнес. Но нашим рабочим выгодно получать их зарплаты, а им выгодно нанимать наших рабочих т.к. они очень дешевые по их меркам.
Востаннє редагувалось Амвросий
в Пон 31 сер, 2020 14:56, всього редагувалось 6 разів.
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Додано: Пон 31 сер, 2020 14:38
Starikan написав:
[e]
Товарисч абсолютно не в теме, зачем с ним спорить?
Прочитал параноидальную статью в хабре с фотографией утомленных шахтеров и на ее основе сделал выводы.
Если Ваш спитч был адресован мне, то что не так и при чем здесь шахтеры?
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Додано: Пон 31 сер, 2020 14:47
VALONI написав:
А что это столько денег уплыло в казначейство - 3.5 млрд. грн и в депо сертификаты НБУ суммарно еще 5.5 млрд. Что это за сушка? Чем торговать? Где кровь экономики?
Кор. счета - 48.2 млрд.
В казначейство уплывают налоги. Возмущаться принято недобором бюджета, а не уплатой налогов
Сертификаты НБУ - это не сушка. Это очень короткий инструмент, который позволяет банкам передержать лишнюю
ликвидность. Она в любой момент может стать доступной при потребности. 5 из 5.5 млрд. доступны уже сегодня. Это не обескровливание экономики, а баночка с запасной кровью на случай, если потребуется добавка.
На текущие операции ликвидности достаточно.
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Додано: Пон 31 сер, 2020 16:14
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................31.08.2020............01.09.2020
дата розрахунку................28.08.2020.............31.08.2020
Євро...................................32,7334..................32,895
Долар США........................27,4759..................27,5618
После полудня гривна отыграла чуть более половины копейки.
Курс на МБ сегодня с утра растет, но данные о котировках поступают слишком противоречивые. Где-то сбой, поэтому смотрим только на справочный.
После полудня рынок развернулся, однако снижение происходило медленнее, чем утренний рост. Данные о котировках, поступающие из разных источников сблизились. Похоже, что рынок сегодня был очень тонкий, в последний день месяца не до валютных операций - все сводят отчетность. Даже НБУ сегодня целый день сильно запаздывает с публикацией данных.
Официальный курс встретили котировками 27.5350 - 27.5600. За день выросли, предположительно на 3.5 копейки относительно открытия и на 6 копеек относительно закрытия пятницы.
НБУ в пятницу выкупил 16 млн. Когда я в пятницу прикидывал расклад по дням на основании статистики за неделю, получилось 16.1. В отличие от прошлой недели, это нестыковкой не является. Расхождение в пределах погрешностей округления.
Остатки на коррсчетах существенно сократились. Больше всего ушло в суточные сертификаты. Также серьезный вклад внесли операции казначейства. Прирост объема недельных сертификатов в этот раз оказался не очень значительным. Сокращению ликвидности слабо сопротивлялись небольшой объем тендерного рефинанса, инкассация и интервенция НБУ.
Этот день в истории:
2019 - 25.1441 (-9) +242
2018 - 28.2461 (-3) -68
2017 - 25.6940 (+12)
2016 - 25.9369 (+2)
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Додано: Пон 31 сер, 2020 16:38
Изучаю ситуацию с ОВГЗ и вспомнилась табличка ззз.
Табличка правильная, только там учитывается только гривневые ОВГЗ, странно, что он так и не ответил. Но вот вопрос, кто такие нерезиденты и что они делают с деньгами, которые выводят из ОВГЗ. Может, нерезиденты, - это те ребята, которые спасали свои капиталлы, выводя из Украины валюту в 2014-2015 гг. и обрушая курс в том числе, а в 2018 -2019 начали возвращаться через ОВГЗ.
И далее, продав ОВГЗ, может они эти деньги оставляют в гривнах в Украине на какие-то проекты, под приватизацию, покупку земли?
И еще вопрос, по валютным ОВГЗ, - когда правительство их должно погасить, оно где валюту берет если не получилось перезанять, - на межбанке, или напрямую покупает у госов?
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Додано: Пон 31 сер, 2020 16:40
VALONI написав:
Изучаю ситуацию с ОВГЗ и вспомнилась табличка ззз.
Табличка правильная, только там учитывается только гривневые ОВГЗ, странно, что он так и не ответил. Но вот вопрос, кто такие нерезиденты и что они делают с деньгами, которые выводят из ОВГЗ. Может, нерезиденты, - это те ребята, которые спасали свои капиталлы, выводя из Украины валюту в 2014-2015 гг. и обрушая курс в том числе, а в 2018 -2019 начали возвращаться через ОВГЗ.
И далее, продав ОВГЗ, может они эти деньги оставляют в гривнах в Украине на какие-то проекты, под приватизацию, покупку земли?
И еще вопрос, по валютным ОВГЗ, - когда правительство их должно погасить, оно где валюту берет если не получилось перезанять, - на межбанке, или напрямую покупает у госов?
На текущий момент у заробитчан, если мы о первоисточнике говорим.
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Додано: Пон 31 сер, 2020 16:46
16-38, доллар (ПОВ, опт):
Харьков 27.58 - 27.61 (утром 27.57 - 27.59)
Сумы 27.50 - 27.65 (27.50 - 27.60)
Полтава 27.53 - 27.62 (27.52 - 27.60)
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Додано: Пон 31 сер, 2020 17:11
antey1969 написав:
На текущий момент у заробитчан, если мы о первоисточнике говорим.
Похоже на то, как раз по цифрам население сдает валюту почти такими темпами как нерезиденты выходят из ОВГЗ.
Я к тому, что валютные ОВГЗ тоже надо учитывать в контексте рынка, а вот продажа гривневых ОВГЗ как-то на курс мало влияет последнее время. Если все гривневые ОВГЗ, из которых выходили нерезиденты за август пошли на межбанк, то это должно было добавить 180 млн. дол. спрос, причем в первой половине августа до 20-22 млн. в день. Но в среднем наоборот наблюдался перевес клиентского предложения валюты. То ли экспортеры хорошо сливались, то ли "нерезиденты" не выходили за валютой. Надо смотреть на крупные покупки до конца года, - в части приватизации, слияний, поглощений и т.д.
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Додано: Пон 31 сер, 2020 17:39
remark написав: Starikan написав:
[e]
Товарисч абсолютно не в теме, зачем с ним спорить?
Прочитал параноидальную статью в хабре с фотографией утомленных шахтеров и на ее основе сделал выводы.
Если Ваш спитч был адресован мне, то что не так и при чем здесь шахтеры?
Не так то, что вы путаете горячее с мягким.
Для того, что бы быть хорошим ИТ-ком нужно иметь мозг, образование и т.д.
Для того, что бы создавать свой софт, а не работать "на дядю" нужно иметь заказчика, готового оплатить твой труд (пока ты этот софт пишешь).
В свою очередь этот заказчик (перед тем как заплатить ИТ-ку) должен найти рынок сбыта этого софта в таком объеме, что бы окупить затраты и еще и заработать.
Когда вы говорите, что за 29 лет наши ИТ-ники ничего не придумали, говорит лишь о том, что внутри нашей страны не было ни одного платежеспособного заказчика, которому нужен был бы такой софт.
Проблема не в ИТ-ках, а в том, что нашим "сильным мира сего" это все нафиг не нужно было. Как и наука. Как и космос. Как и многое другое, кроме трубы и распила бюджета.
З.Ы.
Последние лет 5, в Украине есть уже не одна компания, которая не просто "кодит на запад", а создает целые продукты, многие даже остаются чисто украинские.
Но их, как правило, очень быстро выкупает гугл, амазон, майкрософт и другие. Так как у них есть деньги. А у нашего государства нет.
А ИТ-ки у нас нормальные. Не хуже и не лучше, чем в развитых странах.
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