совершенно верно.
По хорошему было бы неплохо установить запрет на транзит газа лет на 20, трубы ведущие к границам разобрать и сдать на металлолом. А экспорт газа добытого в Украине запретить и использовать газ только внутри страны.
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Додано: Пон 31 сер, 2020 21:47
совершенно верно.
По хорошему было бы неплохо установить запрет на транзит газа лет на 20, трубы ведущие к границам разобрать и сдать на металлолом. А экспорт газа добытого в Украине запретить и использовать газ только внутри страны.
Додано: Пон 31 сер, 2020 22:15
Геніально....
А як газ з Полтави у Жмеринку доставляти?
Труби ж на металоломі.....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Пон 31 сер, 2020 22:16
Это , как с оросительной системой на ЮГЕ Украины .....
Все разобрали , украли , порезали на лом ,....... )))) а сейчас , когда с Киряловки возвращаешься, остатки системы крутиться по кругу и арбузы , дыни и всякого добра видимо невидимо .
Кто то был умнее .
)))))...... Без обид
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