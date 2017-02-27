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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6297629862996300

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 267
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
72
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
130
Ніяких змін не очікую
17%
46
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 21:47

  Amat написав:Проблема не в ИТ-ках, а в том, что нашим "сильным мира сего" это все нафиг не нужно было. Как и наука. Как и космос. Как и многое другое, кроме трубы и распила бюджета.


совершенно верно.

По хорошему было бы неплохо установить запрет на транзит газа лет на 20, трубы ведущие к границам разобрать и сдать на металлолом. А экспорт газа добытого в Украине запретить и использовать газ только внутри страны. :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 22:15

  Амвросий написав:трубы ведущие к границам разобрать и сдать на металлолом
Геніально....
А як газ з Полтави у Жмеринку доставляти?
Труби ж на металоломі.....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 22:16

  Амвросий написав:
  Amat написав:Проблема не в ИТ-ках, а в том, что нашим "сильным мира сего" это все нафиг не нужно было. Как и наука. Как и космос. Как и многое другое, кроме трубы и распила бюджета.


совершенно верно.

По хорошему было бы неплохо установить запрет на транзит газа лет на 20, трубы ведущие к границам разобрать и сдать на металлолом. А экспорт газа добытого в Украине запретить и использовать газ только внутри страны. :)



Это , как с оросительной системой на ЮГЕ Украины .....

Все разобрали , украли , порезали на лом ,....... )))) а сейчас , когда с Киряловки возвращаешься, остатки системы крутиться по кругу и арбузы , дыни и всякого добра видимо невидимо .
Кто то был умнее .
)))))...... Без обид
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  #<1 ... 6297629862996300
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