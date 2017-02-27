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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6297629862996300

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 267
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
72
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
19
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
49%
130
Ніяких змін не очікую
17%
46
Всього голосів : 267
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 21:47

  Amat написав:Проблема не в ИТ-ках, а в том, что нашим "сильным мира сего" это все нафиг не нужно было. Как и наука. Как и космос. Как и многое другое, кроме трубы и распила бюджета.


совершенно верно.

По хорошему было бы неплохо установить запрет на транзит газа лет на 20, трубы ведущие к границам разобрать и сдать на металлолом. А экспорт газа добытого в Украине запретить и использовать газ только внутри страны. :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 22:15

  Амвросий написав:трубы ведущие к границам разобрать и сдать на металлолом
Геніально....
А як газ з Полтави у Жмеринку доставляти?
Труби ж на металоломі.....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 22:16

  Амвросий написав:
  Amat написав:Проблема не в ИТ-ках, а в том, что нашим "сильным мира сего" это все нафиг не нужно было. Как и наука. Как и космос. Как и многое другое, кроме трубы и распила бюджета.


совершенно верно.

По хорошему было бы неплохо установить запрет на транзит газа лет на 20, трубы ведущие к границам разобрать и сдать на металлолом. А экспорт газа добытого в Украине запретить и использовать газ только внутри страны. :)



Это , как с оросительной системой на ЮГЕ Украины .....

Все разобрали , украли , порезали на лом ,....... )))) а сейчас , когда с Киряловки возвращаешься, остатки системы крутиться по кругу и арбузы , дыни и всякого добра видимо невидимо .
Кто то был умнее .
)))))...... Без обид
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 22:31

  Mazay256 написав:
  flyman написав:євро візьме сьгодні-завтра 1,2 чи відкотиться ?

ИМХО если не сегодня/завтра, так через неделю/две возьмёт

Всё очень не определённо.И это меня и успокаивает.
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 23:00

  Libo написав:Ваши золотые и серебряные Архистратиги очень красивые.
Они появились у вас не случайно. :idea:
Масоны дали указание НБУ подбросить их умным укропам в качестве инструмента спасения и сохранения активов. - Умных укропов ведь тоже надо чем-то спасать, - справедливо посчитали они и предоставили им надежное средство.
8) 8) 8)

https://index.minfin.com.ua/ua/markets/bullion/coins/1/
верно ли я понимаю что купив в 07,2020 за 690,00 у НБУ сейчас можно продать тому же НБУ за 760,00 . Как торговать этими монетами ? есть тут такая тема ? :oops:
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 23:33

  yama написав:
  Libo написав:Ваши золотые и серебряные Архистратиги очень красивые.
Они появились у вас не случайно. :idea:
Масоны дали указание НБУ подбросить их умным укропам в качестве инструмента спасения и сохранения активов. - Умных укропов ведь тоже надо чем-то спасать, - справедливо посчитали они и предоставили им надежное средство.
8) 8) 8)

https://index.minfin.com.ua/ua/markets/bullion/coins/1/
верно ли я понимаю что купив в 07,2020 за 690,00 у НБУ сейчас можно продать тому же НБУ за 760,00 . Как торговать этими монетами ? есть тут такая тема ? :oops:


Там конские спреды.
Проще где-то на аукционах по 1000 продать
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 23:36

  budivelnik написав:
  Амвросий написав:трубы ведущие к границам разобрать и сдать на металлолом
Геніально....
А як газ з Полтави у Жмеринку доставляти?
Труби ж на металоломі.....


Пишет же что сдать только трубы приближающиеся к границе.
Ещё и рельсы можно тоже сдать как в свое время сделали с рельсами ведущими с Брянскую область России, а на Белгород и Ростов еще остались и на Крым тоже.
Lion+
 
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  #<1 ... 6297629862996300
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