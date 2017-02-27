|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 31 сер, 2020 17:46
Re: Валютный рынок в контексте ДС
євро візьме сьгодні-завтра 1,2 чи відкотиться ?
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Пон 31 сер, 2020 17:58
Додано: Пон 31 сер, 2020 18:29
Либо, Привет ! За Пузатой хатой., в стороне Навуса или Новоспасский , на Южном вокзале , приём 26,85 продажа 27, 65 .....обнаглели ....
Додано: Пон 31 сер, 2020 18:30
Голова Ради НБУ назвав причини стабілізації курсу гривні
У серпні 2020 року стабілізація валютних надходжень до України сприяла згладженій роботі валютного ринку. Через це Національний банк поновив викуп надлишку пропозиції іноземної валюти на міжбанківському ринку.
Про це голова Ради Національного банку Богдан Данилишин написав на свої сторінці у Facebook.
За його даними, чиста купівля іноземної валюти Національним банком у серпні становила 460,5 млн доларів, з початку року - 1,2 млрд доларів.
Як зазначив Данилишин, ситуація на зовнішніх ринках залишається сприятливою для України. У серпні 2020 року ціни на залізну руду були на третину вищі, ніж в аналогічний період минулого року, ціни на пшеницю - на чверть вищими. Ціни на сталь та кукурудзу за рік майже не змінилися. Водночас ціни на нафту та природний газ, чистим імпортером яких є Україна, за рік знизилися на 20-30%.
Це обумовлює сприятливі умови зовнішньої торгівлі для України, свідченням чого є позитивне сальдо торгівлі товарами і послугами (+163 млн доларів у січні-червні 2020 року порівняно з -4,8 млрд. доларів у 1 півріччі 2019 року), нагадав Данилишин.
"Разом із суттєвим зменшенням перерахувань на користь нерезидентів доходів від інвестицій, це дозволило повністю компенсувати скорочення валютних надходжень від оплати праці українців за кордоном та забезпечити позитивне сальдо поточного рахунку у сумі 6,7 млрд. доларів (для порівняння - за січень-червень 2019 року сальдо поточного рахунку було від’ємним на рівні -1,9 млрд доларів)", - додав він.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Пон 31 сер, 2020 18:46
100% и 1,4 возьмёт, дорогое евро это дешёвая нефть и газ в еврозоне.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Пон 31 сер, 2020 18:59
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Згідно даних укрговстата торгівельний баланс за перше півріччя -1.27 млрд дол.
Сальдо торгівлі послугами +3.0 млрд дол.
Звідки вони беруть сальдо торгівлі товарами і послугами +163 млн доларів - незрозуміло.
Хтось з них бреше. Або НБУ або укрговстат. Або обидва.
Додано: Пон 31 сер, 2020 19:09
Насколько я помню, такое расхождение было всегда.
Они считают по-разному.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty Игорь Алексеевич Lion+
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|