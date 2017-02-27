Додано: Пон 31 сер, 2020 18:30

У серпні 2020 року стабілізація валютних надходжень до України сприяла згладженій роботі валютного ринку. Через це Національний банк поновив викуп надлишку пропозиції іноземної валюти на міжбанківському ринку.

Про це голова Ради Національного банку Богдан Данилишин написав на свої сторінці у Facebook.

За його даними, чиста купівля іноземної валюти Національним банком у серпні становила 460,5 млн доларів, з початку року - 1,2 млрд доларів.

Як зазначив Данилишин, ситуація на зовнішніх ринках залишається сприятливою для України. У серпні 2020 року ціни на залізну руду були на третину вищі, ніж в аналогічний період минулого року, ціни на пшеницю - на чверть вищими. Ціни на сталь та кукурудзу за рік майже не змінилися. Водночас ціни на нафту та природний газ, чистим імпортером яких є Україна, за рік знизилися на 20-30%.

Це обумовлює сприятливі умови зовнішньої торгівлі для України, свідченням чого є позитивне сальдо торгівлі товарами і послугами (+163 млн доларів у січні-червні 2020 року порівняно з -4,8 млрд. доларів у 1 півріччі 2019 року), нагадав Данилишин.



"Разом із суттєвим зменшенням перерахувань на користь нерезидентів доходів від інвестицій, це дозволило повністю компенсувати скорочення валютних надходжень від оплати праці українців за кордоном та забезпечити позитивне сальдо поточного рахунку у сумі 6,7 млрд. доларів (для порівняння - за січень-червень 2019 року сальдо поточного рахунку було від’ємним на рівні -1,9 млрд доларів)", - додав він.

Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.